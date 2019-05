Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Manchmal bleibt nur, an die Vernunft zu appellieren. Und häufig ist es ein tragischer Vorfall, der den Ausschlag dazu gibt. So wie jetzt in Edingen-Neckarhausen. Dort wurden zwei 19-Jährige beim Zusammenstoß zweier Autos vor etwas mehr als einer Woche schwer verletzt. Der Fahrer ihres Taxis wollte aus dem Stangenweg in Edingen in die Friedrichsfelder Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 24-Jährigen. Noch sinnloser ist der Unfall, weil das Taxi den Stangenweg gar nicht hätte befahren dürfen. Er ist nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Kaum jemand hält sich daran.

Schon in den 90er Jahren sei diskutiert worden, wie die Verwaltung verhindern könnte, dass Autos den Stangenweg befahren, sagt Bauamtsleiter Dominik Eberle. Der Weg verbindet die Friedrichsfelder mit der Grenzhöfer Straße. Die Überlegung war, Schranken einzubauen, die nur von den Landwirten geöffnet werden könnten. Die wären aber dennoch behindert worden auf dem Weg zu ihren Feldern, und so scheiterte diese Lösung.

Eberle weiß, dass der Verkehr auf dem Stangenweg zugenommen hat. Das liege wohl daran, dass der Parkplatz an der Werner-Herold-Halle gesperrt wurde. Der wurde zuvor von Ortskundigen als Abkürzung genutzt.

Die Zufahrt zum Stangenweg vom Wohngebiet im Vogelskorb aus sollte eigentlich nicht mehr möglich sein, sagt Ordnungsamtsleiter Frank Kucs. Dort wurden Absperrungen aufgestellt, die Fahrrad- oder Rollstuhlfahrer passieren können, Autos aber nicht. Einige davon waren aber kaputt. Ob der Taxifahrer von dort in den Stangenweg kam oder von der Grenzhöfer Straße, ist nicht bekannt.

Der Gemeinde bleiben wenig Möglichkeiten, Autos davon abzuhalten, auf dem Weg zu fahren. Strafzettel für den sogenannten fließenden Verkehr zu verteilen, also für Fahrzeuge in Bewegung, darf nur die Polizei. "Im Regelfall ist es so, dass die Kollegen ihre Kontrollen an Unfallbrennpunkten ausrichten", sagt Michael Klump, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim.

Das trifft auf den Stangenweg noch nicht zu. Eine Stelle wird erst dann zu einem Brennpunkt, erklärt Klump, wenn dort fünf Unfälle geschehen sind oder drei gleichartige. Allerdings liege es an jedem Streifenbeamten, sich einen Überblick über Vorkommnisse in seinem Gebiet zu verschaffen. Daher könnte es sein, dass auch der Stangenweg demnächst kontrolliert wird. Hirschberg hat das mittlerweile selbst in die Hand genommen. Dort gibt es mit dem sogenannten "Judenpfad" ein ähnliches Problem wie in Edingen-Neckarhausen. Der Schleichweg ist eigentlich nur für die Landwirtschaft freigegeben, wird aber von Bürgern rege genutzt.

Um das zu unterbinden, seien Bodenwellen im Gespräch gewesen, sagt Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt, man habe überlegt, aus dem Weg eine Einbahnstraße zu machen, zuletzt sollten versenkbare Poller eingebaut werden. Dafür hätten die Landwirte dann eine Fernbedienung erhalten sollen. Umgesetzt wurde nichts. "Letztlich haben wir es niemandem recht machen können."

Jetzt kontrolliert die Gemeinde den Weg regelmäßig. Der Ordnungsdienst schreibt sich die Nummernschilder der Autos auf, die Fahrer werden dann bei der Bußdienststelle angezeigt und erhalten einen Strafzettel. "Ich denke schon, dass das etwas bringt", sagt Gänshirt. Allerdings immer nur kurzfristig. "Gelöst ist das Problem damit nicht."

Bleibt in Edingen-Neckarhausen und Hirschberg also nur, an die Vernunft der Bürger zu appellieren. Damit es nicht erst zu einem Unfall kommen muss, bis sich das Verhalten ändert.