Von Günther Grosch

Weinheim. Ob es sich um die technologischen Herausforderungen von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen- Fahrzeugen handelt, es um neue Entwicklungen im Bereich Batterien geht oder maßgeschneiderte Luftfiltrationslösungen in automobilen Einsatzbereichen gefragt sind: In einer sich verändernden Welt ist Innovation der zündende Funke. Dass die Unternehmensgruppe Freudenberg auf diese Herausforderungen vorbereitet ist, bewies das am Freitag im Neubau 120 abgehaltene Symposium "Zukunft der Mobilität".

Den Ersatzteilemarkt mit eingerechnet, machte der Automobilsektor 2017 gut die Hälfte des Gesamtumsatzes in Höhe von 8,6 Milliarden Euro aus. Freudenberg-Vorstandsmitglied Tilmann Krauch bereitete mit beeindruckenden Zahlen den Boden für die "New Mobility", um die auch Freudenberg nach seiner bahnbrechenden Erfindung des Simmerrings 1932 als eine der wichtigsten Entwicklungen der "Old Mobility" nicht herumkommt. Die Abdichtung im Automobil sei damals eine der zentralen Herausforderungen gewesen, welche die neue Mobilität erst ermöglichte, so Krauch.

Jetzt gehe man davon aus, dass in Zukunft verschiedene Antriebsarten nebeneinander existieren werden. Deshalb werde Freudenberg ein kompetenter Lösungsanbieter hochtechnischer Innovationen bleiben. "Ob Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybrid, Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeug: Freudenberg entwickelt Technologien für alle Antriebsarten."

"Die Revolution muss jetzt und in der Stadt beginnen": Zukunftsszenarien sowie die Herausforderungen und Chancen in Verbindung mit einem umfassenden Mobilitäts- und Fahrzeugkonzept stellte der aus dem "Engineering Valley Aachen" kommende "e.GO-Mobile"-Start-up-Gründer Professor Günther Schuh vor.

"Ab jetzt tickt die Uhr", verwies der Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH Aachen auf Freudenberg als einen der wenigen Automobilzulieferer, "der bereits heute die Zukunft maßgeblich unterstützen hilft".

Schuhs Elektrofahrzeugtypen - auf seinen "Streetscooter" schwört die Deutsche Post - zeigen sich speziell auf die individuellen urbanen Mobilitätsbedürfnisse zugeschnitten. Durch ihr Kleinbatteriekonzept eignen sich die auf einem radikal nutzungsorientierten Absatz sowie auf einer hohen Wertbeständigkeit ausgerichteten "e.GO"-Modelle hervorragend für die urbane Mobilität.

Eindringlich warnte Schuh davor, allein auf Elektromobilität zu setzen. Mittelfristig bleibe diese Technologie für den Massenmarkt zu teuer und ökologisch nicht sinnvoll. Antworten auf die Herausforderungen für den städtischen Personentransport könnten nur durch neue Mobilitätskonzepte mit Blick auf Sicherheit, Nachfrage, Verkehrsdichte und Emissionen gefunden werden.

Deshalb sei es wichtig zu begreifen, so Schuh, dass nicht nur die verschiedenen Technologien verbessert werden müssten. Der gesamte Markt wandle sich. "Eine ineinandergreifende Weiterentwicklung von Mobilitätskonzepten und Antriebskonzepten ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft."

Wie gut angesichts der genannten Herausforderungen Freudenberg bereits ausgerichtet ist, präsentierten vier Vertreter verschiedener Freudenberg-Geschäftsgruppen. Ted Duclos (Sealing Technologies) stellte die aktuellen Entwicklungen im Bereich Batterien mit Blick auf leitfähige Materialien, Leichtbau, Reibungsreduzierung und Thermomanagement vor. Technikvorstand Frank Heislitz (Performance Materials) sprach über die Herausforderungen von Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Eine schon jetzt mögliche Reichweite von mehr als 500 Kilometern zählt ebenso dazu wie das schnelle Auftanken mit Wasserstoff innerhalb von nur drei Minuten. Allerdings: Bei gerade einmal 43 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland fehlt dazu die Infrastruktur. "Bis 2023 sollen es 400 sein", so Heislitz.

Jörg Böcking (Vibracoustik) verwies auf die Unverzichtbarkeit innovativer Schwingungs- und Akustiktechnologien im Automobil. Als Beispiel nannte der Technikvorstand Luftfedersysteme, die das Fahrzeug je nach Geschwindigkeit absenken oder erhöhen. Der Effekt: Zum einen wird der Luftwiderstand verringert, zum anderen streicht mehr Fahrtwind am Unterboden vorbei und kühlt die Batterien.

Der Luftverschmutzung als "globaler gesundheitlicher Herausforderung" widmete sich Jörg Sievert (Filtration Technologies). Er rundete die Expertenrunde nicht ohne Stolz mit einem Vortrag über maßgeschneiderte Luftfiltrationslösungen in automobilen Einsatzbereichen ab: "Freudenberg und sein ’micron Air’-Innenraumfilter sind der führende Partner der Automobilindustrie für die Luftaufbereitung im Fahrzeuginnenraum".

Dem Standort Weinheim komme beim Thema "New Mobility" mit Blick auf die Weiterentwicklung eine herausragende Rolle zu, verwies Tilman Krauch ab-schließend auf bereits erfolgte "erhebliche Investitionen in den Bereich der Brennstoffzellenforschung".