Edingen-Neckarhausen. (nip) "Ich denke, es sind noch mehr Besucher da als im letzten Jahr", sagte Bürgermeister Simon Michler beim Blick in die gut gefüllte Pestalozzi-Turnhalle, wo das zwölfte "Fest der KulturEN" über die Bühne ging. Und tatsächlich: Kurz nach Start um 13 Uhr gab der etwas schwächelnde Zuspruch noch Anlass zur Besorgnis. Doch nach dem Mittagsgebet kamen zahlreiche Mitglieder der Islamischen Gemeinde, die nicht nur einen leckeren Teil des Bewirtungsangebots stellte, sondern auch ihre Folklore-Tanzgruppe "Minik Folklor-Ekibi" zum Auftritt schickte.

Sprachmittlerin Birsen Yanarsönmez erklärte dem nichtkundigen Teil des Publikums, welche alten Bräuche die Tänze darstellten. Ihren Kontakten war es auch zu verdanken, dass erstmals das Ensemble "Ali Ungan & Freunde" von der Orientalischen Musikakademie Mannheim mit traditionellen Instrumenten wie Saz, Tanbur und Rebab zu Gast waren.

Angesichts einiger krankheitsbedingter Ausfälle bei den Percussion-Kids der Pestalozzi-Schule und beim Jugendgemeinderat brauchte Jugend-Sozialarbeiter Werner Kaiser als Hauptorganisator der Veranstaltung gute Nerven und Improvisationstalent. Er bewies beides und präsentierte zu Beginn der interkulturellen Feier mit Timo Sanzol Rieth und Phillip Schaefer musikalischen Ersatz. Die beiden "Thousand Names"-Bandmitglieder wurden spontan unterstützt von Stips Kraus-Vierling und traten als Dreier-Kombo zum Ausklang noch einmal auf. Vor ihnen waren bereits Susanne und Roland Surblys als Duo "deux cafés longs" an der Reihe gewesen. Die Tanz-AG der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen nahm ihre Zuschauer mit auf eine Reise und zeigte Tänze aus den USA, Russland, Frankreich und nicht zuletzt aus Bayern. Orientalische Tänze von "Maleika und Marleen" sowie bosnische Folklore von "Zlatnij Ljiljiani" vergrößerten das Spektrum in dieser Sparte noch einmal deutlich.

Während Musik und Tanz das Programm auf der Bühne prägten, fanden Gäste am anderen Ende der Halle und im Foyer Infostände vom Partnerschaftsverein IGP und dem DRK Kreisverband in Kooperation mit dem Bündnis für Flüchtlingshilfe. IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund sprach mit Jugendlichen über Tandem-Sprachkurse im Sommer und Angebote des Deutsch-Französischen Jugendwerks, während Vorstandsmitglieder beliebte Getränke des Nachbarlandes ausschenkten.

"Bei uns gibt es Überschneidungen und Gemeinsamkeiten", sagte Dietrich Herold vom Bündnis für Flüchtlingshilfe und meinte damit das Aufgabengebiet von Integrationsmanager Christophe Krug, der sein Büro in der Wohnanlage am Nussbaum hat. Zurzeit sind in Edingen-Neckarhausen rund 230 Menschen im Rahmen eines Asylverfahrens untergebracht. Weitere 64 Personen sind für dieses Jahr noch angekündigt.

Das "Fest der KulturEN" bietet den unterschiedlichen Nationalitäten am Ort Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Viele Akteure sind neben den bereits erwähnten mit im Boot: Die Polizei mit einem Fahrzeug, das der Nachwuchs erkundete, die Kunst- und Kulturinitiative, Jugendgemeinderat, "DRK-Youngsters", JUZ-Förderverein, Jugendtreff Friedrichsfeld mit seinem Spielmobil und der Catering-Service Kuneo. Nicht zuletzt die Pizzerias am Ort, die kostenlos Pizza zur Verfügung stellen. Der Erlös der Feier war wieder dem Sozialfonds der Gemeinde gewidmet.