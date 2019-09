Von Katharina Schröder

Weinheim. Der Grüffelo kann jetzt im Weinheimer Wald besucht werden. Passend zum 20. Geburtstag der Kindergeschichte stellten der Beltz-Verlag und die Stadt Weinheim eine über zwei Meter hohe Grüffelo-Skulptur und eine kleinere Maus-Skulptur auf dem Fußweg zur Burgruine Windeck auf. Bei der gestrigen Enthüllung waren auch Grüffelo-Illustrator Axel Scheffler, OB Manuel Just, Beltz-Geschäftsführerin Marianne Rübelmann und der Kettensägenkünstler Gert Hildebrandt dabei. Mit vereinten Kräften befreiten sie die Skulpturen von den verhüllenden Tüchern, was zwischenzeitlich zu kreativen Kopfbedeckungen beim Grüffelo führte und besonders beim jungen Publikum Lachen auslöste.

Die neue Grüffelo-Statue im Weinheimer Wald. Foto: Dorn

Viele Familien kamen, der Fußweg zur Burg war voll. Ausgestattet mit Fanartikeln wie Plüsch-Grüffelos schauten viele Kinder zu und ließen sich im Anschluss mit der Skulptur fotografieren. "Ich mag alles am Grüffelo, nur die Warze nicht", hielt der achtjährige Laurenz fest. Er und seine Schwester Franka (10) sind begeisterte Anhänger der Kindergeschichte. "Ich finde, die Figur ist gut geworden", lobte die Zehnjährige. Während es in Großbritannien, dem Ursprungsland der Kindergeschichte, schon etwa 20 Grüffelo-Statuen und -Trails gibt, ist die Weinheimer Skulptur die erste in Deutschland. Knapp 35 Stunden Arbeit steckte Kettensägenkünstler Hildebrandt in die über zwei Meter hohe Holzfigur.

Petra Albers, Beltz-Bereichsleiterin für Kinder- und Jugendliteratur, Verlagschefin Marianne Rübelmann, Illustrator Axel Scheffler, Künstler Gert Hildebrandt und OB Manuel Just (v.l.) vor dem Grüffelo. Foto: Dorn

Bei der Herstellung verwendete er aber nicht irgendein Holz. Die vor einem Jahr im Gewitter schwer beschädigte "Römereiche" hat in dem Waldmonster eine neue Optik bekommen. "Fast 300 Jahre stand die alte Eiche an der Römerbrücke, jetzt wird sie die nächsten 300 Jahre hier stehen", sagte Beltz-Geschäftsführerin Rübelmann und lachte. Die Idee, den abgespaltenen Teil der Eiche zu verwenden, kam vom städtischen Bauhof. "Wir haben den Künstler gefragt, ob er einen Baum hat", erzählte Roland Kern, Pressesprecher der Stadt. Als dieser verneint habe, sei die Sache klar gewesen. "Es war eine super Idee", lobte Hildebrandt. "Es ist schwer und teuer, so dicke Stämme zu bekommen. Ich denke, ohne diesen Einfall wäre die Figur nicht so schön geworden." Das verwendete Stück der Eiche lag sogar noch an der Brücke. Es hielt der Begutachtung des Künstlers stand und wurde zum Grüffelo.

Die Maus ist der zweite Star der Geschichte vom Grüffelo. Foto: Dorn

Illustrator Scheffler lebt zwar in London, kam jedoch eigens in die Zweiburgenstadt. Bei der Grüffelo-Feier in der Burgruine im Anschluss gab er eine kleine Show, in der er verschiedene Kinderbücher vorlas, der Klassiker war selbstverständlich auch darunter. Außerdem gab der Zeichner noch eine Signierstunde. Daneben gab es eine Mal-Station, eine Fotowand, Verpflegung und einen echten herumlaufenden Grüffelo für die jungen Fans. Auch OB Just zeigte sich angetan: "Nach mehr als einem Vierteljahr im Amt ist das hier eine tolle Gelegenheit, zwei Neubürger zu begrüßen." Das zottelige Waldmonster kannte er gut. "Auch meine beiden Kinder bekamen die Geschichte vom Grüffelo und der Maus vorgelesen. Es gab sogar eine Zeit, da konnte ich sie fast auswendig." Die Figuren kamen auf Wunsch der Beltzgruppe nach Weinheim.

"Es ist ein Geschenk des Verlages", erklärte Beltz-Pressesprecherin Anja Lösch. Die Stadt sei nur für die Instandhaltung verantwortlich. Auf der Suche nach einem Standort für Grüffelo und Maus liefen Stadt und Verlag einige Wege ab. "Es musste in der Natur sein, gleichzeitig sollten die Figuren aber auch erreichbar sein, und es braucht eine ausreichende Infrastruktur", so Pressesprecher Kern. Der Fußweg zur Windeck sei optimal.

Eine Bank, die bereits vor den Skulpturen dort stand, lädt nun umso mehr zum Picknicken ein. "Wir hoffen, dass jetzt noch mehr Besucher kommen", sagte Kern. Platziert wurden die Skulpturen Ende August. Bis zur Enthüllung verdeckte eine Wand die beiden neuen Waldbewohner.

Ein Wegweiser wird bald angebracht. Und vielleicht kommen ja bei den nächsten Geburtstagen der Geschichte noch ein paar weitere Waldbewohner dazu.