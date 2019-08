Von Axel Sturm

Ladenburg. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Als Monika Witzig am Freitag eine Eintrittskarte für das Ladenburger Freibad kaufen wollte, erhielt sie gleich eine ganze Saisonkarte für das kommende Jahr geschenkt. Denn Frau Witzig war der hunderttausendste Badegast. Von Bürgermeister Stefan Schmutz gab es noch dazu einen Blumenstrauß.

Jetzt muss Frau Witzig für 2020 nur auf beständig hohe Temperaturen hoffen, die das Wasser aufheizen. "Die Wassertemperatur muss 24 Grad übersteigen, sonst komme ich nicht hier her", meinte die Gewinnerin. Witzig gefällt die Atmosphäre des Freibads und vielleicht findet sie im kommenden Jahr tatsächlich öfter den Weg hierher.

Lohnen würde sich der Besuch des Schwimmbades allemal, sagte Schmutz. Durch die Kooperation mit der Gemeindeverwaltung in Ilvesheim, die einige Bademeister für das Ladenburger Freibad abstellt, konnten die Öffnungszeiten verlängert werden. Das kommt bei den Besuchern gut an.

Schmutz ist zuversichtlich, dass der Rekord von 123.000 Badegästen aus dem vergangenen Jahr diesmal sogar gesteigert werden kann. "Wenn in den nächsten vier Wochen noch gutes Wetter ist, werden wir das Ziel schaffen", sagte Schmutz. Denn auf die am Freitag erreichte Zahl von 100.000 Gästen werden noch die Saisonkartenbesitzer hinzugerechnet.

Wenn der Besucherrekord tatsächlich geknackt werden sollte, gibt es bei der "Closing-Party" des Freibads etwas zu feiern. Am 13. September, also am Freitag vor dem Altstadtfest, findet erstmals eine Abschiedsparty von der Badesaison statt. Von 17 bis 21 Uhr spielt bei freiem Eintritt die Big-Band des Carl-Benz-Gymnasiums, auch ein DJ wurde von der Stadtverwaltung verpflichtet. "Die Closing-Party ist doch das perfekte Warm-up für das Altstadtfest", meinte Schmutz, der bei der Premiere der Closing-Party dabei sein wird.

Schmutz dankte bereits jetzt dem Bademeisterteam um Senol Genc. Es sei eine wahre Leistung, eine Badesaison mit so vielen Besuchern ohne nennenswerte negative Vorfälle über die Bühne zu bringen. Respekt sprach Schmutz auch den Mitgliedern des FFL-Fördervereins aus, die kontinuierlich dafür sorgen, dass es im Freibad Neuerungen gibt. So hat sich zum Beispiel die "Geburtstags-Ranch" sehr gut etabliert.

Die Buchungen für Kinder-Geburtstage seien in die Höhe geschnellt, freute sich der neue FFL-Vorsitzende Walter Dehnel, der auf Anfrage der RNZ ebenfalls von einer optimalen Badesaison sprach. Weitere Neuerungen kamen bei den Badegästen ebenfalls gut an. Das Beach-Volleyball-Feld erhielt einen neuen Sandbelag und in Teilen des Freibades - in der Nähe des Versorgungskiosks - gibt es mittlerweile kostenlosen Internetzugang.

Viele Gäste beschweren sich allerdings bei Schwimmmeister Genc darüber, dass der kostenlose WLAN-Zugang nicht auf allen Liegewiesen gewährleistet werden kann. "Das ärgert die Badegäste", erzählte Genc. Bürgermeister Schmutz betonte, dass es aus technischen Gründen mit diesem System keine Verbesserung geben werde. Die Bäume auf der Liegewiese störten die Verbindung, sagte Schmutz.

Auch neu im Freibad sind die Liegekissen "Big-Boy", die sehr gut genutzt werden. Eines davon jedoch fiel kürzlich Vandalismus zum Opfer. Unbekannte brachen in der vergangenen Woche nachts ins Freibad ein und tobten sich dort aus. Eines der neuen Liegekissen wurde dabei zerstört, Bänke ins Schwimmbecken geworfen und Glasflaschen am Beckenrand zersplittert, berichtete Schwimmmeister Senol Genc und schüttelte mit dem Kopf.