Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr kam es auf der Friedrichsfelder Straße in Höhe des Stangenwegs zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht fuhr ein 28-jähriger Taxifahrer mit einer 19-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann im Auto über den Stangenweg und wollte auf die Friedrichsfelder Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den Fiat einer 24-jährige Fahrerin, die auf der Friedrichsfelder Straße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos in den Acker geschleudert. Alle vier Insassen wurden verletzt, die beiden Taxi-Fahrgäste kamen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.