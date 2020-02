Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Auf dem Friedhof in Edingen erinnert ein Mahnmal an Julius Helmstädter, den "aufrechten Sozialdemokraten, der sich nicht verleugnen ließ", wie die RNZ im Februar 2005 titelte. Eingeweiht wurde der Gedenkstein am 17. Juli 1949 und er trägt die Inschrift: "Die Freiheit war’s, wofür er musste enden, die Freiheit, die wir beginnen zu vollenden".

Julius Helmstädter starb am 11. Februar 1945 im Konzentrationslager Dachau. Der schwer Herzkranke hatte die Haftbedingungen nicht überlebt. Sein Todestag jährt sich damit am Dienstag zum 75. Mal – und der Verfasser oben genannter Inschrift hätte sich wohl kaum vorstellen können, dass der Freiheitsgedanke, dem sich Helmstädter opferte, in diesen Tagen wieder sehr fragil scheint.

Helmstädter wurde 1879 als Sohn eines Zigarrenmachers in Pforzheim geboren und kam 1897 mit seiner Familie nach Edingen. Er arbeitete als Maurer in der Edinger Fulmina, hatte zwei Kinder und war vor der Machtübernahme Hitlers Gemeinderat in Edingen, 1907 Mitbegründer des SPD-Ortsvereins und wenige Monate bis Ende 1932 als Nachrücker Landtagsabgeordneter im Badischen Landtag in Karlsruhe. Seine sozialdemokratische Gesinnung verhehlte Helmstädter nie.

Gendarmeriemeister Gebhardt vom Posten in Edingen vermerkte, Helmstädter sei der einzige Mann in der Gemeinde, der nie die Hand zum deutschen Gruß erhoben habe. Mit Ausnahme eines Betriebsappells. "Heil Hitler" sei ihm nie über die Lippen gekommen. 1913 holte er das zweite Gemeinderatsmandat für die Sozialdemokraten und behielt sein Amt bis 1933.

Seit 1919 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Edingen und hatte sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg kommunalpolitisch engagiert. Während der Weimarer Republik übernahm er, wie Ralf Fetzer in seiner "Edingen-Chronik" unterstreicht, "mehr und mehr … im Ortsverein und im Gemeindegremium Verantwortung in außerordentlich schweren Zeiten".

Nach der Machtergreifung der Nazis sah sich Helmstädter in immer stärkerem Ausmaß Bespitzelung und Demütigungen durch Schergen der NSDAP-Ortsgruppe ausgesetzt. Am 31. März 1933 legte er sein Mandat als Gemeinderat nieder, denn ab diesem Zeitpunkt war Helmstädter immer wieder auf der Flucht, versteckte sich bei Tochter Hermine und anderen Verwandten in Stuttgart, Heppenheim, Mannheim und Maudach, wo er im Oktober 1933 verhaftet wurde, nach Intervention seines Sohnes Fritz aber sechs Wochen später wieder freikam.

Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden bei der "Aktion Gitter", deren Grundzüge bereits vor dem Attentat feststanden, tausende ehemalige Funktionäre und Mandatsträger einiger Parteien der Weimarer Republik verhaftet. Helmstädter wurde zunächst im Gefängnis in Mannheim inhaftiert und Ende August 1944 ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Briefe von Angehörigen erreichten ihn nur zensiert, Päckchen mit Lebensmitteln und Kleidung wurden nur unzuverlässig weitergereicht. Knapp ein halbes Jahr nach seiner Deportation starb Helmstädter.

In der Geschichte der Sozialdemokraten in Edingen-Neckarhausen spielt die Persönlichkeit Helmstädters eine bedeutsame Rolle. Über frühere Würdigungen des SPD-Ortsvereins hinaus, stellt die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) nun am Todestag Helmstädters bei Bürgermeister Simon Michler den Antrag auf eine Namenswidmung für den Sozialdemokraten.

Der Abschnitt zwischen Kuhgasse und der Gasse am Klingmalz könnte in „Julius-Helmstädter-Ufer“ umbenannt werden. Foto: sti

In den Blick gefasst hat die Fraktion einen Abschnitt des nicht benannten Neckarwegs zwischen Kuhgasse und der Gasse am Klingmalz, der "Julius-Helmstädter-Ufer" heißen könnte. Unweit davon, am "Kongo", wohnten die Helmstädters in der Hauptstraße 139. Am Rathausabgang könnte, so die Fraktion weiter, eine Gedenktafel auch an den 14. März 1933 erinnern, als Helmstädter und Ratskollege Simon Brecht aus einer von den Nazis gestürmten Gemeinderatssitzung über besagten Neckarweg noch einmal entkommen konnten.

Über den Antrag kann nun in einer der kommenden Sitzungen des Gemeinderats entschieden werden. "Eine Benennung nicht zuletzt als Zeichen für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie als Mahnung, sich immer dafür einzusetzen", wie die Unabhängige Bürgerliste betont.

Künstler Gunter Demnig und die Stadt Karlsruhe widmeten Julius Helmstädter bereits einen Stolperstein, verlegt 2013 in der Ständehausstraße 2, dem Sitz des früheren badischen Landtags. Zum Gedenken an einen aufrechten Mann, Opfer des NS-Terrors.