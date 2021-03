Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Nach DIN-Norm ist bei uns gar nichts. Die Fahrzeuge ja – und das Blatt Papier, auf dem wir schreiben", sagt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Markus Heinze beim Rundgang mit der Presse durch die beiden Feuerwehrgerätehäuser in Neckarhausen und Edingen. Über deren Zustand könnte man ein Buch schreiben.

Einen Bericht dazu gibt es schon. Besser gesagt, es sind jetzt derer zwei: Nachdem die Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr für Verwaltung und Gemeinderat eine eigene Studie nach Checkliste und Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) zur Situation in den Gerätehäusern vorgelegt hat, habe man der Wehr nicht geglaubt, sagt Kommandant Stephan Zimmer. "Wir haben dann darauf gedrängt, dass man ein externes Gutachten einholt." Das hat dann die UKBW selbst erstellt. Und dieses Gutachten "hat unsere Einschätzung bei Weitem übertroffen", stellt Zimmer fest. Das Urteil der UKBW ist vernichtend – und das weiß inzwischen auch der Gemeinderat. Das Bekenntnis der Fraktionen zu einem neuen Hilfeleistungszentrum (HLZ) ist zwar hörbarer geworden, doch größtenteils noch mit einem "Aber" verbunden.

Kommandant Stephan Zimmer demonstriert, dass es im Gerätehaus Neckarhausen sogar zum Anziehen der Einsatzstiefel zu eng ist. Foto: Pilz

> Die Vorgeschichte: Im Jahr 2009 unterrichteten die beiden Feuerwehrabteilungen Edingen und Neckarhausen in einer Hauptversammlung die anwesenden Kommunalpolitiker von ihrem Fusionswillen und dem Bedarf nach einem neuen Domizil. 2011 erarbeitete die Feuerwehr Vorentwürfe, welche Flächen sie benötigen würde. Sogar ein Platzhalter fürs Rote Kreuz, sollte es miteinziehen, war enthalten. Danach tagte einmal der Feuerwehrausschuss, um die eigene Studie vorzustellen, dann verschwand sie in der Schublade. In der Kommunalpolitik war ein neues HLZ nicht dringend, die Problematik in weiter Ferne. In der Zwischenzeit bröckelten die Gerätehäuser mehr und mehr und verlangen jährlich nicht unbedeutende Investitionen. 2019 fand mit einigen wenigen Gemeinderäten zuletzt eine Begehung der Feuerwehrgerätehäuser statt.

Eine nun neu aufgelegte Machbarkeitsstudie von Architekt Tim Feigenbutz bestätigt die Vorentwürfe der Wehr und schreibt: "Der seitens der Feuerwehr genannte Raumbedarf ist realistisch und zeigt in keinem der Teilbereiche übermäßig große Flächen oder Wunschgedanken". Der Architekt hat einen Gesamtflächenbedarf für Nutzungs-, Technik-, Frei- und andere Flächen von insgesamt rund 5500 Quadratmetern allein für die Feuerwehr ermittelt. Feigenbutz spricht von nach heutigem Stand 8,85 Millionen Euro Kosten für das neue HLZ. Sollten die Ausschreibungen erst Mitte 2022 erfolgen, müsse man mit Kosten von rund 9,5 Millionen Euro rechnen.

> Probleme im Feuerwehrgerätehaus Edingen: An- und Abfahrt im Wohngebiet in der Gartenstraße sind eng, die Parkplatzsituation im Einsatzfall chaotisch. 20 Parkplätze müssten her, schreibt die UKBW. Die Statik des Hallenbodens ist für die Last der teils bis zu 16 Tonnen schweren Fahrzeuge nicht ausgerichtet. Im vergangenen Jahr zog die Feuerwehr deswegen 29 Stahlstützpfeiler im Keller ein, die je zwei Tonnen tragen können.

Die Umkleide liegt in der Fahrzeughalle, für weibliche Mitglieder ist sie zwar abgetrennt, aber viel zu eng. Der Sanitärbereich der Männer entspricht einem "Ein-Sterne-Campingplatzniveau" und ist bei geöffneten Türen gut einsehbar. Immerhin ist der Bereich für die Damen neu auf zweckmäßigem Niveau eingerichtet worden.

Der stellvertretende Kommandant Marcus Heinze (vorne) und Kommandant Stephan Zimmer zeigen die 29 Stützpfeiler im Keller des Edinger Gerätehauses, die nötig sind, da der Hallenboden ohne sie die Last der Fahrzeuge nicht tragen könnte. Foto: Pilz

Die Atemschutzwerkstatt erfüllt die hygienischen Anforderungen nicht. Die Abgasabsaugung ist mangelhaft beziehungsweise nicht vorhanden. Die Brandschützer sind Feinstaubbelastungen ausgesetzt, sobald die Fahrzeuge in Betrieb sind. Außerdem ist die Halle zu eng.

> Probleme im Feuerwehrgerätehaus Neckarhausen: Auch hier sind An- und Abfahrt beengt. Im Gerätehaus gibt es überhaupt keine sanitären Anlagen, die Abgasabsaugung fehlt. Müssen die Fahrzeuge ausrücken, blasen sie Abgase direkt in die Spinde. Die UKBW schreibt, es müssten Sanitärcontainer her. Zurzeit tragen die Feuerwehrleute Verschmutzungen von Einsätzen mangels anderer Möglichkeiten bis zu sich nach Hause mit. Auch in Neckarhausen sind die Abstände von Umkleidebereich und Fahrzeugstellplätzen zu gering. Bückt man sich beim Umziehen, ist man mit dem Rücken bereits am Reifen eines Fahrzeugs.

> Das Fazit der UKBW: Sie fordert die Verwaltung auf, alle aufgeführten Mängel zu beheben. Eine erste Mitteilung über veranlasste Maßnahmen muss bis 1. Juni erfolgen, größtenteils müssen Mängel bis 30. September 2021 abgestellt sein. Sie kommt zum Schluss: Durch die "räumliche Enge in und um die Feuerwehrhäuser bestehen für die Einsatzkräfte Gefahren für Leben und die Gesundheit." Eine neue räumliche Unterbringung sei dringend. Die UKBW nennt einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren und verweist darauf, dass die Nichtbehebung der Mängel einen Verstoß gegen gültiges Recht darstelle, der mit Bußgeld geahndet werden, beziehungsweise zu einer Haftung führen könne.

> Die Standortfrage:Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens "Gewerbegebiet/HLZ" in den Milben, wurde dort eine Sonderfläche fürs HLZ ausgewiesen. Doch der Architekt sagt, dort passt es nicht hin. Wenn die DIN-Normen für ein neues HLZ nicht erfüllt werden, gibt es keine Landesförderung. Das Kommando meint, es wäre besser gewesen, das HLZ fertig zu planen und erst dann Gewerbeflächen einzuteilen. Die Schlussfolgerung wäre, dass der Gemeinderat seinen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan vom Dezember aufheben und neu fassen müsste.