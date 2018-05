Ladenburg. (stu) Mit dem 1:3 am Sonntag beim MFC 08 Lindenhof steht der Abstieg des Fußball Vereins 03 (FV) Ladenburg aus der Kreisliga Mannheim fest. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit geht beim FV 03 eine Ära zu Ende. Der vor zwei Jahren angekündigte Rückzug des Vorsitzenden Thomas Thieme wurde zwar nicht vollzogen - aber die Ladenburger Trainerlegende Rainer Elias hat nach 22 Jahren ihren Rücktritt erklärt.

"Wir erleben einen sportlichen Umbruch. Da konnte ich den Verein nicht im Stich lassen zumal mit meinem geplanten Rücktritt weitere Vorstandskollegen ihren Abschied angekündigt haben", sagte der Vorsitzende in der schwach besuchten Jahreshauptversammlung, dass er weiterhin als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird. Die Trainerfrage haben Thieme und sein Vorstandsteam gelöst. Zunächst dankte der Vorsitzende dem scheidenden Übungsleiter, der den Verein in den letzten zwei Jahrzehnten durch alle Höhen und Tiefen führte. "Rainer Elias war für den FV 03 ein Glücksfall. Er hat die gemeinsam entwickelten Konzepte erfolgreich umgesetzt. Der Trainer wusste immer, dass es beim FV03 auf die Förderung des Nachwuchses ankommt, und das hat Rainer immer respektiert", sagte Thieme.

Der Vorsitzende kündigte zum Jahresabschluss eine große Dankesfeier für Elias an, denn schließlich habe er einen Trainerrekord im Fußballkreis Mannheim aufgestellt. Kein Trainer war länger bei einem Verein als Elias.

In der Sitzung präsentierte Thieme auch die Nachfolgelösung, von der sich der Vorsitzende frischen Wind erhofft. Ehrenspielführer Dieter Schreckenberger wird neuer Spielausschuss und Co-Trainer. Schreckenberger kennt die Vereinsstrukturen bei den Gelb-Schwarzen in- und auswendig. Er ist zweifelsohne der erfolgreichste Ladenburger Fußballspieler, der in seiner aktiven Zeit beim FV 09 Weinheim zur Tür an die 2. Bundesliga klopfte.

Als "Chefcoach" konnte Jörg Höpfner verpflichtet werden. Höpfner hat Trainererfahrung bei einigen pfälzischen Landesligisten gesammelt und trainierte unter anderem auch Nachwuchsmannschaften des 1. FC Kaiserslautern. Thieme freut sich auf den Neustart mit dem neuen Coach. An den Vorgaben wird sich nicht viel ändern. "Auch zukünftig legen wir Wert darauf, dass der eigene Nachwuchs eine Chance erhält", meinte Thieme.

Mit einem "persönlichen Anliegen" setzt Thieme die Jahreshauptversammlung fort. Der Vorsitzende will die im Raum stehenden Vorwürfe, dass der Streit zwischen dem FV03 und den LSV-Fußballern, zum Rücktritt des OAL-Vorsitzenden Wolfgang Lorenz führten nicht unwidersprochen stehen lassen. "Wir waren immer kompromissbereit, aber die LSV-Kicker stellten Forderungen eines Bundesligisten auf", sagte Thieme und fügt an: "Wir sind nicht die Bösen, aber das Thema hat sich ja mittlerweile erledigt." Die Zweite Mannschaft des LSV wurde abgemeldet, die Erste trainiere nicht mehr.

Thieme dankte der Stadt Ladenburg für die Einstellung eines städtischen Platzwartes. Allerdings seien die beiden Naturrasenplätze immer noch unbespielbar. Daher wurde auch die Ausrichtung eines internationalen DFB-Jugendturniers nicht weiter verfolgt.

Unzufrieden ist Thieme auch mit dem Engagement der Eltern in der Fußballabteilung. Jugendleiter Stefan Ober erklärte die dramatische Situation, denn man könne die Betreuung von über 200 Nachwuchsspielern nicht ein paar Trainern und Betreuern überlassen. Viele Eltern seien nicht mehr bereit, ihre Kinder zu den Auswärtsspielen zu fahren. Ein von Ober eingebrachter Antrag sieht nun vor, pro Jugendspieler eine jährliche Umlage von 24 Euro zu verlangen. Auch der Vereinsbeitrag für alle Mitglieder wurde moderat um 1.50 Euro pro Monat erhöht. Der Jahresbeitrag beträgt nun 116 Euro. Thieme stellte außerdem eine Härtefallklausel vor, die finanzschwache Mitglieder in Anspruch nehmen können. Kassier Kreso Jakopina berichtete trotz eines Minus in der Kasse, dass der FV 03 schuldenfrei ist.