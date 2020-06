Edingen-Neckarhausen. (nip) Frank Plasberg, Moderator von "Hart aber fair", behauptet: "Engagierte Lehrer sind Exoten im Übungsblattzeitalter." Das "Lehrer-Bashing" zog sich jüngst durch seine Sendung, und Renate Wacker, Leiterin der Pestalozzi-Grundschule in Edingen, ärgerte sich. Die Organisation einer Schule in Zeiten von Corona sei hoch aufwendig, sagt sie im Gespräch mit der RNZ: "Es ist Wahnsinn, was die Kollegen hier leisten." Dazu kommen soziale und persönliche Aspekte. "Schüler, Eltern und Kollegium sind sehr verunsichert – das hat Auswirkungen aufs Miteinander", sagt sie. Die Empfindlichkeit steige. Alle Anliegen unter einen Hut zu bekommen, sei per se nicht machbar.

Die Vorgaben des Kultusministeriums treffen auf die Tatsachen vor Ort: Wie viele Räume hat eine Schule und wie groß sind sie? Welche Lehrer zählen zur Risikogruppe, wer darf überhaupt arbeiten? Wacker betont, das Kollegium ziehe toll mit. Doch es erfahre Vorurteile, das erlebe sie selbst. Oft wisse nur der engste Freundeskreis, was Lehrer leisten.

Der Aufbau von Online-Strukturen koste Energie und sei aufwendig. Dazu komme die Information der Eltern, die, das betont die Schulleiterin auch, nicht Lehrer sein könnten, denn das sei nicht ihr Beruf. "Es ist sehr schwierig, Kinder bei der Stange zu halten." Jedem Lehrer sei Präsenzunterricht "dreimal lieber" als der immense Aufwand der Koordination. Die Schule hat eine elektronische Plattform eingerichtet, auf der der Kontakt auch unter den Kollegen sehr gut laufe. Mit der von SAP entwickelten Konferenzlösung "alphaview" arbeiteten einige Schulen bereits vor Corona – datenschutzgemäß, das ist ja von Relevanz.

Schulleiterin Renate Wacker. Fotos: Pilz

An der eigenen Schule, sagt Wacker, haben 76 von 274 Schülern keinen Zugang zu Endgeräten wie Notebook, PC, Tablet und Drucker. Im Bedarfsfall könnten Eltern eine Förderung aus dem Bildungspaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beantragen. Durch das 2019 verabschiedete "Starke-Familien-Gesetz" sind hier weitere Verbesserungen in Gang gesetzt worden. Kultusministerin Eisenmann hat den baden-württembergischen Schulen 300.000 Endgeräte zugesagt: Bei 1,1 Millionen Schülern ist das eine Quote von 25 Prozent. Die Frage sei, so Wacker, wie man da drankomme, beziehungsweise wann.

Die Pestalozzi-Grundschule hat bei der Gemeinde außerplanmäßig die Anschaffung von 25 Tablets zum Ausleihen an Schüler beantragt. Bürgermeister Simon Michler bestätigt das und erklärt, diesen Posten habe man bewilligt.

Nach den Pfingstferien kehrt die Edinger Schule noch weiter Richtung Präsenzunterricht zurück, ohne dass man dabei von Normalität sprechen kann. Wochenweise im Wechsel werden die Klassenstufen eins und drei, dann vier und zwei unterrichtet. Das sei aus Hygienegründen so vorgegeben, denn zwischendurch müssen die Klassenräume geputzt werden. Aber: "Wenn wir halbe Gruppen unterrichten sollen, brauchen wir mehr Personal und Räumlichkeiten." Und da gebe es Probleme, wenn diese durch Wasserschäden nicht nutzbar seien. Die Viertklässler, die bereits jetzt da sind, seien in der Pause sehr glücklich miteinander, sagt Wacker. Das Kollegium habe die Spielgeräte durchforstet, um solche zur Verfügung zu stellen, die Abstand halten ermöglichen. "Uns wäre es lieber, die Kinder würden täglich da sein, egal, wie lange. Hauptsache, sie wären da."

Die Kollegen seien in den Osterferien bereits präsent gewesen, um die elektronische Plattform aufzubauen. "Die Arbeit im Hintergrund wird oft nicht gesehen und gewürdigt", sagt Wacker. Hier eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen, sei sehr schwer. Zugleich hätten auch Eltern Angst, dass ihre Lernarbeit mit den Kindern von den Lehrern bewertet wird. "Wir bewerten und benoten aber nichts, was wir nicht selbst im Präsenzunterricht erarbeitet haben", betont die Schulleiterin. Erwartungshaltungen und Erwartungsdruck sind in diesen Zeiten eine immense Herausforderung für Kinder, Eltern und Lehrer.

30 Kinder gehen in die Notbetreuung der Schule. Auch das ist zu organisieren. Neben Präsenzunterricht mit Auflagen und Betreuung des Home-Learnings. Wacker hätte sich das alles anders gewünscht. Das kommende Schuljahr ist das letzte vor ihrer Pensionierung.