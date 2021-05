Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Zweimal säte der Edinger Landwirt Georg Koch in den letzten Wochen drei Äcker für Sonnenblumen ein; zweimal fraßen Tauben und Krähen den größten Teil des teuren Saatguts. Für eine Sojabohnen-Anzucht draußen hinter der Autobahn 656 hat sich Koch nun ein "Purivox"-Knallschreckgerät zur akustischen Vogelabwehr gekauft. Und prompt gibt es in den sozialen Netzwerken harsche Kritik, insbesondere von Hundehalterinnen und -haltern. Die Saat- und Ernteschutzgeräte hat der Edinger Fritz Reichle seit 1950 entwickelt und gebaut. Weltweit kommen sie in Weingärten, auf Feldern und auf Flughäfen sowie Industrieanlagen zum Einsatz.

Saatgut für knapp 2000 Euro pickten die Vögel allein auf besagten Sonnenblumen-Feldern zwischen Friedrichsfelder und Mannheimer Straße weg. Die Maschinenstunden eingerechnet belief sich der Verlust sogar fast aufs Doppelte. Vor Ostern hatte Koch die Äcker eingesät, vergebens. Um Christi Himmelfahrt wagte der Landwirt und Vorsitzende des Edinger Ortsbauernverbands einen zweiten Versuch. Doch wieder kamen die Vögel. Bittere Ironie dabei: Die Sonnenblumen–Ernte kommenden Herbst war zum Ausdreschen für die Vogelfutter-Produktion bestimmt und einem Mühlenbetrieb bereits fest und bindend zugesagt. Zum Glück, so Koch, sei man dort kulant gewesen und habe den Liefervertrag annulliert.

Auch für seine Sojabohnen-Kultur zwischen Edingen und Grenzhof standen nun die Chancen schlecht, was vor allem am ausgesprochen kalten Frühling liegt. Denn während die Pflanzen sonst binnen weniger Tage angehen, brauchen sie bei diesen Temperaturen weit länger. Schon voriges Jahr hatte Koch bei Soja erheblichen Verlust durch Vogelfraß. Nur knapp die Hälfte der Saat kam durch. Vielleicht, so mutmaßt der Landwirt, spiele auch der Corona-Lockdown eine Rolle. Denn dadurch fänden die Vögel innerorts weniger zu Boden gefallene Essensabfälle, etwa in Parks oder im Bereich der Außengastronomie.

Den rohrförmigen "Purivox"-Apparat nebst kleiner Gasflasche hat Koch auf dem Acker platziert, von der Autobahn und vom gut 500 Meter entfernten Ortsrand weg gerichtet. Per Zeitschaltuhr gibt es dort nun tagsüber rund alle zehn Minuten zwei "Schüsse" mit etwas Pause dazwischen – zwar laut, aber nicht ohrenbetäubend. Im sozialen Netzwerk Facebook beklagten sich zahlreiche erboste Hundehalterinnen und –halter, dass sie und ihre Tiere beim Ausführen heftig erschrocken seien. Daraufhin sprach Georg Koch von sich aus beim Gemeinde-Ordnungsamt und beim Edinger Polizeiposten vor und erklärte seine Situation. Mittlerweile gingen auch Beschwerden bei Polizei und im Rathaus ein, so forderte nun das Ordnungsamt von Koch die Geräteunterlagen zur Überprüfung an.

Gebaut wurden die "Purivox"-Knallschreckgeräte seit den 1950er-Jahren auf dem Wohn- und Firmenanwesen ihres Entwicklers Dr. Fritz Reichle, eines promovierten Zoologen, in der Neu-Edinger Fred-Joachim-Schoeps-Straße. Reichle ist vor einiger Zeit verstorben; der Firmensitz wechselte ins pfälzische Otterstadt. Das akustische "Vergrämen" der Vögel gilt als wirkungsvoll und zuverlässig, und es schadet weder Fauna noch Flora. Gerade der Umweltaspekt ist auch für Georg Koch das größte Plus der Methode. Schließlich solle man weder als Landwirt die "chemische Keule" schwingen, noch dürften die Vögel bejagt werden. "Aber irgendwie muss ich meine Kulturen ja schützen", sagt Koch, sonst stehe neben dem Ernteertrag sukzessive auch die agrarische Vielfalt am Ort auf dem Spiel. Mit Warnschildern will er nun, wie in einem konstruktiven Internet-Beitrag angeregt wurde, am Feld auf die Schreckschüsse hinweisen. Und: In Weinbauregionen werde "Purivox" monatelang eingesetzt und sei von der Bevölkerung als etwas Sinnvolles akzeptiert. Hier auf dem Feld gehe es nur um zwei, drei Wochen; in dieser Zeit könne der Hund ja auch mal woanders in der Gemarkung ausgeführt werden.