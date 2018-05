Hirschberg-Großsachsen. (ans) Unvergessen sind die Zeiten, als beim "Großsaasemer Gassefest" Höfe und Straßen voll waren. Und auch die kräftige Stimme von Karl Kreis (Foto: Kreutzer), mit der er zum Beispiel zum Mohrenkopf-Wettessen aufforderte. 25 Jahre lang war er der Chef-Organisator dieses Festes, von dem heute nur noch ein Flohmarkt mit Programm übrig geblieben ist.

Am Sonntag feiert der rührige Großsaasemer, der in der Kirchgasse 25 lebt, seinen 70. Geburtstag. Und blickt noch immer mit etwas Wehmut auf die "Gassefest"-Zeiten zurück. "Dass inzwischen die ,Großsaasemer Kerwe’ ganz verschwunden und das ehemals legendäre ,Großsaasemer Gassefest’ auf eine kleinere Veranstaltung geschrumpft ist, habe ich von Anfang an befürchtet und die Verantwortlichen nachdrücklich vor der 2005 beschlossenen Zusammenlegung gewarnt - vergeblich", sagt er heute.

Einerseits sei er "froh und dankbar", dass er damals die große Verantwortung und viel Arbeit abgeben "durfte/musste", andererseits bedauere er, dass Gassefest und Kerwe nicht mehr stattfinden. "Man hätte beide Feste mit aktualisiertem Konzept und angepassten Veranstaltungsterminen gut weiterführen können", ist Kreis überzeugt.

Das "Gassefest", wie schon der Name sagt, hätte man aus seiner Sicht "mehr auf die ,Gass’" und die Kerwe zum Beispiel als "Großsaasemer Erdbeer- und Spargelkerwe" mit allen Produktvarianten in den Juni verlegen können. "Sei’s drum: Gassefest- und Kerweerinnerungen sind immer noch bei mir und vielen Besuchern und Mitwirkenden präsent, und ich bin dankbar für die erlebnisreichen Jahre und viele Erinnerungen an unvergessliche Stunden", sagt Kreis.

1948 kam er als jüngstes von fünf Kindern des Schmiedemeisters Philipp Kreis und seiner Frau Katharina zur Welt. Nach dem Besuch des Gymnasiums absolvierte Kreis eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bezirkssparkasse Weinheim. In der Zweigstelle Ladenburg war er ab 1967 Verantwortlicher für Sparen und Geldanlagen. Zwei Jahre später wechselte er zur Bezirkssparkasse nach Heppenheim. Nachdem er die Sparkassenfachprüfung für den gehobenen Dienst erfolgreich abgelegt hatte, trug er bei der Sparkasse Heppenheim über 14 Jahre als Bereichsleiter für das Personalkreditgeschäft Verantwortung. 1984 wechselte er als Gruppenleiter für das gewerbliche Immobiliengeschäft zur damaligen "Badischen Kommunalen Landesbank" nach Mannheim. Weil der waschechte Kurpfälzer nicht nach Stuttgart versetzt werden wollte, bewarb er sich 1992 bei der Sparkasse Mannheim und übernahm die Filialleitung in der Kunststraße. Kreis gab seine Arbeit in der Sparkassen-Organisation aus gesundheitlichen Gründen auf.

Doch der Jubilar war nicht nur beruflich aktiv, sondern auch in vielen Vereinen, denen er bis heute die Treue gehalten hat. Der MGV "Sängerbund" Großsachsen und der Turnverein "Germania" (TVG) haben ihn jeweils zum Ehrenmitglied ernannt. Seit rund fünf Jahren singt er im Männerchor des MGV Lützelsachsen, wo er zudem Zweiter Vorsitzender und auch für die Pressearbeit verantwortlich ist. Außerdem singt er seit über 20 Jahren bei der Sängereinheit Leutershausen. Der Badische Chorverband hat den Jubilar für 50 Jahre aktives Singen ausgezeichnet und die Feuerwehr für 50 Jahre Mitgliedschaft. Hier war er über 40 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann. Im Jungen Chor Hohensachsen singt er zwar zurzeit nicht, ist aber noch förderndes Mitglied.

Nicht nur die Zahl der Vereine, denen er angehört, ist groß, auch die Familie. 2017 feierte er mit seiner Frau Waltraud Goldene Hochzeit. Mit ihr hat er drei Kinder, neun Enkel und drei Urenkel. Groß gefeiert wird allerdings erst noch: "Am 16. Juni, zum 70. Geburtstag meiner Frau Waltraud, die mich bei allen Aktivitäten insbesondere beim Gassefest unterstützt hat und mit vielen Ideen und phantasievollen Motivwagen jahrelang die Kerwe mitgestaltet hat, ist die ganze Familie zur gemeinsamen Geburtstagsfeier eingeladen", kündigt Kreis an.