Als grüne und bunt geschmückte Tannenbäumchen zogen die katholischen Frauen am Donnerstag in die Alte Turnhalle ein. Fotos: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Von wegen "Kling, Glöckchen, klingelingeling". Stattdessen hieß es bei der Frauenfastnacht der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) "Saase Helau", obwohl "ja gerade erst Weihnachten war", wie Moderatorin Gaby Eschwey fast verwundert feststellte. Der kurzen Zeit zwischen dem kirchlichen und dem närrischen Hochfest geschuldet, kam die muntere kfd-Truppe in der Alten Turnhalle denn auch zunächst als grüne und bunt geschmückte Tannenbäumchen auf die Bühne, um von dort aus mit Inbrunst ein fastnachtliches Willkommen zur Melodie von "Jingle Bells" zu schmettern.

Die Antwort ließ nicht auf sich warten: Ein dreifach donnerndes "Helau" kam aus fast 200 Kehlen zurück - die feierlustigen Besucherinnen liefen sich zügig warm, befeuert von Musiker Stefan Bodenmüller, der im Laufe des Abends nicht nur für passende Melodien vor den Programmnummern sorgte, sondern auch "rucki zucki" Schunkelrunden im Sitzen und im Stehen einläutete.

Es war manches neu bei dieser Frauenfastnacht, die wiederum dem guten Zweck gewidmet war. Im vergangenen Jahr profitierten mit jeweils 400 Euro fünf soziale Einrichtungen im In- und Ausland von dem immer wieder bewundernswerten Einsatz für diese Dorffastnacht.

Die intensive Probenarbeit hierfür habe man gerne auf sich genommen, sagte Eschwey mit Blick aufs Publikum, ohnehin "das beste der Welt".

Eine Überraschung kündigte die charmante Moderatorin gleich zu Beginn an: Weil Rosie Schuhmann als Partnerin von Luzia Geiger aus dem Duo "Die Hirschberger" ausgestiegen war, feierte nun Heike Rohr-Tomuschat als "Resi" einen astreinen Einstand. In der von Gaby Eschwey verfassten lokalkolorierten Bütt war vor allem eine Sache Thema: "Die Woinemer kriege unser Schätzel net", versicherten die beiden. Gemeint war natürlich Bürgermeister Manuel Just, der seine Kandidatur als Oberbürgermeister der Zweiburgenstadt erklärt hat. Erst Pfarrerin Simone Britsch, und jetzt wolle auch noch "unser Manuel" weg, jammerte Luzia Geiger als "Bawett". Von einer Manipulation der Wahl sehe man zwar ab, werde ihm aber mit den "Waffen einer Frau" den Abschied erschweren. "Wir lassen ihn ungern gehen, er ist uns sooo ans Herz gewachsen." Fast flossen bei den "Hirschbergern" die Tränen. Immerhin bekam Justs Ehefrau nicht nur einen von Sophie und Monika Braun selbstgebastelten Fastnachtsorden, sondern auch eine Einladung zur Saasemer Frauenfastnacht auf Lebenszeit.

Und Luzia Geiger, die demnächst ihren 75. Geburtstag begeht und seit 40 Jahren in der Bütt steht, bekam einen Blumenstrauß, ebenso wie Rosie Schuhmann, die ab 1982/83 auf der Bühne stand. Zwischendurch glänzten die Fastnachterinnen beim flinken "Rollatorentanz" oder beim fantastischen Schwof zum 2017er Sommerhit "Despacito". Ein Glücksfall, dass Eva Schneider, diesmal mit Melanie Hildenbeutel auch als Sketch-Duo "beim Frauenarzt" unterwegs (Tipp: "Vorher noch bisschen Glitzerspray untenrum"), bei den Choreografien ihre Kreativität ausleben kann.

Eine weitere Premiere brachte die Frauenherzen in Ekstase: Die "Saasemer Dreamboys" eroberten als "beinharte Rocker" auf dem "Highway to Hell" den Saal mit einer Mischung aus Posing, Akrobatik und begnadeten Körpern. "Ein besonderer Leckerbissen", jubelte Eschwey über die närrische Zusammenarbeit von kfd und "Jedermännern".

Als "First Lady" nahm Renate Bohl den schnuckligen französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Visier, während sich Maria Neutard als "Der Sportler" in ungeahnte Sphären schwang. Klasse auch der Song "Thermomix", den Nicole Ferger sogar Männern zum "Filtrieren von Altöl" und Schraubensortieren empfahl. Was passiert, wenn eine Bäuerin auf einen Beamten des Landratsamtes trifft, beschrieben launig Michaela Strifler und Gaby Eschwey.

Zum großen Finale bebte dann noch mal die Halle in ihren Grundfesten: "Saase Helau!"