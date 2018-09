Von den etwa 25 Landfrauen konnten sich nur noch wenige an die Zeit erinnern, in der der Apfelbach noch offen durch Großsachsen floss. Martin Stöhrer (vorn, mit Hut) rief bei den Teilnehmern diese und andere Erinnerungen mit Bildern wach. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. In eine längst vergangene Zeit entführte am Mittwochnachmittag Ehrengemeinderat Martin Stöhrer die Großsachsener Landfrauen bei einem Rundgang durch das Zentrum des nördlichen Ortsteils Hirschbergs. An vielen Stellen gibt es noch Spuren dieser Vergangenheit, jedoch nicht vom Apfelbach, dessen Bachbett in der Breitgasse einst offen lag. "Wer kann sich daran noch erinnern?", wollte Stöhrer von den etwa 25 Landfrauen wissen. Gerade einmal ein Fünftel der Teilnehmerinnen an dem Rundgang hatte den Apfelbach noch durch die Breitgasse fließen sehen, bevor er Mitte des letzten Jahrhunderts verdolt wurde.

Wie breit das im nördlichen Teil der Breitgasse gelegene Bachbett damals war, daran konnte sich unter den Teilnehmerinnen niemand so richtig erinnern. Stöhrer verdeutlichte dies, indem er von dem Areal der einstigen Tabakfabrik fast bis in die Mitte des Zebrastreifens bei der Jahnstraße schritt und dort stehen blieb.

Mit dem offenen Bachbett in der Breitgasse bekam Großsachsen einen Hauch von Venedig, fand Stöhrer. Denn jedes nördlich des Apfelbachs gelegene Haus in der Breitgasse hatte einen separaten Zugang über eine kleine Brücke. So reihte sich Brücke an Brücke, was auf manch altem Foto, das Stöhrer mitgebracht hatte, noch zu erkennen war.

Verdolt wurde der Bach schließlich aus mehreren Gründen. So nahm der Verkehr in der Breitgasse zu, und die Fahrzeuge wurden immer breiter. Gleichzeitig wurde wegen den steigenden Einwohnerzahlen in den Odenwaldgemeinden dort immer mehr Fläche versiegelt. Das führte dazu, dass bei starken Regenfällen das Wasser sofort in die Bäche geleitet wurde. Dadurch kam es immer öfter zu Hochwasser im Apfelbach, der einige Male auch über seine recht hohe Uferböschung trat. Weiter führte der Ehrengemeinderat die Gruppe die Breitgasse hinauf. Ein kurzer Halt wurde am Straßenbrunnen bei der Kirchgasse eingelegt. Einst befand sich der Straßenbrunnen eingelassen in eine Mauer an der heutigen Bundesstraße 3, bevor er in die Breitgasse verlegt wurde. Bedeutung hatte der Brunnen für die Wasserversorgung der Bevölkerung, denn Wasserleitungen wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts in Großsachsen gelegt.

Überhaupt spielte das Wasser für die Gründung des Ortes, der 779 erstmals schriftlich erwähnt wird, eine große Rolle: Mit dem Apfelbach und einigen kleineren Bächen war hier für genügend Frischwasser gesorgt. Das Wasser des Apfelbachs wurde auch zum Betrieb mehrerer Mühlen genutzt. Eines der Mühlräder drehte sich einst in der Gasse "Am Mühlgraben". Das Wasser des Mühlgrabens wurde noch anderweitig an dieser Stelle genutzt, wovon das kleine Haus zeugt, das scheinbar mitten in der Gasse steht: das Waschhaus.

Vorbei ging der Weg am Alten Rathaus und der Alten Schule, die sich zwischen Mühlgraben und Breitgasse befinden. Am Ende des Mühlgrabens wies Stöhrer auf eine weitere Kuriosität hin. Denn dort, wo sich heute die an der südlichen Straßenseite gelegene Bushaltestelle befindet, stand einst ein recht schmales Haus, das dafür sorgte, dass die Breitgasse hier noch etwas enger wurde.

"Großsachsen bekam seine erste Umgehungsstraße bereits 1890", sagte Stöhrer mit Blick in Richtung Osten, wo sich Lettengasse und Talstraße treffen. Denn der Verkehr ging früher nicht von der Breitgasse nahtlos in die Talstraße über, sondern floss über die Lettengasse bis an das Ortsende.

Für die Fuhrwerke war der Anstieg dort aber zu steil, sodass man sich entschied, eine Umgehung südlich der Lettengasse zu bauen: den heutigen unteren Teil der Talstraße.