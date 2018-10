Von Carsten Blaue

Edingen-Neckarhausen. Nach dem Unglück auf dem Neckar zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg am Abend des 29. September hat die Wasserschutzpolizei an der Fähre keine technischen Mängel festgestellt. Außerdem sei sie sicher, hieß es vonseiten des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes Heidelberg (WSA). Das Auto eines betagten Ehepaares hatte einen Satz nach vorne gemacht, die Schranke aus ihrer Halterung gehoben und war ins Wasser gefallen. Der 86-Jährige und seine zehn Jahre jüngere Frau waren ertrunken. Und noch immer ist nicht ganz klar, warum sich der Wagen so unkontrolliert in Bewegung setzte. Beim WSA in Mannheim hieß es lediglich, auf der Fähre gebe es ein Hinweisschild. Und wenn man sich an das halte, was dort steht, dürfte eigentlich nichts passieren. Doch gerade dieses Schild sorgt für Irritationen.

"Handbremse anziehen, Gang einlegen, Motor abstellen", lauten darauf die Anweisungen - untereinander und in dieser Reihenfolge. Darin sieht nicht nur Christoph Stiller aus Eberbach in einem Leserbrief einen gravierenden Mangel. Mehrere RNZ-Leser meldeten sich in der Redaktion und monierten, die Aufforderungen stünden da genau in der falschen Reihenfolge. Also doch ein Sicherheitsdefizit?

...auf der Fähre bei Ladenburg zuletzt.

"In der Straßenverkehrsordnung gibt es dazu keine Richtlinie", sagt Dennis Plischke, stellvertretender Leiter der Verkehrstechnikabteilung des ADAC in Karlsruhe. Vorgegeben sei lediglich, dass ein Auto beim Abstellen gegen das Wegrollen gesichert werden müsse: "Doch von der Logik her", so Plischke, "mache ich natürlich als erstes den Motor aus. Denn sonst mache ich eben einen Satz nach vorne, wenn ich von der Kupplung gehe und einen Gang drin habe." Außerdem müsse es ganz korrekt eigentlich Feststellbremse heißen und nicht Handbremse. Zudem würde diese in neueren Autos meist schon elektronisch geregelt. Den ersten Gang sollte man zuletzt grundsätzlich einlegen. Ob das Schild an der Neckarfähre falsch ist, will Plischke trotzdem nicht abschließend bewerten und verweist auf die StVO.

Die stellvertretende Leiterin des WSA in Heidelberg, Johanna Reek, hat da eine klarere Meinung. Für die Anweisungen, wie das Auto sicher abzustellen sei, schreibe auch die Fährverordnung keine Reihenfolge vor. Reek ist davon überzeugt, dass die drei Schritte, die auf dem Schild stehen, nicht als Reihenfolge verstanden werden sollten: "Ich glaube auch nicht, dass das jemand denkt."

Zudem sollte jeder Autofahrer schließlich wissen, wie es richtig geht und "was hier gemeint ist." Einen Sicherheitsmangel oder Handlungsbedarf für ihre Behörde sieht sie jedenfalls nicht. Auch nicht darin, dass Fahrzeuge mit Automatikgetriebe bei den Anweisungen komplett außen vor bleiben. Auf die Frage, ob es nicht sowieso viel wichtiger wäre, an den Rampen von Fähren für mehr Sicherheit zu sorgen, etwa indem man diese vor der Überfahrt steiler stellt, damit Autos im schlimmsten Fall dagegen prallen und nicht ins Wasser fallen können, fragt sie zurück: "Wie weit sollte man gehen?". Die Fähren in ihrem Verantwortungsbereich seien gemäß der geltenden Bauvorschriften sicher.

Die Fähre bei Edingen-Neckarhausen wird von sieben Familien betrieben. Eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden will, sagt am Telefon: "Vielleicht reden wir mal über das Schild." Doch sie betont auch, dass die meisten Fahrgäste die Schilder gar nicht beachten würden: "Wir müssen immer wieder darauf hinweisen. Viele lassen ihren Motor auch laufen. Gerade im Winter. Die Leute haben dann Sorge, dass sie ihre Autos nicht mehr an bekommen, weil die Batterien zu schwach sind."

Der nächste Tüv steht für die Fähre erst im Jahr 2020 an. Dann wird sie auf dem Fluss im Schubverband zur Kontrolle nach Neckarsteinach gebracht, aus dem Wasser gehievt und ausgiebig unter die Lupe genommen. Auch an der Fähre zwischen Neckarhäuser Hof und Neckarhausen flussaufwärts gibt es übrigens ein Schild mit Aufforderungen für Autofahrer. Und das ist ganz anders. Auf diesem steht das Abstellen des Motors oben, das Anziehen der Handbremse darunter. Also die vermeintlich richtige Reihenfolge, die sowohl bei Schalt- als auch bei Automatikgetrieben gilt.

Vom Gangeinlegen steht hier allerdings nichts. Vielleicht wäre es aus aktuellem Anlass doch mal Zeit für klarere und einheitliche Vorgaben.