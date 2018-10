Schmutz und Michler legten den Kranz am Ladenburger Neckarufer nieder. Foto: zg

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (zg/fjm) Als Zeichen der Anteilnahme der Bevölkerung und des Gedenkens an die beiden Opfer des Fährunglücks am Samstag haben, stellvertretend für die Bürger beider Gemeinden, die Bürgermeister der Stadt Ladenburg und der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, Stefan Schmutz und Simon Michler, gemeinsam einen Kranz an der Auffahrt zur Fähre auf der Ladenburger Seite niedergelegt.

In unmittelbarer Nähe wurde das Fahrzeug am Samstag aus dem Neckar geborgen. "Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der beiden Verunglückten sowie allen Anwesenden, die dieses schlimme Ereignis miterleben mussten. Darüber hinaus danken wir allen Einsatz- und Rettungskräften, die sich mit aller Stärke gegen dieses tragische Unglück gestemmt haben", betonen Stefan Schmutz und Simon Michler in einer gemeinsamen Stellungnahme.