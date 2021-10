Neben Apps und Medien sollen künftig auch wieder Sirenen die Bevölkerung vor Gefahren warnen. In Hirschberg sind diese an sechs Standorten vorgesehen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Früher waren sie gang und gäbe: die Sirenen auf zumeist öffentlichen Gebäuden, die laut heulend vor Gefahrensituationen warnten. Doch sie wurden nach und nach abgeschafft. Jetzt sollen solche Warnsysteme aber wieder verstärkt werden, es gibt hierfür sogar ein eigenes Bundessonderförderprogramm. An diesem sollte auch Hirschberg partizipieren, findet zumindest die Verwaltung. In der Sitzung des Gemeinderats soll am Dienstag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses ein Grundsatzbeschluss darüber fallen, ob Hirschberg ein Sirenennetz bekommen soll und ob entsprechende Fördergelder beantragt werden.

Ein solcher Antrag kann bis 12. November gestellt werden, daher drängt die Zeit. Mit Feuerwehr und DRK will sich die Gemeinde am 27. Oktober abstimmen. "Aufgrund der sehr kurzen Antragsfrist" schlägt die Verwaltung vor, einen Förderantrag für sechs Sirenen – drei je Ortsteil – zu stellen. Vorbehaltlich einer detaillierteren Planung sind als Standorte angedacht: in Großsachsen die Grundschule oder die Sachsenhalle, die Alte Schule in der Breitgasse und das Alte Rathaus im Riedweg, in Leutershausen das Alte Rathaus, die Schillerschule in der Hölderlinstraße und das Kommunale Hilfeleistungszentrum, hier der Schlauchturm.

Pro Sirene sind mit Kosten von rund 13.700 Euro brutto zu rechnen zuzüglich der Kosten für die Installation, woraus sich Gesamtkosten von rund 90.000 Euro ergeben. Sollte der Antrag auf Förderung bewilligt werden, würde die Gemeinde 65.100 Euro erhalten, die Kommune müsste selbst 24.900 Euro aufbringen. Entsprechende Mittel würden im Haushalt 2022 berücksichtigt, wenn der Gemeinderat dem so zustimmt.

Die Sirenen sollen über den Digitalfunk BOS erreichbar sein und somit auch zentral über das Modulare Warnsystem ausgelöst werden können. Außerdem erachtet die Verwaltung es für sinnvoll, sich beim Aufbau eines Sirenennetzes mit der zuständigen Unteren Katastrophenschutzbehörde, sprich dem Landratsamt, abzustimmen, sodass die Warner koordiniert genutzt werden können.

Das Gremium befasst sich aber nicht nur mit Sirenen, sondern auch mit dem schon vom Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vorberatenen Tagesordnungspunkt "Sportplatzgebäude am Sportzentrum". Dieses soll, auch auf Empfehlung des ATU, in zwei Bauabschnitten von 2022 bis 2023/24 saniert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro.

Um Geld geht es auch beim Jahresabschluss 2020 der Gemeinde. Hier kann Kämmerin Claudia Keil vermelden: "Die Liquidität der Gemeinde war im Jahr 2020 durchgehend gewährleistet, sodass auf die Aufnahme von Kassen- und Finanzierungskrediten verzichtet werden konnte." Allerdings erhöhte sich beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Darlehensstand auf rund 1,6 Millionen Euro zum Jahresende. Da hier nach wie vor keine wesentlichen finanziellen Reserven vorhanden seien, könnten künftige Investitionen auch weiterhin weitestgehend nur durch Darlehen finanziert werden.

Zahlen gehören auch zum Forstwirtschaftsplan 2022, den der Gemeinderat am Dienstag beschließen soll. Der voraussichtliche Zuschussbedarf wird sich gegenüber dem Vorjahr um 5247 Euro erhöhen (insgesamt 175.802). Revierförster Walter Pfefferle wird den Plan in der Sitzung erläutern.