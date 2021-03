Noch befindet sich hier, an der Neckarstraße, das Neckarhäuser Hundesportgelände nebst Domizil des Vereins für Hundesport (VfH) 1951. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (nip) Haushaltsberatungen und -entscheidungen sind schwierig. Einsparungen sind notwendig, für Außenstehende aber nicht immer zwingend nachvollziehbar. Und in Edingen-Neckarhausen treffen in der Vergangenheit lang geschobene Aufgaben nahezu zeitgleich aufeinander. Die RNZ hat sich bei den Fraktionen und Einzelgemeinderat Ulf Wacker nach ihren Positionen zu verschiedenen Themen erkundigt.

Teil zwei der Fragerunde befasst sich heute mit dem Hundesport. Die Vereine in Neckarhausen und Edingen wollen fusionieren, doch ein gemeinsamer Standort ist noch nicht gefunden. Was meinen die Fraktionen auf die RNZ-Frage: "Wo sieht Ihre Fraktion einen künftigen Standort für den Hundesport?"

> Klaus Merkle, UBL-FDP/FWV (UBL): Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Hundesportvereine sind noch nicht abgeschlossen. Ein Einvernehmen wäre wünschenswert. Wir haben kürzlich fraktionsintern eine Rundfahrt gemacht und mögliche Standorte angesehen. Da war uns klar, dass der Hundesport nicht bei dem Biotop am Sport- und Freizeitzentrum angesiedelt werden soll. Wir präferieren den Standort in den Milben, bei dem dortigen Hebewerk. Über ähnlich geeignete Standorte in der Nähe zum Vereinsheim können wir noch diskutieren.

> Markus Schläfer, CDU: Für uns als CDU-Fraktion ist klar, Sport gehört ins Sport- und Freizeitzentrum, Gewerbe gehört in Gewerbegebiete. Dafür sind mitunter kreative Lösungen gefragt, an denen wir arbeiten müssen, damit für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung gefunden wird. Hier vertrauen wir auf die eingesetzten Arbeitsgruppen, die in engem Austausch mit Vertretern des Hundesports und der Verwaltung stehen.

> Thomas Hoffmann, Offene Grüne Liste (OGL): Die Planung, den Hundesport zum Nachteil des Biotops beim Sportzentrum zu realisieren, muss aufgegeben werden. Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde, die diesen Standort ablehnt, ist eindeutig. Neben den Gründen des Naturschutzes sind es auch Gründe des Klimaschutzes, die gegen diesen Standort sprechen, da die dortige Frischluftschneise beeinträchtigt würde. In Betracht kommt auch für uns ein Bereich westlich des geplanten Gewerbegebietes, wie ihn die UBL/FWV/FDP-Fraktion vorschlägt.

> Thomas Zachler, SPD: Da wir erst in der vergangenen Woche in kleiner Runde offiziell davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass der ursprüngliche, seit Herbst 2020 favorisierte Standort nun doch nicht kommen wird, gilt es nun, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden. Wir wollen zunächst die uns in der Kürze der Zeit vorgestellten Alternativflächen vor Ort anschauen und bewerten. Dazu ist uns auch das Gespräch mit den Vereinen wichtig, die auch wieder bei null anfangen müssen. Deswegen sehen wir eine aktuelle Aussage dazu noch verfrüht.

> Edgar Wunder, Die Linke: Zwei Standorte kommen in Frage: entweder im Sport- und Freizeitpark oder in der Nähe des zukünftigen Hilfeleistungszentrums. Beide Standortalternativen haben Vor- und Nachteile, wobei insbesondere auch finanzielle Aspekte zu bedenken sind, da die Gemeinde die Schuldenaufnahme begrenzen muss.

Die Faktenklärung zu beiden Standortmöglichkeiten ist im Gemeinderat derzeit noch im Fluss, erst letzte Woche sind neue wesentliche Informationen hinzugekommen. Derzeit neigt sich die Waage wieder eher in Richtung auf einen Standort in der Nähe des Hilfeleistungszentrums. Solche Fragen darf man nicht dogmatisch durch Vorfestlegungen diskutieren, bevor nicht wirklich alle planungsrelevanten Fakten auf dem Tisch sind. Meine Fraktion ist noch ergebnisoffen, solange dies nicht wirklich der Fall ist. Und es ist noch nicht der Fall.

> Ulf Wacker, Einzelgemeinderat: Hundesport ist Sport und Freizeit und gehört daher nun mal ins Sport- und Freizeit-Zentrum – genauso wie ins Gewerbegebiet nun mal Gewerbe gehört. Soweit das Biotop am Sportzentrum beeinträchtigt wird, müssen und werden wir das großzügig ausgleichen. Und wenn wir in den Milben um das Hilfeleistungszentrum herum schon Gewerbe ansiedeln, dann auch richtig, also ohne etwas für Sport und Freizeit abzuknapsen.

Das Wichtigste in diesem Zusammenhang: Das Gewerbegebiet In den Milben muss klimafreundlich werden! Das geht und zieht die richtigen Gewerbe an. Alles andere wäre rückständig und eine Verschwendung der herausragenden Lage.