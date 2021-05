Edingen-Neckarhausen. (nip) "Tierische Einsätze" kommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen immer mal wieder vor: ein verirrter Nutria im Ortskern, ein Greifvogel im Einkaufsmarkt oder Entenmamas mit ihren Küken auf dem Weg zum Neckar. Am Sonntag war es ein Waschbär, der weit oben regungslos in einer Baumkrone auf einem Grundstück in Neckarhausens Hauptstraße saß und dort offenbar von Krähen attackiert wurde.

Der Waschbär guckte neugierig vom Baum auf das Geschehen. Foto: Feuerwehr/Schwetasch

Die Anwohner machten sich Sorgen und informierten zunächst Bauhofleiter Herbert Stein, der seinerseits die Feuerwehr alarmierte. Die anrückenden Notfallhelfer begutachteten am Einsatzort zunächst den ungewöhnlichen Baumbewohner und zogen dann die Berufstierrettung Rhein-Neckar hinzu.

Der Tierretter lehnte eine Leiter an den Baum und kletterte langsam nach oben, um die Lage einzuschätzen. Er konnte Entwarnung geben: Der Waschbär, dessen Vorkommen auch in Edingen-Neckarhausen deutlich gestiegen ist, hielt völlig unbeeindruckt von den schimpfenden Krähen einen längeren Mittagsschlaf. Neugierig blickte er seinerseits auf das Geschehen unter ihm und war vermutlich froh, als Feuerwehr und Tierrettung ihn wieder weiterschlafen ließen.