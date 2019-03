Weinheim. (RNZ) Die Weinheimer Aktiven der Partei "Die Linke" haben jetzt ihre Kandidaten zur diesjährigen Gemeinderatswahl nominiert. Im Verlauf der Versammlung, die nach Parteiangaben "sehr harmonisch" verlief, wurde die 30-köpfige Liste einstimmig und "im Konsens" gewählt. Sie wird wie vor fünf Jahren angeführt von den Stadträten Carsten Labudda und Matthias Hördt.

Neben erfahrenen Kräften wie zum Beispiel dem ehemaligen Betriebsrat Jürgen Gulden und der Lehrerin Mareike Merseburger zieht "Die Linke" mit immerhin acht Neulingen im Alter von jeweils unter 30 Jahren in den Wahlkampf, unter ihnen der 23-jährige Jan Bührer vom Jugendkulturverein "Wiegewohnt" und die 24-jährige Marie Markmann, stellvertretende Vorsitzende des Stadtjugendrings. Hoffnung macht sich auch der 26-jährige "Aufstehen"-Aktivist Alexandr Klenov, der vor Kurzem in den Kreisvorstand der Linken gewählt wurde. Der jüngste Kandidat ist der 18-jährige Jugendgemeinderat Umut Demirci.

Hintergrund Wohnbezirk Weinheim 1. Carsten Labudda, 43, Teamleiter Betreutes Wohnen. 2. Matthias Hördt, 53, Systemadministrator. 3. Jürgen Gulden, 71, Rentner. 4. Julia Wolf, 39, Hausfrau. 5. Jan Bührer, 23, Landschaftsgärtner. 6. Marie Markmann, 24, Studentin. 7. Alexandr Klenov, 26, Student. > 8. Birgit Sachs, 34, Altenpflegerin. > [+] Lesen Sie mehr Wohnbezirk Weinheim 1. Carsten Labudda, 43, Teamleiter Betreutes Wohnen. 2. Matthias Hördt, 53, Systemadministrator. 3. Jürgen Gulden, 71, Rentner. 4. Julia Wolf, 39, Hausfrau. 5. Jan Bührer, 23, Landschaftsgärtner. 6. Marie Markmann, 24, Studentin. 7. Alexandr Klenov, 26, Student. > 8. Birgit Sachs, 34, Altenpflegerin. > 9. Bela Berg, 28 Heilerziehungspfleger. 10.Ursula Merseburger, 72, Hausfrau. 11.Darwin Höhnle, 24, Metallbauer. 12.Wolfgang Labudda, 64, Sicherheitsfachkraft. 13.Jörg Ihrig, 39, Hausmeister. 14.Peter Mäule, 70, Werkstattleiter a.D.. 15.Erotokritos Kostopoulos, 46, Elektroniker. 16.Markus Wolf, 47, Arbeitserzieher. 17.Erik Nikolai, 23, Automobilkaufmann, Geschäftsführer. 18.Wolfgang Merseburger, 76, Lehrer i.R. 19.Ursula Kowald-Stöckmann, 70, Pensionärin. 20.Ernst Ihrig, 66, Rentner.> 21.Siegfried Groß, 64, Handwerksmeister Maschinenbau. Wohnbezirk Hohensachsen- Ritschweier 1. Hartmut Höfele, 62, Musiker und Autor. 2. Susanne Steffe, 59, Autorin. Wohnbezirk Lützelsachsen 1. Mareike Merseburger, 38, Lehrerin. 2. Cemal Demirci, 55, Arbeiter. 3. Andreas Sachs, 48, Arbeitsuchend. 4. Umut Mete Demirci, 18, Schüler. Wohnbezirk Oberflockenbach 1. Johanna Steinmann, 27, Verwaltungsfachangestellte. 2. Bernd Bennebach, 56, Maschinenbautechniker. Wohnbezirk Sulzbach 1.Martin Nölte, 50, Landschaftsgärtner. RNZ

Labudda freut sich darüber, dass das Durchschnittsalter bei nur 47 Jahren liegt: "Wir stellen die jüngste Liste aller Parteien. Mit unserer Mischung aus erfahrenen Haudegen und kompetentem Nachwuchs sind wir auf die Zukunft gut vorbereitet." Auch die gesellschaftliche Breite sieht Labudda mit der Kandidatenliste abgebildet: "Wir sind traditionell offen für Menschen mit und ohne Parteibuch. Wichtig ist bei uns vor allem, dass das Soziale im Mittelpunkt steht."

So sei es gelungen, 15 klassische Parteimitglieder zur Kandidatur zu bewegen - und 15 weitere Mitbürger, die die Liste ohne Parteibuch unterstützen wollen. Auch in den Ortsteilen sei die Partei deutlich präsenter geworden, schreiben die Linken in einer Pressemitteilung: Blieben vor fünf Jahren noch sieben mögliche Plätze unbesetzt, sind es jetzt nur noch zwei. Auch wenn dafür einige Weinheimer Familien gleich mehrfach auf der Liste vertreten sind.

Stadtrat Hördt findet es wichtig, dass "Die Linke" mit einer bunten Mischung an beruflichen Qualifikationen aufwartet: Arbeiter, Angestellte, Erwerbslose und Unternehmer. Ebenso finde sich ein großer Schatz ehrenamtlicher Erfahrung wieder. Die Kandidaten seien etwa in der Flüchtlingshilfe oder Feuerwehr aktiv.