Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Haushaltsentwurf 2019 ist rund 50,25 Millionen Euro schwer. Davon entfallen auf den Vermögenshaushalt knapp 11,7 Millionen Euro, was rekordverdächtig ist. Aber es stehen hohe Investitionen im Betreuungsbereich an. Pflichtaufgaben, finden Bürgermeister und Kämmerer. Besser noch schieben, finden hingegen einige Gemeinderäte.

Herr Michler, bei der Präsentation des Haushaltsentwurfs haben Sie gesagt, die geplante Kreditaufnahme von sechs Millionen Euro sei eine "hohe Zahl". Und Sie, Herr Kettner, meinten, die steigende Verschuldung sei "ziemlich heftig". Wie schlimm steht es?

Michler: Erfreulich sieht es nicht aus. Allerdings investieren wir weitestgehend in Pflichtaufgaben im Bildungs- und Betreuungsbereich. Das sind besprochene Maßnahmen. Im vergangenen September haben wir hierzu mit breiter Mehrheit ein Konzept beschlossen. Es ist die wirtschaftlichste Lösung, wenn wir die neue Kita beim Gemeindepark in Edingen sofort bauen. Der Architekt bleibt auch derselbe, denn wir würden nicht sparen, wenn wir diesen jetzt noch wechseln würden. Also: Der Kauf der Neckar-Krotten-Module, die Schulsanierung und der Kindergartenneubau bestimmen einen großen Teil dieses Haushalts. Es würde aber auf Dauer noch teurer, wenn wir das Ganze verschieben. Die Baukostensteigerung liegt laut unserem Kita-Architekten aktuell bei zehn Prozent pro Jahr. Außerdem hängt uns der Bau der Wohnanlage am Nussbaum (derzeit kommunale Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen, Anm. d. Red.) insofern noch nach, weil wir den angekündigten Zuschuss vom Land immer noch nicht erhalten haben.

Kettner: Aber die Mieteinnahmen kommen jetzt. Entweder direkt von den Bewohnern oder über die Agentur für Arbeit.

Michler: Zwischenzeitlich haben wir mit dem Verwaltungsausschuss 621.000 Euro aus dem Haushalt herausgenommen. Darunter 265.000 Euro bei Straßenunterhaltung und 300.000 Euro beim Grundstückserwerb.

Trotz aller mieser Prognosen kam es bislang immer besser als anfangs gedacht. Woran liegt das eigentlich?

Kettner: Bei Baumaßnahmen kann es immer Verzögerungen geben, die von uns vorher nicht einkalkuliert werden können. Bei den Zahlen handelt es sich um Planzahlen. Der tatsächliche Haushaltsvollzug kann von den Kostenschätzungen abweichen.

Michler: Die Personalausgaben sind dafür ein kleines Beispiel. Sie unterliegen bei Personalwechseln immer Schwankungen, wenn Stellen nicht sofort wiederbesetzt werden können oder die Aufgaben neu verteilt werden. Generell ist Sparen bei uns ein Dauerthema, vieles im Haushalt ist jedoch fremdbestimmt.

Wenn es aber doch so düster wird wie aktuell dargestellt, macht sich die Kommune durch die hohe Verschuldung nicht handlungsunfähig?

Michler: Was die Zuschüsse angeht, sind wir auf das Land angewiesen. Und wenn Betreuungsplätze nachgefragt werden, sind wir in der Pflicht, diese bereitzustellen. Wir schauen schon, dass wir manches verschieben können, müssen aber jedes Jahr etwas tun.

Kettner: Alle Kommunen kämpfen mit den gleichen Aufgaben, wie der Kinderbetreuung und Schulsanierung, und den daraus folgenden finanziellen Belastungen.

Michler: Der Bund und das Land haben aktuell positive Jahresabschlüsse. Bei den Kommunen kommt hingegen zu wenig an. Es fehlt an einer auskömmlichen Finanzierung. Zum Beispiel für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften oder die Sanierung von Schulen.

Die CDU sagt, die Kommune müsse Einnahmen generieren und dass die Nachbarkommunen gerade zeigen würden, wie das geht. Hat Ihnen die CDU gesagt, was sie meint?

Michler: Vermutlich geht es um Baugebiete. Aber da muss differenziert betrachtet werden, ob eine Kommune beispielsweise viel Grundbesitz hat. Generell ist es richtig, dass durch mehr Einwohner Geld eingenommen wird. Andererseits kostet es eben auch, die Infrastruktur anzupassen. Natürlich ist der Wohnraumbedarf bei uns ein großes Thema. Deshalb möchte ich eine Bürgerumfrage zu möglichen Neubaugebieten starten. Im zweiten Halbjahr werden wir detaillierter darüber reden.

Wo kommen denn Einnahmen her?

Kettner: Der größte Brocken ist der Einkommensteueranteil von neun Millionen Euro. Wir profitieren von höheren Schlüsselzuweisungen, denn wir gelten ja als finanzschwach. Einnahmen haben wir auch aus der Gewerbesteuer von rund drei Millionen. Gebührenerhöhungen, zum Beispiel der Grundsteuer und beim Freizeitbad, bringen nicht so wahnsinnig viel, sind aber ein wichtiges Zeichen unseres Sparwillens beziehungsweise der Einnahmengenerierung. Generell gilt: Von einem Euro an Steuern bleiben zehn Cent bei den Kommunen.

Es soll ja Neubaugebiete geben, zum Beispiel auf dem Tennisgelände in Edingen. Rechnet sich denn eine Bebauung dort im Vergleich zu den Kosten der Verlagerung des Tennissports?

Michler: Wir bauen ja ein Tenniszentrum und reduzieren die Anzahl der Plätze von derzeit zehn auf vier. Wir müssen das im Kontext mit Neckarhausen-Nord betrachten. Das Tennisgelände in Edingen wollen wir nicht so massiv bebauen, auch um die beliebte kleine Grünfläche zu schützen. Wir müssen allgemein über eine Außenentwicklung nachdenken und innerorts schauen, was wir noch tun können. Wir haben Baulücken im Areal "Hinter der Kirche" und in Neu-Edingen. Der Bau des Tenniszentrums ist eine Investition in die Zukunft, und wir machen Flächen für Wohnbebauungen frei. Aber das schlägt sich zunächst einmal auch nur auf der Ausgabenseite nieder.

Kettner: Eine Gegenrechnung können wir erst machen, wenn alle Aufwendungen und Erträge bekannt sind.

Was die geplanten Reihenhäuser auf der Wiese gegenüber der Bäko betrifft, haben Sie, Herr Michler, gesagt, dass dort vor allem junge Familien vom Ort zum Zuge kommen sollen. Das heißt, die Preise müssen erschwinglich sein. Wie wollen Sie das anstellen?

Michler: Wir haben einen Architekten beauftragt, der die Ausschreibungskriterien erstellen soll. Diese schauen wir uns dann gemeinsam mit dem Gemeinderat an und entscheiden über Erbpacht oder Verkauf. Anschließend können sich Bauträger aus der Region bewerben. In den nächsten Wochen werden wir einen Kriterienkatalog vorliegen haben.

Kettner: Es kommt ja auch darauf an, was man für Grundstückswerte ansetzt.

Michler: Also sicherlich unter dem aktuellen Marktwert.

Die Fraktion der UBL/FDP-FWV hat angekündigt, den Haushalt 2019 wohl abzulehnen. Ärgert Sie das?

Michler: Das ist ihr gutes Recht. Aber ich verweise nochmals auf das Kita- und Schulkonzept vom September, welches die UBL damals noch mitgetragen hat. Es war bekannt, dass wir die Kita und die Schulsanierung im Haushalt ab 2019 schultern müssen. Wir erzielen mittelfristig keine finanzielle Verbesserung, wenn wir das schieben. Im Gegenteil.

Außerdem hat die UBL erklärt, sie sei dafür, die Kita im Gemeindepark dieses Jahr nicht zu bauen, weil man die Plätze zurzeit nicht brauche. Ist das richtig?

Kettner: Wir brauchen für die Pestalozzi-Schule 2020 weitere Räume. Die Neckar-Krotten haben fünf Gruppen, die neue Kita hat dann sechs. Und wir brauchen die Neckar-Krotten-Module als Ausweichquartier für die Schule. Wir können nicht sanieren, wenn wir keine Räume haben.

Was die Sanierung des Verwaltungstrakts der Pestalozzi-Schule angeht, zeigt sich die UBL zögerlich. Die SPD-Fraktion betont hingegen, man solle jetzt in die Gänge kommen. Wer hat Recht?

Michler: Wir hatten im Sommer 2017 eine öffentliche Sitzung wegen der Schulsituation, nachdem sich Betonbrocken aus der Fassade gelöst hatten. Damals haben alle appelliert, "macht etwas". Auch unser verantwortlicher Bauamtsmitarbeiter Raimund Hartmann bekräftigte, dass etwas getan werden muss. Jetzt ist es nur ruhiger geworden, weil die Schule weiß, dass die Sanierung nun endlich kommt.

Kettner: Das Ganze ist ein wohldurchdachter Beschluss. Die Schülerzahlen steigen und wir brauchen Räume. Wir hoffen dabei ja auch auf eine 30-prozentige Förderung durchs Land.

Also liegen Sie auf SPD-Linie?

Michler: Wir liegen auf Verwaltungslinie, weil wir von diesem Konzept überzeugt sind und uns für die beste von drei Varianten entschieden haben. Und deshalb kann ich auch guten Gewissens diesen Haushaltsplan mittragen.

Manche Einrichtungen, gerade auch die Schulen, warten seit Jahren mehr oder weniger geduldig auf Mängelbeseitigung. Hat Edingen-Neckarhausen einen Investitionsstau?

Michler: Viele Gebäude sind in die Jahre gekommen und Sanierungen wurden oft aufgeschoben, so lange es eben ging.

Kettner: Und oft kommen andere Dinge dazwischen, die wir abarbeiten müssen. Zum Beispiel die Ganztagsbetreuung. Und eines muss man ja wissen: Kleine Sanierungen sind finanziell nicht sinnvoll. Ein großer Rundumschlag ist besser, weil man dabei bessere Preise erzielt. Das macht man privat ja auch nicht anders.