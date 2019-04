Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Absolute Stille. Ein Kerzenflackern, das Zwitschern der Vögel, sonst nichts. Nur Ruhe, Geborgenheit und Zeit, einmal ganz im Hier und Jetzt zu versinken. Ehe der Tag heranbricht und die Arbeit ruft, trifft sich eine Gruppe seit Mitte März im evangelischen Gemeindehaus, um zu meditieren. "Sitzen in der Stille" heißt das tägliche Morgenprogramm, das Susanne Obermeyer leitet.

Los geht es in Allerherrgottsfrühe. Um 6.20 Uhr warten bereits die ersten Damen auf den Treppenstufen vorm Eingang. Ausgestattet mit Sitzmatten, bequemer Kleidung und erstaunlich guter Laune. Es ist noch stockdunkel, die Straßen leer und leise, ganz Hirschberg schläft noch - und Obermeyer erklärt, was es mit dem morgendlichen Ritual auf sich hat: "Ehe der Alltag losrennt, treffen wir uns zum gemeinsamen Innehalten. Es ist spannend, was passiert, wenn man einmal nichts tut und ganz bei sich ankommt." Die Morgenstunden seien im Grunde am besten für die innere Einkehr geeignet. Wenn der Tag noch frisch ist - und unverbraucht. "Sonst klopfen wieder zig Termine an, wird die To-Do-Liste abgearbeitet und werden 1000 Gründe gefunden, um das Meditieren zu verschieben, bis es ganz vergessen wird", weiß sie.

In einem kleinen Raum in der oberen Etage ist dann absolute Ruhe angesagt. Obermeyer sitzt im Schneidersitz, lässt eine Klangschale ertönen - und dann folgen 15 Minuten absolute Stille - oder die Konfrontation mit dem eigenen Selbst. Manche Teilnehmer lauschen den Vögeln, die den hereinbrechenden Tag begrüßen. Nicht abschweifen, keine Sorgen wälzen, sondern die Gedanken loslassen und sich ganz dem Moment hingeben, das ist das eigentliche Ziel der Meditation. Ohne Bilder, und vor allem: ohne Worte.

Es gelingt und tut überraschend gut. Diese stille Eintracht mit zuvor fremden Menschen. Das gemeinsame Schweigen. Diese friedliche Atmosphäre bei Kerzenschein. Doch dann meldet sich die Kirchturmuhr. 15 Minuten?! Die Meditation müsste doch nun vorüber sein, melden sie sich plötzlich wieder zu Wort: die Gedanken. Der zuvor so entspannte Körper regt sich, der Rücken verkrampft plötzlich, als die ganzen Verpflichtungen des Tages in den Kopf schießen.

Doch links und rechts von einem herrscht sie weiter: diese absolute Stille und ansteckende Entspanntheit. Und irgendwann, bei all der Abgeschiedenheit von Smartphone und Co., achtet man ganz automatisch wieder auf das Wesentliche. Auf etwas, was wir jede Sekunde machen, ohne uns dessen richtig bewusst zu sein: das Atmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Bis es wieder ganz ruhig wird. In einem selbst.

"Es ist eine kleine Auszeit für zwischendurch. Eine Achtsamkeit und ein Einstieg, um zur Ruhe zu kommen. Das kann man nicht einfach irgendwo reinquetschen", schätzt eine Teilnehmerin die Meditationen, bei denen jeder, unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit, willkommen ist. Meditation, das ist für Obermeyer der "unmittelbare Erfahrungsraum", in dem sich die Religionen treffen. "Es ist eine gemeinsame Sprache, die ohne Worte auskommt", erklärt sie. Oft werde auch Religion über den Intellekt erfasst, beim "Sitzen in der Stille" aber spüre man wieder das eigene Dasein jenseits der Gedankenwelt. "Somit können wir etwas Spiritualität in den Alltag integrieren", betont die Leiterin. Der Hektik des Alltags mit Ruhe begegnen. Das hat durchaus auch etwas Prophylaktisches. "Und irgendwann wird es wie Zähneputzen", sagt Obermeyer.

Info: Das "Sitzen in der Stille" findet montags bis freitags von 6.30 bis 6.55 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Großsachsen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist im Eingangsbereich. Bitte Kissen, Decke oder Bänkchen mitbringen, Stühle sind vorhanden. Ansprechpartnerin ist Susanne Obermeyer, Tel. 01 60/ 90 50 20 32, Mail: obermeyer@integrales-bauen.de.