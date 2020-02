Edingen-Neckarhausen. (nip) "Hallo Fritz!" Der Gast im Bistro "La Piscina" lächelt Fritz Stumm vom Nebentisch aus freundlich an. "Das ist einer von denen, die am Samstag zum Start der Facebook-Gruppe ‚Lokalpolitik in Edingen-Neckarhausen‘ da waren", erzählt Stumm. Ab sofort will er immer am letzten Samstag im Monat von 9.30 Uhr an im Bistro im Freizeitbad eine Art Stammtisch anbieten. So sollen Kommunikation und Austausch nicht nur virtuell übers mal mehr mal weniger soziale Netzwerk Facebook laufen, sondern auch von Angesicht zu Angesicht. "Wir wollen über Lokalpolitik reden, aber nicht nur", sagt Stumm. Persönliches Kennenlernen sei wichtig, der Stammtisch hierfür eine "tolle Möglichkeit".

Auch für ihn selbst. Stumm, seit zehn Jahren in Neckarhausen wohnhaft, ist Lehrer an einem Privatgymnasium in Mannheim. Davor war er als Chemiker in der Erdölindustrie tätig. Lokalpolitisch fiel er das erste Mal in der Debatte um den Flächennutzungsplan auf – in Edingen-Neckarhausen ein Aufreger. Auch für die Bürger in der Eichendorffstraße. Eine Nachbarin habe ihn angesprochen: "Sie fühlte sich überfahren von den Plänen", schildert Stumm.

Der Flächennutzungsplan, so kam es auch in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat damals rüber, ist ein selten missverstandenes Werk. Die Flächen, die dort ausgewiesen werden, zeigen die Reserven, die eine Kommune zum Beispiel für Baugebiete noch hat. Eine Bebauung muss aber nicht zwingend erfolgen.

Nach einigen Gesprächen mit Gemeinderäten und einem Brief an die Bäko und die Stabstelle im Rathaus wegen der geplanten Bebauung der Wiese gegenüber des Unternehmens, wobei Stumm von "verantwortungsloser Politik" spricht, habe ihn Bürgermeister Simon Michler angerufen und sich bemüht, Stumm die Position der Gemeinde zu erklärten.

Das wiederum fand Fritz Stumm sehr löblich. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein einzelner Bürger das wert ist." Er selbst habe das als "Einladung" aufgefasst, sich lokalpolitisch zu informieren und mitzuarbeiten. "Ich habe dann erfahren, dass alle Fraktionen außer der SPD offene Fraktionssitzungen anbieten. Und da bin ich hin", schildert er weiter. Manche hätten das "komisch" gefunden, doch es sei "interessant, Dinge von verschiedenen Seiten zu hören".

Sein erwachtes lokalpolitisches Interesse verknüpft Stumm jetzt mit Facebook, wo er schon länger aktiv ist. Zwar gebe es bereits den Facebook-Blog "Neues in Edingen-Neckarhausen", der über Neuigkeiten aus Kommunalpolitik Gesellschaft oder Kultur im Ort berichtet und damit über 2300 Abonnenten erreicht. Doch habe es dort wohl Beschwerden über ihn gegeben, weil er zwei-, dreimal versucht habe, Diskussionen zum Thema "Bauen" anzuregen, sagt Stumm. Seine Facebook-Gruppe "Lokalpolitik in Edingen-Neckarhausen" habe in den zwei Wochen ihres Bestehens 130 Menschen erreicht, darunter Gemeinderäte und den Bürgermeister selbst.

Stumm plant weiter: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sei ihm aufgefallen, weil dieser in seinem Facebook-Account mit allen Leuten diskutiere, "authentisch und streitbar" sei. Stumm schrieb ihn an, ob er nicht nach Edingen-Neckarhausen kommen wolle, um die Bürger-App vorzustellen, deren Einsatz auch in der Doppelgemeinde geplant ist. Entwickelt wurde die App für Bürgerbefragungen, wobei Tübingen hier die Vorreiterrolle zukommt.

Palmer habe ihm geschrieben, er komme gerne, sagt Stumm. Der Kontakt laufe jetzt über beide Bürgermeister. Michler hätte ihm gesagt, er habe bereits eine "Idee", wo so eine Veranstaltung stattfinden könne. "Ich hätte gerne, dass das möglichst im Frühjahr ist", meint Stumm. Auf Anfrage bestätigt Bürgermeister Simon Michler der RNZ, dass er Palmer nun offiziell einladen werde. "Das Schreiben geht diese Woche noch raus", meint er.