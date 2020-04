Hirschberg-Großsachsen. (ans) Der Ansatz wächst unschön dunkel heraus, Spliss macht sich breit. Vielen fehlt der Friseurbesuch, der jedoch nicht möglich ist. Auch Christina (Tina) und Daniel Sander mussten ihren Friseursalon in Großsachsen aufgrund der Corona-Verordnungen vorerst schließen. Bis zuletzt kamen die treuen Kunden in den Salon.

Aktuell befassen sie sich mit der Bürokratie – für Landeszuschüsse und Kurzarbeit. "Wir bekommen jetzt auch immer wieder Anfragen, ob wir Hausbesuche machen können", erzählt Tina Sander. "Wir fühlen uns zwar geehrt, dass wir so vermisst werden, aber wir dürfen das nicht", erklärt die Friseurmeisterin. "Uns drohen sonst sogar Strafen."

Das Ehepaar würde sich aber freuen, wenn die Kunden ausharren und in Scharen kommen, wenn sie wieder öffnen. Da es bis dahin noch eine Weile dauern kann – vorerst ist der Laden bis 19. April dicht –, geben sie für alle ein paar Tipps, was man in der Zeit mit dem wild sprießenden Haar machen kann. "Auf keinen Fall selbst färben", meint Daniel Sander. "Mit Farbe kann man so viel falsch machen." Lieber den Ansatz beispielsweise mit einer Haar-Mascara etwas kaschieren, rät er. "Und auf keinen Fall einen Scheitel machen", ergänzt seine Frau. Sie empfiehlt, die Haare locker hochzustecken, sodass der Ansatz gar nicht auffällt. Wächst der Schnitt langsam raus, könne man zu Lockenwicklern greifen, rät sie. "Das gibt einen besseren Stand und Halt."

Apropos Schnitt: Gerade bei Kurzhaarfrisuren von Männern fällt schnell auf, wenn das Haar länger wird. Dann selbst zur Schere greifen? "Lieber nicht", sagen Tina und Daniel Sander. Vielmehr raten sie dazu, etwas mehr Stylingprodukte zu verwenden. Mit etwas Gel könnten Männer ihre Haare in Form bringen. Ansonsten raten die beiden, die Haare wie gewohnt zu pflegen. Daniel Sander empfiehlt, sie alle zwei bis drei Tage zu waschen und bei gefärbtem Haar zusätzlich einen Conditioner zu verwenden oder ein "Leave-in"-Produkt, also eine Pflege, die im Haar bleiben kann, ohne ausgewaschen werden zu müssen.