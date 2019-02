Weinheim. (RNZ) "Black and White", schwarz und weiß, lautet das Motto des Weinheimer Marktplatz-Faschings am Dienstag, 6. März. Organisiert wird er von der IG-Marktplatz, deren Sprecher Juan Salazar schon gespannt ist auf den Einfallsreichtum der Narren. Der kann sich bezahlt machen: Die originellsten Verkleidungen werden mit Getränke- und Verzehrgutscheinen ausgezeichnet, gestiftet von den Marktplatzwirten.

In diesem Jahr hoffen die Marktplatz-Wirte am späten Faschingstermin auf schönes Frühlingswetter und bunte Blüten zum schwarz-weißen Motto. Dann wird die Straßenfastnacht zur großen Sause. Die DJs Djebl und Andi wollen die Stimmung anheizen. Die IG Marktplatz freut sich außerdem auf Besuche der Weinheimer Blütenprinzessin Saskia II. sowie der französischen Corso-Prinzessin aus der südfranzösischen Partnerstadt Cavaillon.

Im Vorfeld appelliert die IG Marktplatz erneut an die Narren: Die Unart, eigene Getränke in Flaschen oder Dosen mitzubringen, habe in den letzten Jahren leider stark zugenommen, so Sprecherin Carmen Hau. Das sei nicht nur ärgerlich für die Gastronomen, die sich an dem Nachmittag große Mühe geben, für Programm und Deko sorgen. Es verursache auch ein Entsorgungsproblem, weil hinterher die mitgebrachten Flaschen auf dem Marktplatz liegen bleiben, außerdem könnten durch Scherben auch Gefahren entstehen. Hau: "Wir wollen aber auf Kontrollen verzichten, weil das nur die Stimmung vermiest, wir appellieren lieber an die Vernunft unserer Gäste." Allerdings will sich die IG in den nächsten Tagen noch mit einer Plakatkampagne (Motto: "Flaschen müssen draußen bleiben") direkt an die Besucher wenden.

Info: Weinheimer Straßenfastnacht auf dem Marktplatz am Dienstag, 6. März. Los geht’s um 13.11 Uhr, gefeiert wird, bis es draußen zu kühl wird. Dann geht es mit einer schwarz-weißen Nacht noch lange in den Kneipen weiter.