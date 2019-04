Am Stangenweg/Ecke Schöner Weg macht eine Tafel darauf aufmerksam, was alles so kreucht und fleucht. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Zu einer Informationsfahrt zum Stand der Biotop-Entwicklung in der Gemeinde hatte Bürgermeister Simon Michler den Naturschutzbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, Wilfried Schweinfurth, und Katrin Naumann, Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbandes Rhein-Neckar (LEV), eingeladen. Dem gehört die Gemeinde seit diesem Jahr an. "Wir haben überlegt, ein paar Stellen abzufahren, um zu zeigen, was aktuell in Sachen Umweltschutz gemacht wird", sagte Michler. Und auch, um deutlich zu machen, dass immer ein neuer Baum gepflanzt werde, wenn einmal einer gefällt werden muss.

Zunächst gab Umweltbeauftragte Vivian Müller einen Überblick über die Neupflanzungen: Insgesamt wurden 66 Bäume gesetzt, davon 32 Obstbäume. Von denen seien bereits 22 weitere bestellt, die im Herbst gepflanzt werden sollen. Hinzu kommen 53 neue Sträucher, erläuterte Müller. Demgegenüber stehen 31 Bäume, die im Herbst und Winter im gesamten Gemeindegebiet gefällt wurden, zwölf davon wegen des neuen Kindergartens im Gemeindepark. Wie dort werde hauptsächlich aus Sach- oder Verkehrssicherungsgründen gefällt, sagte Herbert Stein, der im Bauamt für die öffentlichen Grünanlagen zuständig ist.

Aber nicht nur die Flora, sondern auch die Fauna findet in der Gemeinde schützende Beachtung. Für alles, was summt und brummt, wurden in diesem Jahr bereits 15 Insektenhotels auf dem Gemeindegebiet ausgebracht, weitere sollen noch in den kommenden Monaten folgen.

Und auch an die gefiederten Freunde wird gedacht. So wurden bisher insgesamt 48 Nisthilfen für verschiedene Vogelarten aufgehängt, jeweils auf das entsprechende Bedürfnis abgestimmt. In fünf Kästen können sich auch Fledermäuse eine artgerechte Kinderstube einrichten.

Um alten Baumbestand zu erhalten und neue Biotope anzulegen, pachtet oder kauft die Gemeinde seit 1998 kontinuierlich Flächen an. So wurden bis zum vergangenen Jahr bisher 63 Biotope auf der Gemarkung mit einer Gesamtfläche von 14 Hektar oder 140.000 Quadratmeter angelegt. Das entspricht der Größe von fast 20 Fußballfeldern.

"Insgesamt haben wir in den letzten 20 Jahren rund 1000 Bäume gepflanzt, allein 500 am Sport- und Freizeitzentrum", sagte Stein. "Unser Ökokonto ist gut gefüllt." Dazu trägt sicher auch der Wettbewerb "Natur nah dran" des Naturschutzbundes Baden-Württemberg zur Gestaltung kleiner Innenstadtflächen bei, bei dem die Gemeinde jetzt angenommen wurde.

Edingen-Neckarhausen sei eine der ökologisch aktivsten Gemeinden, sagte Wilfried Schweinfurth, und auch Katrin Naumann war beeindruckt: "14 Hektar Biotope, das ist viel." Es sei erstaunlich, wie viele Grundstücke die Gemeinde pachte oder ankaufe, um sie für den Naturschutz zu verwenden. Dies geschehe immer in engem Austausch mit den Landwirten, erläuterte Umweltbeauftragte Müller. Die Pflege der Biotope werde im Allgemeinen an Landwirte, Baumschulen oder an Obstbaubetriebe vergeben, aber auch Privatleute oder Obst- und Gartenbauvereine können sich einbringen. "Das kontrollieren wir natürlich auch", so Müller. Der Haushaltsansatz habe sich seit 2018 um 40 Prozent erhöht und betrage für dieses Jahr 14.000 Euro.

Auf der Rundfahrt gab Stein Informationen zu einigen Biotopen, so etwa zur Renaturierung am Übergang zum Neckarvorland am Parkplatz an der Jahnhalle (ehemalige Kleintierzuchtanlage) oder entlang des Ergeweges/Am Wasserturm. Dort hat die Gemeinde eine Fläche gepachtet, um den alten Baumbestand zu retten, wie Müller sagte. Dazu sind ständig Gemeindemitarbeiter unterwegs, um etwa im Moment für ausreichend Wasser zu sorgen oder Altbestände an Maulbeerbäumen wie am Aserdamm zu pflegen.

An einem Flächenbiotop mit Gehölzstreifen, Mähwiese, Obstbäumen und drei relativ neu gesetzten Eichen erläuterte Stein die Gegebenheiten. Ein Teil davon fungiere aus Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan Wingertsäcker. Er wies hin auf einen Grünstreifen entlang des Gehölzes. "Den haben wir als Abstand zur landwirtschaftlich genutzten Fläche in Pacht genommen." Ein ausreichender Abstand, so Schweinfurth. Denn: "Zwischen Naturschutz und Landwirtschaft darf es keine Mauern geben."

Wie zur Erfolgsbestätigung flattert zirpend eine Feldlerche - Vogel des Jahres 2019 - vorbei und verschwindet im Gehölz. Dieses bevölkerten auch Nachtigall, Mönchsgrasmücke, verschiedene Meisenarten und auch wieder Amseln, freute sich Stein. "Und in der Wiese fühlen sich auch die Hasen wohl."