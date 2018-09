Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Runde für Runde um die Pylonen, die ein Viereck bildeten, bewältigten jetzt 15 Kinder auf ihren Fahrrädern. Sie nahmen am Fahrradsicherheitstraining mit der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) und der Jugendverkehrsschule Heidelberg auf dem Gelände des Jugendhauses teil. Langweilig wurde ihnen dabei nicht, dafür sorgten Polizeioberkommissar Thomas Jäck und sein Kollege, Polizeikommissar Klaus Holfelder.

Die Beamten schickten die Kinder mal rechts, mal links um die Pylonen, mit beiden Händen am Lenker oder nur mit einer Hand. "Man merkt, dass die Kinder immer schlechter Fahrradfahren können", stellte Klaus Holfelder aus seiner jahrelangen Erfahrung bei der Jugendverkehrsschule fest. Eine Ursache dafür sah er in der fehlenden Übung, denn immer seltener würden Kinder das Fahrrad benutzen, um damit etwa zur Schule zu fahren. Auch in der Freizeit nutzten Kinder immer seltener dieses Fortbewegungsmittel, hat er beobachtet.

Mit dem fahrerischen Können der Hirschberger Kinder war Thomas Jäck aber durchaus zufrieden: "Wir haben gesehen, ihr beherrscht euer Fahrrad", stellte er nach den ersten Runden fest, die die Kinder mit beiden Händen am Lenker zurückgelegt hatten. Nun galt es, einhändig zu fahren und dabei den rechten oder linken Arm auszustrecken, um so das Signal zum Abbiegen zu üben.

Besonders für die jüngeren Kinder war das Umkurven der vier Stangen mit nur einer Hand am Lenker nun nicht mehr so leicht. Daher nahmen sie besonders in den Kurven den Lenker doch lieber wieder in beide Hände. Nach diesen ersten Übungen verordneten die beiden Polizeibeamten den Kindern erst einmal eine Pause. Die Vorsitzende des Gesamtjugendausschusses der SGL, Melanie Hofmann, hatte Getränke mitgebracht, die nur zu gerne angenommen wurden.

Nach dieser Erfrischung ging es speziell um die Sicherheit beim Fahrradfahren - und dazu gehört die richtige Ausrüstung in Form eines passenden Helms, der zudem richtig sitzen muss. "Wenn der Helm zu locker ist, rutscht er nach hinten", erläuterte Jäck. Bei einem Unfall kann das zu üblen Nackenverletzungen führen. Daher kontrollierten Holfelder und Jäck bei jedem der kleinen Teilnehmer den Sitz des Helms und stellten diesen gegebenenfalls etwas enger.

Schließlich wurde noch das Fahrrad überprüft. Funktionieren die Bremsen und die Beleuchtung? Hier hatten die beiden Polizeibeamten an den mitgebrachten Rädern nichts zu bemängeln. Selbst die Klingeln taten ihren Dienst, wie nicht zu überhören war. "Ab welchem Alter müsst ihr auf der Straße fahren?", wollte Jäck dann noch von den Steppkes wissen. Doch die waren in den gesetzlichen Regelungen fit. "Ab zehn", kam sofort die Antwort.

Für Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren besteht eine "Zwischenregelung", erklärte Jäck weiter. Eigentlich müssen sie noch auf dem Gehweg fahren. Wenn die Eltern es erlauben, dürfen sie aber die Straße benutzen. Für jüngere Kinder ist der Gehweg zum Fahrradfahren vorgeschrieben.