Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Zwei unterschiedliche Typen, zwei unterschiedliche Geschichten. Und doch eint sie die Leidenschaft fürs Laufen, die 33-jährige Laura Brosie und den 47-jährigen Allyn Raw. Beide sind im erweiterten Vorstand des Turnvereins Edingen (TVE) aktiv und Teil des Vorbereitungsteams, das den seit 2015 wieder jährlich stattfindenden Sommerlauf organisiert. Genauso wie im vergangenen Jahr wird der diesjährige Laufwettbewerb coronabedingt am ersten Juliwochenende wieder als sogenannter "Solorun" stattfinden. Das heißt, man geht alleine oder zu zweit auf eine der Lauf- oder Nordic-Walking-Strecken und meldet das Ergebnis dann auf Vertrauensbasis über eine Sportuhr oder das Smartphone an den Verein.

Die 2020er Solorun-Premiere hatte Sogwirkung: Nicht nur in der näheren und weiteren Region machten sich Laufbegeisterte jeden Alters auf den Weg, sondern auch im Ausland. Eine Veranstaltung mit hohem Identitätscharakter, "ansteckend" offensichtlich auch für Sportler aus anderen Bereichen. So wie Laura Brosie. Die Heidelbergerin kam eigentlich von der Kampfsportart Aikido, eine der jüngsten Abteilungen des Vereins. Beim Sommerlauf 2016 hieß es, sie müsse entweder Streckenposten werden oder mitlaufen. "Ich bin sonnenempfindlich und konnte mir nicht vorstellen, stundenlang in der Hitze zu stehen", erklärt sie im Gespräch mit der RNZ. Also wurde es mithilfe sanfter Überredung durch eine Freundin der Einsteigerlauf über 3,6 Kilometer.

"Ich bin komplett ungeübt an den Start gegangen. Mein Ziel war, einfach durchzuhalten." Nach wenigen Hundert Metern habe sie bereits gefragt, wie weit es noch sei. "Ich war heilfroh, als wir ankamen." Doch eine Woche später stand der NCT-Lauf in Heidelberg über fünf Kilometer an. Sie machte mit und blieb dabei. Heute zieht sie im Wald über Heidelberg Kilometer und Höhenmeter. "Anfangs ist es schon eine Quälerei, doch es ist so wunderschön im Wald", sagt sie. Aktuell läuft sie zweimal in der Woche bis zu 20 Kilometer. Die längste Einheit waren 17 Kilometer am Stück, einen Halbmarathon hat sie als nächstes Ziel im Blick. "Ich bin nicht die Schnellste, aber es tut einfach so gut, gerade mit den Höhenmetern", meint die Apothekerin, die in der klinischen Forschung in Heidelberg tätig ist. Sie lacht: "Beim Sommerlauf hat es Klick gemacht."

Auch Allyn Raw arbeitet in Heidelberg, dort ist er Leiter einer internationalen Grundschule. Die sieben Kilometer zur Arbeit und wieder nach Edingen läuft er täglich hin und her. "Ich kam spät zum Laufen – erst mit 30 Jahren", schildert er. Aber die Idee, einen Marathon zu schaffen, ließ ihn nicht lost. Der erste, an dem er teilnahm, fand in Köln statt und sei schlecht vorbereitet gewesen. Danach pausierte er drei Jahre lang und zog in der Zwischenzeit zunächst nach Heidelberg um. Ein Freund überredete ihn, in Wiesloch an den Start zu gehen. "Das machte Spaß und ich war Erster in meiner Klasse." Bis die Veranstalter feststellten, dass der Vorname "Allyn" nicht unbedingt weiblich sein muss. Aber auch bei den Männern wurde er auf Anhieb Zweiter. "Das war nicht schlecht", meint der gebürtige Londoner. Heute liegen 20 Marathons hinter ihm, darunter einer unter drei Stunden, und zwei 100-Kilometer-Läufe in der Schweiz. Er läuft sechsmal die Woche 60 bis 70 Kilometer, vermisste aber in den vergangenen 14 Monaten den Wettbewerb. "Ich habe alle Pläne Corona opfern müssen", sagt er.

2019 war er noch bei über 30 Veranstaltungen dabei, 2020 dann nur noch bei vier oder fünf. Als wieder ein Ultralauf abgesagt wurde, machte sich Raw am selben Tag morgens um fünf Uhr auf den Weg, lief nach Mannheim und zurück, bis er abends kurz vor der Ausgangssperre um 20 Uhr 101 Kilometer angesammelt hatte. "Ich war ja vorbereitet." Laufen sei ein wesentlicher Teil seines Lebens: "Nichts anderes ist vorstellbar." Die Zeit, um nachzudenken, Stress abzubauen und seelisch ins Gleichgewicht zu kommen, schätzen beide TVE‘ler sehr. "Ohne Laufen wäre es schlimm", meint Raw.

"Vor beiden Vereinsmitgliedern ziehe ich meinen Hut", stellt TVE-Kassierer Uli Herold namens des Vorstands fest. Ihre Leidenschaft fürs Laufen sei beispielgebend – ein Aushängeschild für den Turnverein auch in diesem Bereich.