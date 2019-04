Weinheim. (keke) "Sugar and spice and all things nice": Mimi Grimm und Steffen Zäuner gaben das musikalische Motto vor. "Mitmachen ist besser als meckern" haben sich die Kandidaten der Freien Wähler als Motto für die Gemeinderatswahl am 26. Mai gegeben.

Wobei die Vorgaben für die Ratskandidaten sportlich waren. In nur 30 Sekunden sollte jüngst jeder der Anwesenden - einige fehlten aus beruflichen Gründen - auf den Punkt bringen, was sie oder ihn zur Kandidatur bewogen hat und welche Ziele er oder sie anstrebt. Ein zeitlich knappes Ansinnen, das der auf Listenplatz eins kandidierende Fraktionschef Günter Bäro verfehlte.

In Eigenverantwortung und ohne programmatischen Überbau oder Fraktionszwang jeweils die optimale Lösung für die Stadt herauszuarbeiten, lautet Bäros Kernsatz, der sich im Stammbuch aller Bewerber wiederfindet. Florist Christian Mayer (Platz zwei) möchte Weinheim "ein kleines Stück weit das zurückgeben, was die Stadt ihren Bürgern bietet."

Augenarzt Klaus Ditzen (3) stellte "Durchblick" in den Integrationsbemühungen, "Überblick" bei den Maßnahmen zur Sicherheit der Bürger, dazu "Weitblick" für soziale Belange sowie "Einsicht", "Klarsicht" und "Umsicht" für die "Entwicklung von Stadt und Region" in den Fokus seiner Ausführungen.

"Kinder und deren Betreuung, Familie, Schule und Bildung" stehen bei der früheren Rektorin Christina Eitenmüller (4) obenan. Klare Schwerpunkte hat Steuerberater Klaus Flößer auf Listenplatz fünf: "Finanzen, Gewerbeentwicklung, Jugend sowie Verbesserung der Infrastruktur."

Vision von Rechtsanwalt Mark Schüssler (6): Anstelle weiterer Gewerbeflächen solle die Ansiedlung einer Hochschule neue Impulse in die Stadt bringen. Gewerbe, Handwerk und der Einsatz für die Weststadt liegen Friseurmeister Michele Vetere (7) am Herzen. So wie er als Vorsitzender der "Weinheimer Nordstadt Freunde 14" Schwung in den Stadtteil gebracht hat, möchte Ex-Postbeamter Hans-Jörg Klump (8) dies auch im Gemeinderat tun.

Diplom Kaufmann Dirk Ahlheim (9) sieht Weinheim als "Ganzes, das mehr ist als nur die Summe aller Ortsteile". Das Thema Integration und ein positives Klima für eine sinnvolle Gewerbeentwicklung zu schaffen, das sind seine Hauptanliegen.

Kommunalpolitik sollte konstruktiv sowie unabhängig sein und zu freiem Denken führen, sagt Sebastian Kerner, selbstständiger Einzelhändler (10). Klare Prioritäten und auf "Hartnäckigkeit, die sich wie am Beispiel Kindergarten Waid ablesbar auszahlt", setzt Margarete Wacker (11). Erziehung und Bildung der Kinder als Zukunft einer Stadt nennt die Friseurmeisterin als ihre Hauptanliegen.

Der "Faszination einer konstruktiven Arbeit ohne parteipolitische Vorgaben" wie sie die Freien Wähler propagieren, ist Katrin Rauschenbusch (12), Richterin am Sozialgericht, erlegen.

Mit dem Polizeibeamten Oliver Kümmerle steht ein "alter Bekannter" aus dem OB-Wahlkampf auf Platz 13. Das Kulturangebot und Weinheim insgesamt konstant weiterentwickeln sowie den Gemeinschaftssinn stärken, sind seine Anliegen.

Einer vernünftigen Stadtplanung und Gewerbeentwicklung sowie dem sozialen Bereich fühlt sich Helmut Waas (14) verpflichtet. Diplom-Wirtschaftsingenieur Jürgen Bordasch (15) will seine Erfahrung als Mitglied des Weinheimer Unterstützerkreises Berufsstart (WUB) in die Waagschale werfen. Was auch Ex-Rektor Heinz-Hermann Metz (16) ähnlich formulierte. Kommunalpolitik habe viele Facetten und sei "mega".

Sicherheit, der Ausbau von Freizeitmöglichkeiten und "für den Bürger da zu sein", ist Bankkaufmann Uwe Hörr (18) wichtig. Als Disponent bei der Deutschen Bahn findet Torsten Bachocz Weinheim zwar schon jetzt attraktiv. Aber: "Noch besser geht immer."

Hohensachsens Ortsvorsteherin und FW-Stadtverbands-Vorsitzende Monika Springer ("Ich bin auf meine Mannschaft stolz") kandidiert auf Platz 22. Sie kündigte an, sich weiter für den Erhalt demokratischer Werte einzusetzen und "alles zum Erhalt eines vielseitigen und bunten Weinheim" tun zu wollen.

Für den Erhalt des Hallenbads in Hohensachsen sowie weitere Spielplätze will Sprachdozentin Anette Roland (23) kämpfen. Diplom Wirtschaftsingenieur Hendrik Lund (24) sind "alle Themen rund um Kinder und Jugendliche sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat wichtig".

Kurz das Statement von Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter (25): "Die Vergangenheit lieben, die Gegenwart leben, die Zukunft gestalten und Taten folgen lassen." Keine Hinterzimmerpolitik betreiben, sondern gemeinsam über alles reden, will Diplom Pädagogin Nadja Weiß (28).

Mit Blick auf Wohnraum, Gewerbe und Infrastruktur vorankommen möchte Niederlassungsleiter Jens Falter (32). "Strategisches Denken, vorausschauendes Planen und strukturiertes Handeln" nannte der kaufmännische Angestellte Walter Blesing (35) als seine Stärken.