Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Die Containeranlage am Kommunalen Hilfeleistungszentrum steht schon länger leer; einige der Flüchtlinge haben inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Hossein Hosseinpour zum Beispiel, mit dem die RNZ vor drei Jahren zur Weihnachtszeit gesprochen hat. "Ich lebe mittlerweile in einer Vierer-Wohngemeinschaft in Ladenburg", erzählt der 31-Jährige.

Dennoch hat der Iraner weiterhin eine Verbindung zu Hirschberg. Er spielt nämlich seit zwei Jahren Schach im Schachklub (SK) Großsachsen. Und das sogar so gut, dass er dieses Jahr bei den Vereins- und Ortsmeisterschaften den dritten Platz erzielte. "In Deutschland hat eigentlich jeder Ort einen Schachklub – nur Leutershausen nicht", sagt Hosseinpour, der mittlerweile ein sehr passables Deutsch spricht, und lacht.

Er fühle sich beim Schachklub in Großsachsen sehr wohl, die Menschen dort seien sehr nett. Eine Ehrenamtliche vom Runden Tisch Asyl, die ihm auch das Schachbrett geschenkt hat, stellte ihn damals, vor zwei Jahren, bei den Schachspielern vor.

"Ich kann mich noch erinnern, als er mich in der Galgenstraße beim Schachspielen mit wenigen Zügen geschlagen hat und ich mir gedacht habe, dass er bessere Schachpartner benötigt. So habe ich ein Treffen mit dem Schachklub organisiert", erzählt Angelika Zeltner. "Die Leute waren total nett zu Hossein und haben ihn herzlich aufgenommen. Dies fand ich toll und habe es in positiver Erinnerung behalten."

Hossein Hosseinpour ist nicht der einzige Flüchtling, der hier Mitglied ist. Laut Vorsitzendem Hermann Garst gibt es noch zwei weitere Geflüchtete im Schachklub, die auch beide aktiv in die Mannschaften eingebunden sind: ein 16-Jähriger, der mit seiner Familie in Weinheim-Lützelsachsen, wohnt und ein 58-Jähriger, der in Weinheim lebt. Beide stammen aus Syrien. Weil der 58-Jährige noch kein Deutsch spreche, würde Hossein oft als Übersetzer fungieren, erzählt Garst.

Der Iraner hat schon Schach gespielt, bevor er 2015 nach Deutschland kam. "Aber einfach nur zum Spaß", sagt er. Jetzt geht er das Ganze allerdings um einiges professioneller an, wobei er wenig daheim trainiere. Hosseinpour schätzt an dem Sport auch, "dass Schach einem helfen kann, sich zu konzentrieren".

Und das findet er für sich persönlich wichtig, "denn ich denke sehr viel", sagt er schmunzelnd. Hosseinpour ist studierter Literaturwissenschaftler, hat als Übersetzer gearbeitet und liest Gedichte. "Ich finde, Gedichte schaffen eine andere Welt." Auch mit Politik befasst sich Hosseinpour und schreibt dazu auch im Internet.

Dies sei auch einer der Gründe für seine Flucht gewesen, erzählte er der RNZ schon 2016: "Ich bin in meiner Heimat politisch aktiv gewesen – für die Araber, die dort eine Minderheit darstellen."

Eigentlich würde er gerne in Deutschland noch einmal studieren. Allerdings fehlen ihm die Zeugnisse aus seiner Heimat. Ob er wieder dorthin zurückmuss, weiß er nicht. Demnächst steht ein zweites Gespräch für seinen Asylantrag an, er hat derzeit eine Aufenthaltsgestattung.

Aber Hossein Hosseinpour gibt die Hoffnung nicht auf – auf ein Leben in Deutschland, wo er sich sicher und geborgen fühlt. Er will jetzt erst einmal eine Ausbildung zum Bademeister machen, "denn die fehlen in Deutschland". Schon im Iran sei er immer gerne geschwommen.

Derzeit besucht er einen Kurs für Rettungsschwimmer bei der DLRG in Weinheim. Am liebsten würde er auch in der Zweiburgenstadt arbeiten, weil es dort ein Hallenbad gibt und er somit das ganze Jahr über einen Job hätte.

Wenn Hosseinpour nicht gerade ins Becken springt, geht er auch gerne spazieren, zum Beispiel am Neckar in Ladenburg. An das kalte Wetter in Deutschland hat er sich mittlerweile gewöhnt, gibt aber zu, dass es anfangs schon eine Umstellung gewesen sei. Während es nämlich im Nordiran mitunter auch etwas kühler werden kann, herrschen im Südiran eher warme Temperaturen vor. "Aber zum Glück ist es ja in Baden-Württemberg nicht ganz so kalt", fügt er gut gelaunt an.

Was ihn amüsiert: Wenn im iranischen Fernsehen Bilder aus Deutschland gezeigt wurden, dann meistens von Schnee bedeckten Landschaften. Den gibt es hier mittlerweile kaum. Hosseinpour mag eh am liebsten den Sommer. Aber an der kalten Jahreszeit schätzt er dennoch eins: Weihnachten. Zwar gehört er dem Islam an, ist aber kein praktizierender Moslem. Er mag Weihnachten, weil er dann in lauter glückliche Gesichter sieht, "und das macht mich glücklich".