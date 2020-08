Hirschberg. (web) Die Kritiker einer Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks haben am Samstag den direkten Kontakt zur Bevölkerung gesucht – und vor Geschäften Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt. Dabei reichte es keineswegs aus, vor Ort Präsenz zu zeigen. Arnulf und Susanne Tröscher, die vor der Edeka-Filiale in Großsachsen warteten, mussten die Einkaufenden ansprechen: Ihnen helfen nur Unterschriften von Hirschberger Wahlberechtigten, schließlich soll in der Kommune ein Bürgerentscheid initiiert werden, um die Erweiterung des Gewerbeareals um zehn Hektar zu verhindern und "wertvolles Ackerland" zu erhalten.

Wie bereits berichtet, müssen die Initiatoren des Bürgerbegehrens dafür rund 550 gültige Unterschriften vorlegen. Ihre Zielmarke liegt indes bei 600 Unterzeichnern, damit bis zum 20. September noch ein Puffer vorhanden ist, der möglicherweise ungültige Unterschriften ausgleicht.

Als die RNZ um 10.15 Uhr vorbeischaute, war Familie Tröscher gerade bei der Arbeit. Von den Passanten kamen allerdings nicht nur positive Rückmeldungen: Einige Hirschberger fanden, dass sich die Tröschers raushalten sollten. Die Erweiterung des Gewerbeparks an der A5 ist ein Hirschberger Thema, das Ehepaar lebt aber in Weinheim-Lützelsachsen. In Weinheim sind die beiden bekannt: Susanne Tröscher sitzt für die CDU im Gemeinderat, Arnulf Tröscher ist Vorsitzender des Vereins "Landerlebnis Weinheim", beide gelten darüber hinaus als vehemente Kritiker von Gewerbeentwicklungen in den Bereichen "Breitwiesen" und "Hintere Mult". Arnulf Tröscher wirkt nun auch in Hirschberg, wo er seine Erfahrungen mit derartigen Auseinandersetzungen einbringen will. Zugunsten der Kritiker einer Gewerbepark-Erweiterung.

Naturgemäß wehrten sich Susanne und Arnulf Tröscher gegen den Vorwurf, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Aus ihrer Sicht sind solche Anschuldigungen Beleg für ein bedenkenswertes Demokratieverständnis. Es sei das gute Recht eines jeden Bürgers, sich im Rahmen der geltenden Gesetze einzumischen – egal, ob das in der "eigenen" Ortschaft passiert oder anderswo.

Bisher hatten Tröscher und Co. vorwiegend dort Unterschriften gesammelt, wo Gleichgesinnte zu vermuten waren. Nun haben sie ihre Aktivitäten ausgeweitet. Der Hirschberger Gemeinderat hatte den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbepark Hirschberg Süd, zweite Änderung" am 20. Juli gefasst. CDU, FDP, Freie Wähler und Bürgermeister Ralf Gänshirt hatten für das Vorhaben votiert. Gemeinderat Jürgen Steinle (GLH) hatte mit "Nein" gestimmt, die anderen Vertreter von GLH und SPD hatten sich ihrer Stimmen enthalten.