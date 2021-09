Danielle Fouache ist in Le Havre in Frankreich aufgewachsen, aber längst in Hirschberg heimisch geworden. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Warum es sie ausgerechnet nach Deutschland verschlug, kann Danielle Fouache heute gar nicht mehr richtig sagen. War es die Neugierde, ein anderes Land kennenzulernen? Die Faszination für eine neue Sprache? Oder einfach nur die nette Einladung einer Freundin? 1968 kam die heutige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins nach Heidelberg. "Eigentlich wollte ich nur drei Monate bleiben", erinnert sie sich. Doch daraus wurden über 50 Jahre. Bereut hat sie es nicht, in Hirschberg ist die 78-Jährige heimisch geworden. "Und auch wenn ich inzwischen viel mehr Zeit in Deutschland als in Frankreich verbracht habe, bin ich im Herzen natürlich immer noch Französin", betont sie.

Aufgewachsen ist Danielle Fouache in Le Havre, am nordwestlichen Rand Frankreichs, wo die Seine in den Atlantik mündet. Es ist eine moderne Hafenstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg komplett zerstört war – und heute UNESCO-Welterbe ist. "Viel Zeit habe ich aber auch bei meinen Großeltern auf dem Land verbracht", sagt die Französin. Das Meer vor der Haustür waren die Sommermonate mit Baden im Ozean ausgefüllt. Zum Urlaub ging es mal an die Cote d’Azur, mal in die Bretagne oder Richtung Pyrenäen. "Wir haben jedes Jahr woanders den Urlaub verbracht, aber immer in Frankreich", so Fouache, die als Einzelkind aufwuchs.

"Den Drang, die Welt kennenzulernen, hatte ich schon immer", erklärt sie. Und so zog es sie als Studentin erstmals raus aus Frankreich. Zunächst in das Küstenstädtchen Bournemouth in England, quasi auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Dort freundete sie sich mit einer Kommilitonin aus Heidelberg an. Eine oft eher lose ausgesprochene Einladung ließen sie Wirklichkeit werden. Beim Institut für Dolmetschen und Übersetzen belegte sie ein Auslandssemester in der romantischen Stadt am Neckar. "Ich war naiv und dachte, ich würde die deutsche Sprache schnell lernen", sagt Fouache heute. Die Deutschen empfand sie schon damals als sehr hilfsbereit, nur mit der deutschen Küche hatte sie so ihre Probleme.

"Die Unterschiede waren damals viel größer als heute", erklärt die 78-Jährige. Vom Leben an der Küste mit Fisch verwöhnt, musste sie sich erst an das Essen in Heidelberg gewöhnen. Auch die Selbstversorgung war etwas schwierig. "Ich konnte damals nur französische Gerichte kochen. Ich komme aus der Normandie, da gibt es zu allem Crème fraîche." Doch die französische Sauerrahm-Variante und viele andere Produkte suchte sie damals in den deutschen Supermärkten vergebens. "Cidre und Äppelwoi sind nicht dasselbe", sagt sie heute lachend. Doch damals fuhr die Studentin häufiger über die Grenze und legte in den Supermarchés im Elsass eine Art Mini-Heimat-Urlaub ein.

In den Ferien ging es zurück nach Le Havre. Was sie am meisten vermisste? "Das Meer, das ist heute noch so. Wenn ich da bin, muss ich als erstes ins Wasser. Es ist ein bestimmtes Gefühl, ein Geschmack. Das Salz auf den Lippen", verrät sie. Ihre Eltern schätzten dagegen das deutsche Schwarzbrot, das ihre Tochter bei ihren Heimatbesuchen stets im Gepäck haben musste. Fouache wurde an der Bergstraße heimisch und gründete eine Familie. Wenn sie zurückkam, organisierte ihre Mutter große Treffen, um Cousins und Cousinen, Onkel und Tante wiederzusehen. Mit den Jahren aber wurde ihr das Vertraute etwas fremd, konnte sie nicht mehr so mitreden, wenn es um den Alltag in der französischen Heimat ging. Dennoch legt sie heute noch jedes Jahr einen Ferienbesuch in ihrer Heimatstadt ein.

Mit dem Partnerschaftsverein hat sie einen weiteren französischen Anker gefunden. Erst durch die Verbindung zu Brignais lernte sie auch die Gegend um Lyon besser kennen. Das Vereinsleben soll nach dem Corona-Lockdown langsam wieder aufleben. Vor allem freut sich "Madame" Fouache, dass das 35. Jubiläum (das eigentlich dieses Jahr gefeiert werden sollte) im Jahr 2022 in Hirschberg mit einem großen Treffen, der "Fête des jumelages", nachgeholt werden kann.

"Ich bin immer noch überrascht, wie sehr die Deutschen Frankreich lieben. Die Art zu leben, das Laissez-faire und auch den Akzent. Aber die Franzosen lieben auch Weizenbier, Blasmusik oder Schweinshaxen", sagt sie lachend. Die Kochkünste haben sich inzwischen geändert, und in den Supermärkten oder auf Marktständchen sind französische Käsesorten schon längst eine Selbstverständlichkeit.

So kann Danielle Fouache auch in Hirschberg leben wie Gott in Frankreich. "Heimat ist für mich, wo die Leute sind, die ich mag und liebe, wo ich mich wohlfühle", sagt sie. Ein Geschmack aber ist unweigerlich mit ihrer Kindheit verbunden: Das Salz auf den Lippen, der Geschmack des Meeres. Nicht nur der Sprache und Kultur wegen ist der Urlaub in Frankreich für sie also auch immer ein nach Hause kommen.

Info: Am Samstag, 2. Oktober, lädt der Partnerschaftsverein zu einem Jubiläumskonzert mit Meta Hueper in Begleitung von Jens Schlichting am Klavier in der Alten Synagoge ein. Weitere Infos unter www.partnerschaftsverein-hirschberg.de