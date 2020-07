Edingen-Neckarhausen. (nip) Unbekannte haben an der Treppe zur Zwischenterrasse auf dem Gelände des Turnvereins Edingen erhebliche Schäden angerichtet. Der oder die Täter warfen oder ließen einen großen Findling die Treppe hinunterrollen, wobei an mehreren Stufen Abplatzungen entstanden.

Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden, sagte Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage der RNZ. Klar ist indes, dass der Erbbauvertrag zwischen Kommune und Verein die öffentliche Nutzung der Treppe regelt. Das bedeutet, dass die Unterhaltungslast bei der Gemeinde liegt und sie somit auch die Kosten einer Instandsetzung tragen muss.

Eine Bürgerin hatte dem Internetblog "Neues in Edingen-Neckarhausen" die Schäden gemeldet und Fotos eingesandt. In einigen Kommentaren werden dort nächtliche Umtriebe von Jugendlichen beklagt. Die Themen "Vandalismus" oder illegale Müllentsorgungen in der Fischkinderstube, wo jüngst auch zwei Stand-Up-Paddler verbotenerweise unterwegs waren, tauchten zuletzt immer wieder auf. Auch Landwirte erklärten, sie seien in den Feldern oft als Müllsammler unterwegs.

Die Gemeinde habe die Treppe nun erst einmal abgesperrt, so Michler. Zudem werde die Kommune Anzeige erstatten.