Edingen-Neckarhausen. Die Erleichterung steht beiden ins Gesicht geschrieben: Hisham Jasim darf seinen Gesellen Ouadia Ait Toutline in seiner Kfz-Werkstatt weiterbeschäftigen. Und der junge Mann muss nicht nach Marokko zurück, von wo aus er 2015 über Libyen geflohen ist, weil es dort für ihn keine Zukunft gab.

Der 31 Jahre alte Ait Toutline kam als Praktikant zu Jasim, der ihn im November 2016 als Lehrling aufnahm. Sie freuten sich beide über die erfolgreiche Abschlussprüfung und den Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker, den Ait Toutline Ende Februar erhielt. Jasim wollte ihn weiterbeschäftigen und setzte einen Arbeitsvertrag auf mit einem Einstiegsgehalt von 1800 Euro brutto. "Für einen Anfänger und einen kleinen Zwei-Mann-Betrieb ist das okay", meint der Kfz-Meister.

Das Jobcenter des Rhein-Neckar-Kreises sah das anders. Jasim stockte auf 2200 Euro auf. Auch, weil sein Mitarbeiter so fit sei, dass er das verdiene. Ait Toutline selbst wäre mit weniger zufrieden gewesen. Das Jobcenter ließ allerdings erneut über die Ausländerbehörde der Stadt Schwetzingen wissen, der frischgebackene Geselle müsste wenigstens 2887 Euro brutto verdienen. Das sei tarifüblich. Die von Jasim beantragte Arbeitserlaubnis wurde also erneut abgelehnt, eine Weiterbeschäftigung sofort untersagt. Für Ait Toutline hätte das bedeutet, dass er Deutschland sofort hätte verlassen müssen.

> Marokko gilt noch nicht als sicheres Herkunftsland. Die Zustimmung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung, die Maghreb-Staaten als sicher einzustufen, wurde vom Bundesrat zuletzt im Februar verschoben. > 1948 Menschen flohen gemäß der Länderdaten-Statistik im Jahr 2017 aus Marokko nach Deutschland. Mit 85 positiven Entscheiden wurden 4,27 Prozent aller Neuanträge angenommen. 2018 lag die Anerkennung zwei Prozent niedriger. > Eine "Duldung" ist nach der Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine "vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" von ausreisepflichtigen Ausländern. Sie stellt keinen Aufenthaltstitel dar und begründet daher auch keinen rechtmäßigen Aufenthalt. Geduldete sind daher weiterhin ausreisepflichtig. > Für eine "Ausbildungsduldung" kann ein Antrag gestellt werden. Nach Ende der Ausbildung hat derjenige dann sechs Monate Zeit, einen Arbeitsvertrag zu bekommen. > Nach fünf Jahren in einem Arbeitsverhältnis in Deutschland wird die vorläufige Bescheinigung über einen bewilligten Aufenthaltstitel in eine unbefristete geändert. > Zum Fachkräftemangel hat das Basler Forschungsinstitut Prognos 2018 neue Zahlen veröffentlicht: Bis 2030 könnten in Deutschland drei Millionen Fachkräfte fehlen. Mechatroniker und Automatisierungstechniker zählen zu den Mangelberufen, in denen Fachkräfte gesucht werden.

Jasim erkennt in Ait Toutline seine eigene Geschichte wieder

Doch Hisham Jasim gab nicht auf, wälzte Tarifverträge und stellte fest: "1800 bis 2200 Euro für Einsteiger sind üblich. Das, was das Jobcenter angegeben hat, verdient jemand nach fünf Jahren mit Zusatzqualifikation." Der Kfz-Meister ist am Ort glücklicherweise gut vernetzt und schaltete FDP-Kreisrat Dietrich Herold ein, der sich wiederum ans Jobcenter wandte.

Und der Bewilligungsbescheid kam: 2200 Euro verdient Ait Toutline nun und hat eine Aufenthaltsgenehmigung bis 3. April 2022. "Ich will in Deutschland bleiben und auf jeden Fall Meister werden", sagt er. Der 31-Jährige ist ehrgeizig und arbeitswillig. Nach dem Abitur in seinem Heimatland machte er dort eine Ausbildung als Automechaniker und eine weitere zum Kaufmann. Doch Arbeit fand er keine. Die wirtschaftliche Lage in Marokko sei schlecht, es herrsche große Armut und Perspektivlosigkeit bei den Jugendlichen, sagt er. Ait Toutline schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, um überleben zu können.

Dann ging er fort. "Niemand verlässt freiwillig seine Heimat, wenn es nicht anders geht", sagt Hisham Jasim. Er selbst stammt aus dem Irak, kämpfte zwei Jahre an der Front gegen Diktator Saddam Hussein, floh, und kam 1985 als Asylsuchender nach Deutschland. "Man hat mich damals als Scheinasylant beschimpft", erzählt er. Und erinnert daran, dass der Krieg im Irak auch mit deutschen Waffen geführt wurde.

In Ait Toutline erkennt er seine eigene Geschichte wieder. Beide ähneln einander auch, was ihr Durchsetzungsvermögen angeht, und beide haben eine Erfolgsgeschichte als beste Beispiele für gelungene Integration in einem anderen Land vorzuweisen. Eine Erfolgsgeschichte, die für Ait Toutline beinahe schlecht ausgegangen wäre.

Angesichts des Fachkräftemangels hierzulande und der so oft gehörten Beteuerungen, man brauche sie ganz dringend auch aus dem Ausland, ist die Vorgehensweise der Behörden nicht nachzuvollziehen, findet Jasim. Wieso Deutschland diejenigen abschieben wolle, die fleißig, ehrlich und willig seien, verstehe er nicht. "Und nicht jeder Asylsuchende hat die Möglichkeit, um sein Recht zu kämpfen."

Ait Toutline wohnt noch in Schwetzingen in einer Obdachlosenunterkunft. Schön sei das nicht, sagt er. Die Leute hätten keinen Respekt vor denen, die tagsüber arbeiten würden, an Schlaf sei oft nicht zu denken. Er sucht deshalb dringend eine Ein-Zimmer-Wohnung in Edingen-Neckarhausen.

Einen Führerschein konnte er noch nicht machen, weil ihm das behördlicherseits untersagt wurde. "Dabei ist das Teil der Ausbildung", meint Jasim. Doch da Ait Toutline nur eine sogenannte "Duldung" besaß, ging das nicht. Der Meister sah sich eine Weile an, wie viel Zeit sein Lehrling auf dem Weg von und zur Arbeit mit Bus und Bahn verlor. Seitdem holt er ihn morgens in Schwetzingen ab und bringt ihn nach der Arbeit wieder zurück. Im vergangenen Jahr flog Jasim sogar in seinem Urlaub nach Marokko, um Ait Toutlines Familie zu besuchen. "Sie haben sich sehr gefreut, waren aber auch in Sorge um ihren Sohn wegen rassistischer Übergriffe in Deutschland", schildert Jasim.

"Ich bin ja eine alte deutsche Eiche. Ich kämpfe eben"

Doch Ait Toutline sagt, er sei bislang nur einmal beschimpft worden. "Es ist gut hier in Deutschland. Nur die Bürokratie ist sehr schwierig. Das kostet alles viel Zeit. Man sitzt auf den Ämtern herum, und hier in der Werkstatt sind wir doch nur zu zweit."

Er hält Kontakt zur Familie über Skype. Die gute Nachricht, dass die Phase der Verunsicherung vorbei ist, er arbeiten und bleiben darf, hat er bereits weitergegeben. Und jetzt, da er eine "vorläufige Bescheinigung über einen bewilligten Aufenthaltstitel" hat und somit als ausländische Fachkraft anerkannt ist, dürfte er nach einem Aufenthalt in Marokko auch wieder nach Deutschland einreisen. Sein Deutsch ist sehr gut, gelernt hat er es über die Bücher, die ihm sein Meister vorlegte. "Ich wollte einen Sprachkurs besuchen, doch die waren immer schon voll", erzählt Ait Toutline, der gern Fußball spielt und mit Freunden, deutsche wie ausländische, unterwegs ist.

Und eines betont: "Mein Chef ist mein Geschenk in Deutschland." Der Meister winkt ab und lächelt: "Ach was, ich bin ja eine alte deutsche Eiche. Ich kämpfe eben." Für einen jungen Mann, der ihm ans Herz gewachsen ist.