Von Philipp Weber

Weinheim. Der Gemeinderat tagte gerade in der Stadthalle, als die Ergebnisse der Bund-Länder Konferenz am Mittwoch bekannt wurden: Der harte Lockdown bleibt in jedem Fall bis zum 7. März, wobei die Schutzmaßnahmen hier und da schon davor Öffnungsperspektiven weichen – sofern das Infektionsgeschehen es zulässt. Bereits bevor Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten soweit waren, hat OB Manuel Just den Bericht zur Corona-Lage in Weinheim vorgelegt. Diese ist ernst – aber nicht ganz hoffnungslos.

> Die Entwicklung der Pandemie: "Die Pandemie weist weiter eine hohe Dynamik auf", so OB Just. Zum Zeitpunkt seines letzten Lageberichts am 2. Dezember gab es in Weinheim 74 aktive Fälle, der Höhepunkt war am 17. Dezember erreicht, mit 120 aktiven Fällen, die den Behörden als solche bekannt waren. Zum Zeitpunkt der jüngsten Ratssitzung am Mittwoch waren es noch 31 aktive Fälle.

> Hoffnung aufs Kreisimpfzentrum: Seit dem 22. Januar ist das KIZ im Drei-Glocken-Center in Betrieb. In diesem Zusammenhang gelang Wolfgang Wetzel, Fraktionssprecher der FDP, das Bonmot des Abends: "Das Impfzentrum ist der Hit", sagte er. Das KIZ befindet sich auf den Flächen des früheren Einkaufsmarkts. Der nördliche Rhein-Neckar-Kreis könne froh sein, dass es dieses Angebot gibt, so OB Just. Schade ist nur, dass der Mehrwert des Impfzentrums mit einer Tageskapazität von bis zu 1000 Impfungen pro Tag noch nicht hervortritt – bekanntlich fehlt es an Serum. Das empfinden viele als Enttäuschung, nicht nur weil die Immunisierungen gegen Covid-19 auf sich warten lassen. Wetzel brachte es auf den Punkt: "Die Impfkampagne hätte die Sternstunde der EU werden können."

> Applaus für den Stadtseniorenrat: Die Stadt habe die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, der SSR die Ehrenamtlichen, beschrieb OB Just die Weinheimer Informationsoffensive zur Impfkampagne. Just dankte den Ehrenamtlichen des SSR, die über eine Hotline impfbereiten Senioren helfen. Die Stadträte applaudierten.

> Die Notbetreuung: Die Stadtverwaltung appelliert weiter an die Eltern, die Notbetreuung in Kitas und Schulen nur in Anspruch zu nehmen, wenn es unbedingt erforderlich ist. In den städtischen Kitas sind derzeit 143 Kinder in Notbetreuung, das entspricht einem Anteil von 34 Prozent (Krippen 55, Kindergärten 32 Prozent). Die Notbetreuung in den Grundschulen nutzen 317 Kinder.

> Die (Not-)Lage von Einzelhandel, Gastronomie und Kultur: OB Manuel Just äußerte in diesem Zusammenhang eine Befürchtung, die ernst zu nehmen ist: Ihn treibe die Sorge um, dass sich das Bild der Stadt und ihr gesellschaftliches Leben dramatisch ändern, wenn sich die (Klein-)Unternehmen nicht von der Krise erholen. Er habe mit den Akteuren aus der Innenstadt und den Dorfzentren gesprochen, einigen stand "die Angst ins Gesicht geschrieben", so der OB. Er setze sich bei den übergeordneten Stellen dafür ein, dass die versprochenen staatlichen Hilfsgelder fließen. Darüber hinaus hatte der Gemeinderat ein Budget bereit gestellt, dank dem zu gegebener Zeit eine Imagekampagne zur Belebung von Stadt und Ortsteilen startet. Außerdem verzichtet die Stadt unter anderem auf Pachteinnahmen, wenn diese von Betroffenen der Corona-Schutzmaßnahmen kommen. Auf Nachfrage der Freien Wähler stellte Just klar, dass diese Betroffenen sich schon melden müssen. Und auf Initiative der CDU sicherte er zu, auch den Gewerbeverein einzubinden.

> Kurzarbeit beim "Unternehmen" Stadt: Seit Anfang des Monats sind knapp 200 der rund 700 städtischen Beschäftigten in Kurzarbeit, so Just. Darunter sind Kräfte, die sonst in Betreuungseinrichtungen, der Bibliothek oder in der Anlaufstelle für Touristen arbeiten. Einzelstadträtin Susanne Tröscher wollte wissen, warum man bis Februar gewartet hat. Im öffentlichen Dienst könne dieses Instrument erst gespielt werden, wenn Urlaube abgebaut sind, andere Beschäftigungsmöglichkeiten wegfallen und der Lockdown absehbar andauert, so der Leiter des Personal- und Organisationsamts, Hartmut Neumann.

> Treffpunkte für und Betreuung von Jugendlichen: Um die Schutzmaßnahmen so stringent wie möglich umzusetzen, habe die Stadt auch Schulhöfe und Bolzplätze weitgehen geschlossen, erklärte OB Just. Auf Nachfrage der SPD erläuterte Carmen Harmand, Leiterin des Amts für Bildung und Sport, dass aufseiten von Lehrern und Schulsozialarbeitern viel Energie in Kinder und Jugendliche fließe, deren Familien schwer zu erreichen sind. Unter anderem werde die Schulsozialarbeit auf Spaziergängen fortgesetzt, und in dringenden Fällen werden Kinder in die schulische Notbetreuung geholt.

> Appell zum Durchhalten: Die Fraktionen dankten in ihren Stellungnahmen der Verwaltung, in erster Linie aber den Bürgern. Weinheim sei gut durch die Krise gekommen, war man sich einig. Uli Sckerl (GAL) warb noch einmal für die Linie von Bund und Ländern ("Durchhalten mit Öffnungsperspektive"), während Matthias Hördt (Die Linke) feststellte, dass die Stadt am Ende des Tages "nur" das ausführende Organ ist. Dennoch hoffe er, dass niemand hinten runter fällt und die Stadt bald wieder in die "echte Normalität" kommt.