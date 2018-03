Hirschberg-Leutershausen. (ans) Das ehemalige Gebäude des evangelischen Kindergartens Leutershausen samt Gemeindesaal steht nicht mehr lange. Aktuell läuft noch die Ausschreibung für die Abbrucharbeiten; bis 20. Februar können Angebote abgegeben werden.

Ans Innenleben des Kindergartens in der Fenchelstraße geht es dann laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer am 26. März. Die Entkernungsarbeiten dauern einen Monat. Der eigentliche Abbruch beginnt am 2. Mai und wird sich voraussichtlich über sechs Wochen erstrecken. Mit dem Neubau könnte Ende des Jahres gestartet werden. Bürgermeister Manuel Just ging zuletzt davon aus, dass der evangelische Kindergarten Mitte/Ende 2020 fertig ist. Solange bleiben die Kinder im Schulpavillon. Derweil wird die evangelische Kirchengemeinde ihr Gemeindehaus gegenüber vom Rathaus bauen.