"Spiel und Spaß beim Hindernistraining" bietet der Verein der Hundefreunde auf seiner Anlage am Freitag, 27. Juli, an. Foto: Dorn

Von Carolina Paul

Schriesheim. Wer für die Sommerferien immer noch keine konkreten Pläne hat, kann sich auch in diesem Jahr wieder über die Ferienspiele freuen: Auf die Kinder und Jugendlichen wartet von 26. Juli bis 7. September ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Aktivitäten und lehrreichen Veranstaltungen. Für jedes Alter von vier bis 17 Jahren ist etwas dabei. Die RNZ stellt alle Angebote, die noch nicht ausgebucht sind, zweigeteilt in einer Kurzübersicht vor:

Donnerstag, 26. Juli: "Wasserball im Waldschwimmbad" mit der IEWS, Treffpunkt: Haupteingang Waldschwimmbad, Uhrzeit: 9.30 bis 12 Uhr, Alter: ab zehn Jahre, Anmeldung per E-Mail an sport@iews.de

Info: Für die Landübungen wird ein kleiner Ball benötigt. Die Teilnehmer sollten Schwimmsachen mitbringen und im Wasser sicher 50 Meter schwimmen können.

Freitag, 27. Juli: "Spiel und Spaß beim Hindernistraining mit Eurem Familienhund" mit dem Verein der Hundefreunde, Treffpunkt: Vereinsgelände nahe dem Ladenburger Fußweg, Uhrzeit: 10 bis 14 Uhr, Alter: acht bis 13 Jahre, Anmeldung unter Telefon 06203/9583093.

Info: Die Teilnahme kostet fünf Euro. Feste Schuhe, Leckerlis für die Hunde und eine kurze Leine mitbringen.

Freitag, 27. Juli: "Kung-Fu Schnupperkurs" mit Ving Tsun Kung-Fu, Treffpunkt: Heidelberger Straße 21, Uhrzeit: Kurs 1: 10 bis 12 Uhr; Kurs 2: 14 bis 16 Uhr; Kurs 3: 16.30 bis 17.30 Uhr; Alter: Kurs 1: sechs bis neun Jahre; Kurs 2: zehn bis 14 Jahre, Kurs 3: vier bis fünf Jahre, Anmeldung: Lars Ender, lars.ender@vingtsun-schriesheim.de oder unter Telefon 0163/6972585.

Info: Sportbekleidung und Hallenschuhe müssen mitgebracht werden. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Freitag/Samstag, 27. bis 28. Juli: "Zelten im Düsterwald" bei den Naturfreunden mit den "WaNaKis" der NaturFreunde, Treffpunkt: Mannswiese, Uhrzeit: Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, Alter: sechs bis 14 Jahre, Anmeldung: wanaki@naturfreunde-schriesheim.de

Info: Wetterfeste Kleidung und Schuhwerk soll mitgebracht werden, genauso wie eine Isomatte, ein Schlafsack und Hygieneartikel. Taschenlampen können auch mitgebracht werden. Für Abendessen und Frühstück ist gesorgt.

Samstag, 28. Juli: "Landsknecht Olympiade" mit dem Historischen Fanfarenzug Schriesheimer Löwen, Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof, Uhrzeit: 12.30 bis 17 Uhr, die Kinder können um 17.15 Uhr am Parkplatz am Friedhof abgeholt werden, Alter: ab sechs Jahren, Anmeldung: Alfred Nullmeyer, fred@sos-office.de oder info@fanfarenzug-schriesheim.de, oder unter Telefon 06203/952719.

Info: Festes Schuhwerk und Kleidung, die schmutzig werden darf, sollen mitgebracht werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Montag, 30. Juli: "Mit Jägern durch den Wald" mit der Branich IG, Treffpunkt: Ecke Eisengrubweg/Branichstraße, Uhr-zeit: 14 bis 17 Uhr, Alter: sieben bis 13 Jahre, Anmeldung: info@branich-in.de, Rückfragen an Gisela Becher unter Telefon 06203/63171.

Info: Sonnen- oder Regenschutz soll mitgebracht werden. Die Kinder sollen außerdem Zeckenschutz und waldfeste Kleidung tragen. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Mittwoch/Donnerstag, 1. bis 2. August: "Filmen mit dem Smartphone" mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Schriesheim, Treffpunkt zu allen Terminen auf dem Push-Gelände am Wiesenweg, Uhrzeit: je 9.30 bis 14 Uhr für Zehn- bis 14-Jährige, 15 bis 18 beziehungsweise 20 Uhr für 14- bis 18-Jährige, Anmeldung bis 30. Juli per E-Mail an saskia.sauter@schriesheim.de mit Telefonnummer, Name, Alter und Infoblatt zur Datenerhebung.

Info: Die jüngeren Teilnehmer brauchen ein kleines Vesper und einen USB-Stick, die ältere Gruppe ein Smartphone mit der App "iMovie" oder "Filmic" und einen USB-Stick.

Mittwoch, 1. August: "Minigolf-Sportvergnügen für Jung und Alt" mit dem Verband für Wohneigentum, Treffpunkt: Minigolfpark am Sportzentrum, Uhrzeit: 14 bis 17 Uhr, Alter: sechs bis 14 Jahre, Anmeldung bis 15. Juli, bei Charlotte und Karlheinz Günther unter Telefon 06203/63494 oder Martina Schneider (06203/68914). Info: Die Veranstaltung entfällt bei Regen. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Freitag, 3. August: Heimatkundliches Such- und Gewinnspiel mit dem Gesangverein Liederkranz, Treffpunkt: Ende Branichstraße/Wendehammer, Uhrzeit: ab 14 Uhr, Alter: Schulalter, Anmeldung: Klaus Urban, E-Mail: k.b.urban@gmx.de oder unter Telefon 06203/64526.

Info: Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung müssen mitgebracht werden. Für die Verpflegung ist gesorgt.

Samstag, 4. August: Fahrrad-Turnier mit dem Motorsportclub Altenbach im ADAC, Treffpunkt: Trainingsgelände "Auf der Kipp", Uhrzeit: 10 Uhr, Alter: Schulalter, Anmeldung per E-Mail an: barteldesw@aos.com,

Info: Eigenes Fahrrad und ein Helm müssen mitgebracht werden.