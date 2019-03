In der Pestalozzi-Schulturnhalle nahmen die Kälble am offenen Sarg von der Fastnacht Abschied. Die Grabbeilagen waren in diesem Jahr nicht nur fischig. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. So salzig wie die Heimatgewässer der Sahneheringe waren am Aschermittwoch die Tränen der Edinger "Kälble". Heulend nahmen sie in der Pestalozzihalle Abschied von der närrischen Zeit. Doch kaum war die alte Kampagne zu Grabe getragen, ließ man die Fastnacht schon wieder hoch leben.

Im Programmablauf ihres Heringsessens blieben die KEK-Karnevalisten der Choreografie der letzten Jahre treu; kulinarisch aber gab es erstmals an diesem Kampagne-Abschlussabend eine Alternative zum Heringsschmaus mit Pellkartoffeln. Denn nicht alle mögen Fisch. Da bisher jedoch das Heringsmahl im Eintritt inbegriffen war, brachten sich früher manche notgedrungen ein Päckchen Kräuterquark oder einen Ring "Lewwerworschd" mit. Nun wurden Eintritt und Verzehr preislich entkoppelt, und mit Wurstsalat gab es ein Angebot für alle Nicht-Fisch-Esser. Auch wurde das Trauer-Mahl nicht mehr als eigener Programmpunkt aufgetragen, sondern war vom Start weg bestellbar.

So saßen, als die "Kälble" laut wehklagend in die Halle kamen, viele Gäste schon beim Gaumenschmaus. "Schäh, dass Ihr all do seit", hieß Moderator Dietmar Clysters die rund 150 Besucher willkommen, darunter eine Abordnung der Neckarhäuser "Kummetstolle", die ihr Heringsessen erst am Samstag abhalten. "Den Worschdsalad du’ mer eewe als Hering verkaafe", juxte Clysters schon in Hinblick auf die Essensreste-Grabbeigabe in den offenen Sarg der Fastnacht, "weil so ä Veganer-Beerdigung wolle mer ah net."

Grüße an ihr närrisches Volk sagte die scheidende Regentin Sabrina II. vom närrischen Tanz; doch dann vermisste Clysters den Kälble-Geistlichen für dessen Trauerrede: "Merkwürden, wo bist Du?", rätselte er und reimte spontan dazu: "Es ist ja eigentlich Pflicht - kommt er, oder kommt er nicht?". Da erschien er, "Don Stefano", Vorsitzender Stefan Specht, und bat um Nachsicht: "Ich hab’ de Messwoi g’sucht; duud mer leid", bevor er zu einem kurzen Rückblick auf die geliebte fünfte Jahreszeit ansetzte.

Dann wurde es tänzerisch: Die Mini- und die Jugendgarde wirbelten übers "Parkett". Später brachten die Junioren mit ihrem Schautanz "Robotergefühle" einen weiteren Beleg für die gute und kreative Tanz-Nachwuchsarbeit beim KEK. Toll auch der Leuchteffekt bei der "Glühwürmchen"Choreografie der Elferratsgarde im abgedunkelten Saal, und ebenso viel Beifall gab es für die "Schiff-Ahoi!"-Matrosinnen von Sabine Mülberts "No Limits"-Tanztruppe. Letzter Bütten-Gast dieser Kampagne war Irmi Benz vom Oststadt-Theater, die in kurpfälzer Prosa pointenreich über ihre Männererfahrungen tief in der Nacht per "Späd-Daating" (Speed-Dating) schwadronierte.

Viel Tempo und Gaudi boten die von "Deko- und Show-Senatorin" Tine Schroth vorbereiteten und moderierten Saalspiele mit Prinzessin und Begleiter Kevin. Ihm sagte Sabrina auch an erster Stelle Dank für die tolle, lange Kampagne - "mit 86 oder 87 Terminen", wie der Präsident ergänzte. Hockenberger hatte der Neckarhäuserin, die bei den "Kummetstolle" tanzen lernte, das Regentinnen-Amt angeboten. "Ohne Dich würde ich heute nicht hier stehen", sagte Sabrina unter Tränen.

Nach der Übergabe der silbernen Wander-Heringe bat Clysters die große Kummetstolle-Delegation nach vorn. Präsident Marius Ebert unterstrich das gute Miteinander beider Vereine, zumal in dieser Kampagne mit der Gemeinschaftssitzung "In-Zapp-Schlapp-Ku-Kä". Dann setzte Gaststar Claus Eisenmann mit Popsongs den Schlusspunkt.