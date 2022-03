Im Kick’schen Esszimmer blättern Carmen Kick und Imke Stein im Fotoalbum und schauen sich unter anderem die Bildergalerie früherer Hoheiten an. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Es waren und es sind noch seltsame Zeiten, in denen Carmen Kick und Imke Stein Fastnachtsprinzessinnen des Karnevalsvereins Kummetstolle (KVK) waren. Beziehungsweise sind: Coronabedingt konnte Imke I. "vom tanzenden Narrengestein", KVK-Prinzessin 2019/20 ihr Zepter nicht wie geplant an ihre Nachfolgerin weitergeben.

Ihre Amtszeit war eigentlich beim Heringsessen 2020 vorüber. Da war die Pandemie schon näher gerückt und Imke hoffte, dass niemand krank geworden war. "Ich hatte eine schöne Zeit", sagt sie rückblickend. Im darauffolgenden Herbst sollte dann die neue Prinzessin vorgestellt werden. Doch auch der KVK musste zum Schutz von Helfern und Gästen seine Veranstaltungen absagen – zuletzt fiel die "Welcome-back-Party" der Pandemie zum Opfer. "Fastnacht sollte etwas sein, das man unbeschwert feiern kann – mit Maske zu tanzen, das geht nicht. Und das Publikum und die Helfer würden ja auch nicht kommen", sagt Imke Stein. Leidtragende sei die Nachfolgerin, bedauert Carmen Kick.

Während des Gesprächs mit der RNZ blättern die beiden Fastnachtsprinzessinnen im Kick’schen Esszimmer in alten Fotoalben – sie enthalten unter anderem eine Bildergalerie vergangener Hoheiten, angeführt 1962 von Carmen Kicks Tante Marianne "von Schreckenheim". 1965 folgte auch Carmen Kicks Mutter als Prinzessin Renate I. von Schreckenstein.

Carmen I. "von der vollkommenen Narretei" war zweimal Prinzessin: Einmal in der Kampagne 1990 und 1991 und danach noch einmal. Gründe für die zweijährige Amtszeit der damals 18-Jährigen waren einmal der Golfkrieg und ein Trauerfall in der Familie. In Absprache mit dem Vereinsvorstand sagte die gebürtige Neckarhäuserin zu, ein weiteres Mal als Prinzessin übers närrische Volk zu herrschen.

Sie kam 1974 als dreijähriger Knirps zum Verein und durfte damals – eine große Ehre für die Kleine – das Maskottchen der Funken halten. Zwei Jahre später tanzte sie bereits und stand mit fünf Jahren schon zum ersten Mal in der Bütt. Lesen konnte sie damals zwar noch nicht, aber ihren Text hatte sie einfach auswendig gelernt.

Gemeinsam mit ihrer Cousine Marion war sie eine feste Büttengröße, die es sich auch nicht nehmen ließ, als Prinzessin auswärts selbst das Wort zu ergreifen – das ist eher unüblich im Verein, wo bei gegenseitigen Besuchen der Fastnachtsvereine schließlich zumeist die Präsidenten sprechen. "Ich war familiär enorm ‚vorbelastet‘, was die Fastnacht angeht", erklärt Carmen Kick und lacht.

Imke Stein trat 2003 dem KVK bei zu einer Zeit, als Patricia Hauck die Funken trainierte. "Schuld" war im Prinzip ihr Vater Gerd, der damals bei den "Tenören" musizierte. "Und ich habe im Fernsehen ein Tanzmariechen gesehen – das wollte ich auch machen", erzählt sie. Die Zeit als Prinzessin sei etwas Besonderes. "Es geht um die Gemeinschaft – man wächst einfach mehr zusammen", führt Imke Stein aus. Man sei viel gemeinsam unterwegs, die Stimmung sei immer gut. Klar werde man auch hofiert – man wachse aber auch an dieser Aufgabe. "Wenn man auf der Bühne steht und redet, lernt man dazu." "Es hat sich viel verändert", stellt Carmen Kick fest. Früher sei vieles Männersache gewesen. Als Prinzessin sei sie damals zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit dem Elferrat gekommen. Heute sei die Atmosphäre familiärer geworden.

Kick erinnert sich, wie damals Präsident und Vereinsvorsitzender "hochoffiziell mit einem Blumenstrauß zu meinen Eltern kamen und gefragt haben, ob ich Prinzessin werden möchte". Bei Imke Stein lief es etwas anders. "Ich war gerade babysitten und wurde angerufen von Marius Ebert, ob ich das Amt übernehmen würde", erzählt sie. Wenn man in der Garde tanze, sei es naheliegend, dass man gefragt werde, meint sie. Es sei aber auch wichtig, zu signalisieren, dass man möchte, ergänzt Carmen Kick. "Dann kommen Präsident und Vorsitzender auch auf einen zu." Es gebe im Verein einige Mädchen, die gerne Prinzessin werden wollten. Das sei zumindest vor Corona Stand der Dinge gewesen. Nun müsse man abwarten.

"Bei uns Prinzessin zu werden, ist etwas ganz Besonderes", betont Carmen Kick. Beide sind nach wie vor im Verein aktiv, Imke Stein im Dekorationsteam und Carmen Kick als Schriftführerin. "Die Auswirkungen durch Corona sind natürlich da", sagen beide.

Das hat auch jüngst Vorsitzender Timm Hartwig der RNZ gegenüber erwähnt. Die Tanzgruppen müssen pausieren, ein paar jüngere Mädchen haben sich inzwischen auch anderen Sportarten zugewandt. "Das Miteinander fehlt", bedauern die ehemalige wie die amtierende Prinzessin. Für das Zusammenwachsen der jüngeren Gruppen mit den älteren sei diese Situation fatal, meinen sie.

Auf ihre Amtszeiten blicken sie aber beide mit schönen Erinnerungen. "Besonders ist auch das Kennenlernen der Prinzessinnen der anderen Vereine", schildert Carmen Kick. "Das ist oft richtig witzig", bestätigt Imke Stein. Ein Unterschied zu früher gibt es aber auch: Heute haben die KVK-Hoheiten sogar eigene Autogrammkarten. Doch eines ist geblieben: Ihren Prinzessinnen-Orden macht jede noch selbst. So viel Stolz muss sein.