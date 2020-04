Ladenburg. (stu) Erst vor wenigen Wochen erhielt die Großwäscherei Witteler & Burkhardt die Energieeinspar-Auszeichnung des Fachmagazins WPR. Geschäftsführer Markus Zwaller und der kaufmännische Leiter Alexander Grun freuten sich bei der Preisübergabe in Hamburg, dass das Unternehmen als Aufsteiger des Jahres in der Branche angesehen wird.

Die Planungen sahen bis vor wenigen Wochen vor, auf einen Zwei-Schicht-Betrieb umzustellen, die Mitarbeiterzahl sollte von 70 auf rund 140 erhöht werden. Das Unternehmen beliefert namhafte Hotels in Süddeutschland und kann 3,8 Tonnen Schmutzwäsche in einer Stunde reinigen. Bettwäsche, Handtücher und Bademäntel sind Eigentum der Wäscherei – Hotels leasen die benötigten Stücke. Das sei gängige Praxis. "Wir hatten im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 30 Prozent – in diesem Jahr wollten wir das erneut anstreben", sagt Witteler im Gespräch mit der RNZ. Der kaufmännische Leiter Grun ergänzt, dass die ehrgeizigen Ziele machbar gewesen wären. Dann kam "Corona" – und Witteler fühlte sich, als sei er mit 200 Sachen gegen die Wand gefahren.

Die meisten Hotels wurden geschlossen, sodass auch keine Schmutzwäsche abgeholt werden muss. Nur wenige Hotels, etwa die an Flughäfen, haben noch offen. Statt täglich zu waschen, wird derzeit nur alle zwei Wochen ein Waschtag eingelegt. Die 70 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, und die Führungsmannschaft der Wäscherei hofft auf Lockerungen für Hotels. Zwaller und Grun haben alles vorbereitet, damit es von einem auf den anderen Tag wieder losgehen kann.

"Arbeitsplätze sind bei uns nicht gefährdet", stellen Witteler und Burkhardt klar. Sie haben den Betrieb vor zwei Jahren übernommen und ihn in recht kurzer Zeit in die Gewinnzone geführt. Ein so junges Unternehmen könne zwar noch keine großen Rücklagen erwirtschaften, aber man sei finanziell abgesichert, dass keine Gefahr bestünde, so der Unternehmer: "Wir sind ruhig geblieben und haben uns strategisch gut aufgestellt." Ganz überraschend sei die Entwicklung ja nicht gekommen. Geschäftsführer Zwaller habe bereits Anfang Januar geahnt, dass es auch in Europa eine Krise geben könnte.

Geplante Investitionen wurden erst einmal für zwei Jahre auf Eis gelegt. Nach Ostern sollte eigentlich die größte Fotovoltaik-Anlage der Stadt auf dem Dach der Wäscherei montiert werden. Sie hätte 80 Prozent des Strombedarfs decken können. Geplant war auch der Bau einer zweiten Wäschereihalle. Im Januar 2021 sollte die Kapazitätsverdoppelung beginnen. Die beiden Unternehmer wollen mittelfristig die kompletten Standortkapazitäten ausschöpfen und vier Hallen in Betrieb nehmen. Auch das 800 Quadratmeter große Verwaltungsgebäude sollte modernisiert werden. Verschoben wurde außerdem der Kauf von drei weiteren Lastwagen.

Die Mitarbeiterzahl soll zwar nicht verdoppelt werden, aber 30 bis 40 neue Arbeitskräfte könnten dennoch kurzfristig eingestellt werden. Zwaller rechnet damit, dass die meisten Menschen in Deutschland ihren Urlaub zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht im Ausland verbringen werden. Das bedeutet eine hohe Auslastung der hiesigen Hotels, wovon die Ladenburger Wäscherei profitieren werde. Ihre 70 größten Kunden vertrauen ihr auch weiter: Erst vor wenigen Tagen konnte Zwaller trotz Coronakrise einen neuen Großkunden gewinnen.