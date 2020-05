So könnte das zweigeschossige Gebäude direkt an der B 3 einmal aussehen. Ins Erdgeschoss kommt ein Drogeriemarkt, ins Obergeschoss das eigentliche Gesundheitszentrum. Visualisierung: IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Trotz der Corona-Pandemie könnte das Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt an der B3 in Großsachsen im kommenden Jahr Realität werden. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir den Zeitplan trotz der Krise einhalten können", sagte Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal südlich des Edeka-Marktes erworben hat, auf RNZ-Anfrage. Kroffl ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

"Wir haben zwischenzeitlich eine Tektur zu unserem Baugesuch eingereicht und warten jetzt auf Genehmigung unseres Bauantrages durch das Landratsamt", erläuterte Kroffl den Stand der Dinge. Eine Tektur ist die Änderung eines Bauantrages durch den Antragsteller. Wann letztendlich der erste Spatenstich stattfindet, lässt sich aufgrund der noch ausstehenden Genehmigung laut Investor "schwer abschätzen". Der bisherige Zeitplan sieht jedenfalls vor, dass das Gebäude im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein soll.

Ein Mieter ist bekannt, der Vertrag bereits unterzeichnet: Budni. Budnikowsky (kurz Budni) ist eine Drogeriemarktkette mit Sitz in Hamburg, welche die Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG betreibt. Bislang hat sie vor allem Filialen im Großraum Hamburg, allerdings expandiert sie derzeit in Zusammenarbeit mit Edeka mit Filialen in weiteren Bundesländern. Im Süden ist Budni bislang noch nicht sehr weit verbreitet.

Hinsichtlich der geplanten Verkaufsfläche des künftigen Drogeriemarkts hatte es Kritik von Gemeinderäten, unter anderem seitens der Grünen Liste Hirschberg, gegeben. So war ursprünglich geplant, die Verkaufsfläche auf 650 Quadratmeter zu begrenzen, beispielsweise durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen Investor und Gemeinde. Weil dies jedoch nicht passierte, ist für das Areal, das bebaut wird, eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter zulässig. Nun wird der Drogeriemarkt im Erdgeschoss auf dem 3115 Quadratmeter großen Areal rund 660 Quadratmeter reine Verkaufsfläche plus Eingangs- sowie Kassenbereich, sprich insgesamt 780 Quadratmeter, haben.

Rund 420 Quadratmeter weitere Mietflächen hätten sie jetzt an einen weiteren Nutzer fest vergeben, sagte Kroffl. Einen Namen könne er noch nicht nennen. Im Obergeschoss seien noch "hochwertige Büro-/Praxisflächen" frei, welche die Investoren in den nächsten Wochen in die Vermietung geben werden. Der Baubeginn sei aber nicht von der Vermietung dieser Flächen abhängig, betonte Kroffl. Als mögliche Nutzer für das Gesundheitszentrum nannte die Gemeinde vor zwei Jahren Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie.