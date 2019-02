Hirschberg-Leutershausen. (ze) Marcel Fischer, Vorsitzender des Fußballvereins Leutershausen (FVL), hätte es sich mit seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung leicht machen und auf die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres eingehen können. Bewusst wählte er einen anderen Weg und sprach Probleme an, die er und seine Vorstandskollegen erkannt hatten.

Diese lassen sich auf einen Nenner bringen: fehlende Helfer bei Veranstaltungen des Vereins. Als Beispiel nannte Fischer die Weihnachtsfeier. "Die Weihnachtsfeier muss vom Verein getragen werden, und alle Abteilungen müssen mitwirken. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen", so Fischer. Die fehlende Unterstützung machte sich etwa beim Abbau am kommenden Tag bemerkbar: "Da waren wir zu dritt, zwei 70-jährige Vereinsmitglieder und ich." Deshalb werde er die Weihnachtsfeier für dieses Jahr spätestens im Mai absagen, sollten sich bis dahin nicht genügend Helfer für diese Veranstaltung gemeldet haben.

Beim Straßenfest habe man auf den Helfermangel bereits reagiert und im vergangenen Jahr fast komplett auf den Essensverkauf verzichtet. Ebenso musste die Vereinswirtschaft an Samstagen vermietet werden, um Einnahmen zu erzielen. Den Vorstand für diese notwendigen Veränderungen, die er auch nicht gut finde, verantwortlich zu machen, sei allerdings nicht in Ordnung, sagte Fischer: "Wenn sich das Vereinsleben ändert, müssen wir uns anpassen." Es gelte effizienter zu werden, da die "Manpower" nicht mehr so vorhanden sei wie früher.

Eine ähnliche Situation sah Jugendleiter Christian Schrödersecker in seiner Abteilung, die ab der Frühjahrsrunde über zehn Jugendmannschaften verfügt. Immer weniger Eltern würden mithelfen, zudem sei man immer wieder auf Trainersuche. "Qualifizierte Trainer kosten Geld", verdeutlichte Schrödersecker, dass Aufwandsentschädigungen möglicherweise auf Dauer nicht mehr ausreichen. Das könnte dazu führen, dass die Mitgliedsbeiträge angepasst werden müssten.

Auf den großen sportlichen Erfolg der Ersten Mannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga blickte schließlich Spielausschuss-Vorsitzender Karl-Heinz Durath zurück. So erinnerte er die rund 40 Vereinsmitglieder an den Verlauf der letzten beiden Spiele, die schließlich zum Aufstieg führten. Ebenso konnte Matthias Bock für die AH-Fußballer des FVL von einigen Erfolgen berichten, wie etwa dem Turniersieg in Oberflockenbach.

Bei der Versammlung wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Marcel Fischer ehrte zudem mit Wilhelm Bohrmann, Klaus Hüller, Walter Jäck, Peter Kunkel, Albert Pfeiffer und Klaus-Peter Schulz gleich sechs Vereinsmitglieder, die dem FVL 60 Jahre angehören. Hubert Kempf, Helmut Kühn, Giuseppe Modesto und Thomas Morast wurden für 40-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet und Frank Bletzer für 25 Jahre Mitgliedschaft.