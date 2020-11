Die Rollläden der Krippe „Tausendfüßler“ in der Friedrich-Ebert-Straße sind unten. An der Tür hängt ein Schild, dass die Einrichtung vorübergehend geschlossen ist. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Die Großsachsener Kinderkrippe "Tausendfüßler" in der Friedrich-Ebert-Straße ist wegen eines Corona-Falls geschlossen. Das bestätigte Leiterin Christina Stockhausen aus der Quarantäne heraus auf RNZ-Anfrage. Eine Erzieherin sei positiv auf das Virus getestet worden.

Diese Information bekam Stockhausen direkt, als am Mittwoch, 4. November, nachmittags das Testergebnis vorlag. Geschockt sei sie nicht gewesen, erzählt sie. Vielmehr habe sie schon damit gerechnet, dass das irgendwann passieren könnte. Die betroffene Erzieherin habe es aber schon getroffen. Ihr gehe es "so weit gut". Sie habe die typischen bekannten Symptome, wie Fieber, Husten und Verlust des Geruchssinns, "die aber gerade wieder am Gehen sind".

Mittwochabends informierte Stockhausen via App die Eltern. "Wir haben dann sofort für den nächsten Tag die Schließung veranlasst", erzählt sie. Neun Kinder und drei Erzieherinnen befinden sich nun bis einschließlich Mittwoch, 11. November, in Quarantäne. Die von Corona betroffene Frau muss nach Abklingen der Symptome noch 48 Stunden zu Hause bleiben, erläutert Stockhausen.

Alle Kinder und Erzieherinnen, die als Kontaktperson eins definiert wurden, seien getestet worden. "Heute bekam ich das letzte negative Testergebnis. Es gab keine weiteren Fälle", ist die Krippenleiterin erleichtert. Sie freut sich, dass sie jetzt doch wieder recht schnell öffnen können und das Abstandhalten offenbar Wirkung gezeigt habe.

Die Krippe in Großsachsen wurde im November 2019 in der ehemaligen Postfiliale eröffnet Zwei weitere Krippen der "Tausendfüßler GmbH" gibt es in Schriesheim.