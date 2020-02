Der Aspekt der Finanzierbarkeit bleibe zwar, aber Merkle und Herold sind sich einig, dass die beiden Feuerwehrhäuser (hier das in Edingen) in einem schlechten Zustand sind. Das Hilfeleistungszentrum für Feuerwehr und DRK soll keine zehn Jahre mehr dauern. Foto: Kraus-Vierling

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Gegen eine maßvolle Verschuldung hat die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern nichts einzuwenden. Damit schaffe man Werte, sagen Klaus Merkle und Dietrich Herold im RNZ-Gespräch. Weitere Themen des Interviews neben den Finanzen: das Hilfeleistungszentrum für die Feuerwehr, Ideen für Projekte, kommende Anträge und personelle Unterstützung für die Aufgaben der Integrationsarbeit.

Dietrich Herold und Klaus Merkle von der UBL-FDP/FWV sprechen sich für eine Verschuldung in Maßen aus. Damit schaffe man Werte, findet Herold. Auch eine Teilzeitkraft als Integrationsbeauftragte wäre ihres Erachtens sinnvoll. Foto: Pilz

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat die UBL-FDP/FWV dem kommunalen Haushalt diesmal zugestimmt. Dabei steigt die Verschuldung nach wie vor, und die SPD sprach sogar von einer drohenden "Apokalypse". Was hat Ihre Meinung geändert?

Merkle: Zwei Dinge. Zum einen, weil einiges, was vorgesehen war, nicht realisiert wurde. Das heißt, es kam nicht so schlimm, wie prognostiziert. Und zum anderen sind Ausgaben der Folgejahre noch nicht genau beziffert, weil wir hier teilweise auch noch Beschlüsse fassen und das mit Augenmaß tun müssen. Die SPD hätte letztes Jahr schon wettern können, weil sie kostenträchtige Beschlüsse mitgetragen hat, wie zum Beispiel den Architektenwettbewerb für den Kindergarten im Gemeindepark. Ich habe die Aussagen der SPD mit Interesse gehört, doch die Konsequenz hat ihnen gefehlt.

Herold: Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Schuldenaufnahme. Damit schaffen wir Werte. Doch es darf eben nicht zu viel sein. Die Gemeinde darf nicht soweit kommen, dass uns das Landratsamt den Schlüssel umdreht.

In Ihrer Haushaltsrede hieß es, Ihnen sei die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen wichtig, es gebe hier Potenzial. Welches?

Herold: Zum Beispiel im Bürgerservice und im Einwohnermeldeamt. Das muss nicht so umfangreich sein wie im Landratsamt. Doch wir wollen, dass man Dienstleistungen der Verwaltung Schritt für Schritt elektronisch erledigen kann. Das entlastet das Personal, das dann für qualifizierte Beratungsleistungen zur Verfügung stehen kann. Das erspart Wartezeiten und Wege.

Stichwort "Gewerbegebiet": Als es um die Fläche für das neue Gewerbegebiet ging, war Ihre Fraktion dagegen, es zu groß zu machen. Ihr Argument: Der Flächenverbrauch sei zu hoch. Haben Sie Ihre Meinung geändert?

Herold: Wir wollen das Beste daraus machen, um Einnahmen für Investitionen zu erzielen. Aber wir wollen kein weiteres Gewerbegebiet, als bereits beschlossen.

Hintergrund In das Verfassen einer Haushaltsrede fließen einige Stunden Arbeit, angefangen bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Zahlenwerk eines kommunalen Haushaltsplans. Nach der Redezeit von zumeist um die 20 Minuten ist die Sache durch und manch gute Themen fallen in der zusammenfassenden Berichterstattung unter den Tisch. Die RNZ hat nach der [+] Lesen Sie mehr In das Verfassen einer Haushaltsrede fließen einige Stunden Arbeit, angefangen bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Zahlenwerk eines kommunalen Haushaltsplans. Nach der Redezeit von zumeist um die 20 Minuten ist die Sache durch und manch gute Themen fallen in der zusammenfassenden Berichterstattung unter den Tisch. Die RNZ hat nach der Haushaltsverabschiedung noch einmal mit den Fraktionen über ihre individuellen Schwerpunkte gesprochen und wird die Interviews in loser Folge in den kommenden Wochen abdrucken. Den Anfang machte die Offene grüne Liste. Heute geht es mit der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern, UBL-FDP/FWV, weiter. (nip)

[-] Weniger anzeigen

Sie sagten auch in Ihrer Haushaltsrede, das Hilfeleistungszentrum für Feuerwehr und DRK müsse "schnellstmöglich" kommen. Haben Sie hier Ihre Einstellung nach der Begehung der Feuerwehrgerätehäuser überdacht?

Merkle: Wir haben nach der Besichtigung unisono gesagt, dass beide Feuerwehrhäuser in schlechtem Zustand sind.

Herold: Wir haben unsere Meinung forciert, und wir hatten die Priorität vor der Begehung etwas anders gesehen. Nicht so eilbedürftig. Aber wir haben erkannt, dass schneller etwas passieren muss.

Merkle: Trotzdem bleibt der Aspekt der Finanzierbarkeit. Nur durch Darlehensaufnahmen ist das nicht darstellbar. Ich weiß, das beißt sich etwas mit der Eilbedürftigkeit. Aber wir können uns nicht so in die Verschuldung jagen lassen. Und die Einnahmen aus den geplanten Grundstücksverkäufen in den Baugebieten sind so noch nicht in Sicht. Da sind vorab noch einige Schritte zu tun.

Herold: Richtig. So sind zum Beispiel die Entschädigungsleistungen an die Vereine nicht im Haushalt beziffert. "Schnellstmöglich" heißt, dass es keine zehn Jahre mehr dauern soll, bis das Hilfeleistungszentrum kommt – aber wie gesagt, das ist abhängig von der Finanzierbarkeit.

Sie sagten auch, der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen sei zu gering. Wollen Sie die Gebühren erhöhen?

Herold: Wir sehen das eher von der Kostenseite her und nicht von der Gebührenseite. Wir haben hier einen Kostendeckungsgrad von 44 Prozent, wobei ein Zuschussbedarf von mehr als 50 Prozent kaum noch vertretbar ist. Wir wollen uns näher anschauen, ob die Dachsanierungen der Kapellen hier miteinfließen müssen.

Merkle: Wenn ich das wegrechne, habe ich einen anderen Deckungsgrad. Wir wollen prüfen, ob das der Fall ist, denn das gehört dort eigentlich nicht rein. Ich bin auch der Meinung, dass die Friedhöfe eigentlich zu groß geworden sind. Das Bestattungswesen hat sich gravierend geändert. Nur alles teurer zu machen, wäre zu einfach und das können wir den Leuten nicht zumuten. Also ganz klar, eine Gebührenerhöhung wollen wir nicht.

Man hat den Eindruck, Ihre Fraktion sorgt sich um die personelle Situation der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit. Wie erleben Sie die Situation?

Herold: In der Zunahme von Zuweisungen an Flüchtlingen aus Gemeinschaftsunterkünften, die wir unterbringen müssen, um unsere Quote zu erfüllen. Dazu kommen Fälle von Obdachlosigkeit in der Einwohnerschaft. Das können Räumungsklagen sein oder Platzverweise. Es macht viel Arbeit, adäquate, konfliktvermeidende Unterbringungen im vorhandenen Wohnungsbestand zu erreichen. Unsere Integrationsbeauftragte Sina Montassere ist weg und ihre Stelle wurde nicht neu besetzt. Dabei hat die Arbeit zugenommen. Das trifft dann etliche Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung sowie unseren Integrationsmanager Christophe Krug vom DRK und die Ehrenamtlichen.

Was würde helfen?

Herold: Zumindest eine Teilzeitkraft als Integrationsbeauftragte.

Wird Ihre Fraktion das so beantragen?

Herold: Ich hätte gerne, dass es die Fraktion mitträgt. Wir müssen über Unterbringungsmöglichkeiten sprechen, natürlich nicht nur für Flüchtlinge.

Sie sprachen von einem "Quartiersmanagement" in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Mannheim. Was meinen Sie damit?

Herold: Der Gedanke kam auf durch ein Gespräch mit der Kreisverbands-Geschäftsführerin Christiane Springer und Christophe Krug. Das Quartiersmanagement ist das Beratungs- und Bildungsangebot des DRK rund um die Themen Soziales, Obdachlosigkeit, Tagespflege für Senioren oder auch die Tafel. Dafür bräuchten wir zunächst eine Bestandsaufnahme, wer bei uns in der Gemeinde was macht und was bereits läuft. Wir wollen hier keine Doppelstrukturen einziehen, sondern Ergänzungen, um Lücken zu schließen. Dabei können wir auf die bedarfsgerechten Angebote des DRK zurückgreifen. Art und Umfang sind indes noch offen, es gibt hierzu keine Beschlüsse und noch ist es einfach eine Idee. Wir haben aber gemerkt, dass sie den Fraktionskollegen gefallen hat, weil es eine Verbesserung der Infrastruktur im sozialen Bereich wäre. Nun möchten wir das Thema im zuständigen Gremium, dem Seniorenbeirat, vorstellen und dafür werben. Christophe Krug meinte aber auch, es brauche dafür in der Gemeinde Räume.

Merkle: Wir brauchen hier wirklich endlich ein Raumkonzept. Räumlichkeiten sind da, man muss sie nur neu belegen.

Herold: Das fordern wir bereits seit 2013.

Sie erwähnten ein Projekt der Mikro Landwirtschaft für Private, das die Gemeinde zusammen mit den Ortsbauernverbänden umsetzen könnte. Wie kann man sich das vorstellen?

Herold: Wir hatten hier ein Vorgespräch mit Georg Koch (Sprecher Ortsbauernverband Edingen, Anm. d. Red.). So etwas funktioniert bereits in Mannheim: Auf einer kommunalen oder privaten Fläche können Bürger Parzellen pachten, um dort Mikro-Landwirtschaft zu betreiben. Es ist nicht ganz dasselbe wie bei den Freizeitfarmern hier am Ort, es ist auch keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung in Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten.

Ihre Fraktion will laut eigener Aussage "Investitionen priorisieren, entzerren". Der Begriff "entzerren" ist erklärungsbedürftig…

Merkle: Nicht alles, das so in diesem und folgenden Haushalten steht, kann auch so kommen. Wir werden Maßnahmen strecken müssen, um keine Verschuldung in kurzer Zeit herbeizuführen.

Herold: Man kann sich das wie ein Wollknäuel vorstellen, das man entwirren will.

Merkle: Wir machen das ja auch schon und setzen uns bereits im Frühjahr wieder zusammen, um in der Haushaltsstrukturkommission zu beraten, wie wir unsere Einnahmen verbessern können.

Herold: Richtig. Wir wollen geplant und nicht situativ investieren.

Sie fordern ferner Konzepte für kurz- bis langfristige Sanierungsmaßnahmen. Was müsste die Verwaltung liefern?

Herold: Eine Bestandsliste der Gebäude. Eine Aufstellung, welche Maßnahme, wann zu erledigen ist und was es etwa kosten wird. Es ist ja klar, dass in Gebäuden irgendwann Reparaturen anfallen, deshalb brauchen wir die Bestandsübersicht.