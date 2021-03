Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Lobdengauhalle gab es auch den Tagespunkt „Anfragen der Einwohner“, den Rathausmitarbeiter und Bürger Hartmut Müller nutzte, um einen Kollegen verbal anzugreifen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit dem Bericht zur aktuellen Coronalage war der Auftakt zur März-Gemeinderatsitzung am Mittwoch in der Lobdengauhalle alles andere als erfreulich. Die Infektionszahlen steigen nämlich auch in Ladenburg wieder kräftig an.

Zu einem echten Eklat kam es dann beim Tagesordnungspunkt "Anfragen der Einwohner". Hier meldete sich der Bürger und Rathausmitarbeiter Hartmut Müller zu Wort. Er sprach "das inakzeptable Verhalten" des Mannheimer Ex-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) an, der durch seine Maskengeschäfte 250.000 Euro an Provisionen erhalten hat. Müller, der selbst CDU-Mitglied ist, kritisierte das Verhalten Löbels scharf.

Hartmut Müller. Foto: Sturm

Aber auch in Ladenburg gäbe es einen "Fall Löbel", sagte Müller ins Mikrofon. "Der Niklas Löbel der Ladenburger Stadtverwaltung heißt Götz Speyerer", griff Müller seinen Kollegen aus dem Stadtbauamt an. Bürgermeister Stefan Schmutz, der die regelmäßigen Anfragen in der Fragestunde seines Rathausangestellten Müller normalerweise unkommentiert zur Kenntnis nimmt, reagierte jedoch auf die "Kollegenschelte" sofort und konsequent.

Er fiel Müller ins Wort und forderte ihn auf, "solche unqualifizierten Wortbeiträge" zu unterlassen. Dieser redete aber ungebremst weiter und beschwerte sich, dass er als Mitarbeiter keinen Gesprächstermin beim Bürgermeister erhalten habe und daher "auf diesem Weg die Sache öffentlich machen muss".

Schmutz verbat sich den Angriff Müllers auf den Kollegen Speyerer und forderte ihn auf, umgehend seinen Wortbeitrag zu beenden. Ansonsten werde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen und ein sofortiges Hausverbot aussprechen. Das Entsetzen über das Verhalten seines Rathaus-Angestellten war nicht nur dem Bürgermeister anzumerken. Auch die Ratsmitglieder konnten den Vorgang nicht fassen. Einige schüttelten den Kopf, andere applaudierten kurz, als Schmutz den Rauswurf Müllers aus der Halle androhte. Der verließ übrigens nach der Androhung des Rauswurfs umgehend das Mikrofon, um sich wieder in den Zuhörerbereich zu begeben.

Nach der Sitzung sprach die RNZ Gebäude-Manager Götz Speyerer an, um zu fragen, ob er eine Erklärung für den Wortbeitrag Müllers habe. Dies verneinte Speyerer, der seine Nebentätigkeit bei der Baugenossenschaft aber offen ansprach. Sein Arbeitgeber, die Stadt Ladenburg, wisse natürlich, dass er seit einigen Jahren als Bauvorstand bei der Ladenburger Baugenossenschaft eine bezahlte Nebentätigkeit in seiner Freizeit ausübe.

Was sein Kollege daran verwerflich findet und wie man dazu kommen kann, diesen vom Arbeitgeber akzeptierten Nebenjob mit dem "Provisionsskandal Löbel" zu vergleichen, wollte Speyerer nicht kommentieren.