Hirschberg. (ans) Das kommt den Hirschbergern gern in die Tüte: Innerhalb kürzester Zeit ging die "Hirschberger Tüte" mit ihren Leckereien weg wie warme Semmeln. "Bis Ostern haben wir 150 Stück verkauft", sagt Konditormeister Klaus Erdmann nicht ohne Stolz. Auf die Idee dazu kam Gastronom Achim Sagstetter, der das FantasTisch in der Leutershausener Raiffeisenstraße betreibt.

"Die Lage ist wie für alle Selbstständigen nicht die Beste, aber wir schauen positiv in die Zukunft", sagt Sagstetter. Ihm und seiner Frau Brunella sei schnell klar geworden, dass sie etwas machen müssen. "Wir erhielten auch Anfragen nach unserem selbstgemachten Sauerteigbrot." So entstand zunächst die Idee, gemeinsame Sache mit Weinhändler Erik Bouvrie aus Großsachsen zu machen.

Immer mehr Gastronomen und Einzelhändler machten mit – von anfangs fünf sind sie nun bei acht. "Für mich stand immer im Vordergrund, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist auch in schweren Zeiten der Schlüssel zum Erfolg", sagt Sagstetter. Wer noch mitmachen will, kann Klaus Erdmann kontaktieren.

Das Gasthaus "Zum Löwen" beteiligt sich bereits und stattet die Tüte mit einem Gläschen Griebenschmalz aus. Vom Café Erdmann gibt es eine süße Überraschung, genauer ein paar leckere Pralinen. "Eine Ration Vitamine" vom Obsthof Volk steckt ebenso in der Tasche wie eine Kirsch- und Granatapfelschorle, die Getränke Ost beisteuert. Und für den Alkoholgenuss sorgen mit einer Weißwein-Cuvée (2018) das Weingut Teutsch sowie Eriks Weinscheuer. Eine Antipasti-Box für die Tüte stellt die Seelenfutter-Manufactur zusammen. Dazu mundet das Laib Brot vom Restaurant FantasTisch.

Das Brot macht Sagstetter selbst, allerdings nicht in seinem Betrieb, sondern in der Backstube von Erdmanns. "Die Nachfrage war so groß, da habe ich ihm angeboten, meine Backstube für die Teigherstellung zu verwenden", erzählt Erdmann schmunzelnd. "Das erspart mir Zeit und etwas Muskelkater", freut sich Sagstetter. Für ihn ist das auch ein Zeichen für den Zusammenhalt im Ort.

Sie alle freuen sich über den großen Erfolg. "Die Leute sind begeistert. Viele haben die Hirschberger Tüte auch gekauft, um sie zu verschenken", sagt der Konditor. Für ihn ist es durchaus denkbar, dass man die Tüte weiterentwickelt und die Käufer auch mal mit anderen Köstlichkeiten überrascht.

Während Erdmann sein Café wegen der Corona-Verordnungen vorerst schließen musste, hat die Konditorei weiterhin geöffnet. "Der Laden läuft ganz gut", sagt er. Andere dagegen leiden richtig. So unterstützt Sagstetter beispielsweise seine Freunde Niklas und Mattis Tönges von "Coffee Tö Go", die jetzt eigentlich auf vielen Frühlingsfesten in ihrem umgebauten Pferdeanhänger unterwegs wären. Ihre Bohnenmischungen "Cavallo Nero" und "Horsepower" kann man nun im FanstasTisch erwerben. Außerdem verkauft der Gastronom Kinogutscheine vom Olympia-Kino, das das Restaurant seit der Eröffnung 2016 immer unterstützt hat. "Dafür sind wir sehr dankbar", betont Sagstetter.

Er selbst bietet in seinem kleinen Restaurant Speisen zum Abholen an, wobei er bewusst auf ökologische Verpackungsmaterialien achtet. Die Menüs wechseln wöchentlich. Generell wünscht sich Sagstetter, dass die Hirschberger ihre Gastronomen und Einzelhändler unterstützen, denn: "Der schönste Tisch ist ohne gutes Essen nur ein Brett – auch zuhause."

Info: Die "Hirschberger Tüte" ist nach Vorbestellung unter der Telefonnummer 0 62 01/ 8 76 81 61 im Restaurant "FantasTisch" erhältlich. Sie kostet 26,50 Euro. Bei allen genannten Betrieben ist auch der Außer-Haus-Verkauf möglich. Eine umfangreiche Liste mit den Angeboten von Hirschberger Betrieben und Gastronomen in der Corona-Zeit findet man auf der Homepage der Gemeinde Hirschberg unter www.hirschberg-bergstrasse.de