In Neckarhausens Schulstraße und Neugasse herrschen teils chaotische Zustände: Autos parken auf der eigentlich verbotenen schraffierten Fläche oder fahren rückwärts in die Einbahnstraße. Vor der Einfahrt zum Schulhof ist seit Sommer zudem eine Doppelschranke eingebaut, die die Anwohner nicht öffnen können. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. „So wie es jetzt ist, ist es nicht gut.“ Birsen Yanarsönmez spricht von der neuen Verkehrsführung in Neckarhausens Schulstraße und Neugasse. Sie sei nicht die einzige Anwohnerin, die sich ärgere, erklärt sie beim Treffen vor Ort. Und sie zeigt auf einen Smart, der auf der linken Seite entgegen der Fahrtrichtung auf der neu schraffierten Fläche parkt. Dort, wo keine Fahrzeuge mehr stehen dürfen. Nach einer Parkdauer von etwas über einer halben Stunde steigt die Fahrerin ein und fährt los. Wiederum in entgegengesetzter Richtung zur neuen Einbahnstraße.

Das sei beileibe kein Einzelfall, erklärt Birsen Yanarsönmez. „Die Einbahnstraßenregelung ist in den Köpfen der Leute noch nicht angekommen“, meint sie. Nicht selten käme es vor, dass Autofahrer auch rückwärts in die Einbahnstraße einfahren würden. Und die Eltern würden sich um die schraffierten Flächen nicht scheren, sondern sie als Haltestellen fürs Eltern-Kind-Taxi missbrauchen. Oder eben auch als Parkplatz.

Die veränderte Verkehrsführung rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule gilt seit Sommer dieses Jahres. Eine eigens eingeführte Arbeitsgruppe, bestehend aus den Leitungen der Schule, von Krippe und Hort sowie von Mitgliedern des Elternbeirats und der Verwaltung, hat einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Verkehrssicherheit rund um die Einrichtung erarbeitet und diesen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei abgestimmt.

Zuvor hatten Elternbeiräte und die CDU-Gemeinderatsfraktion analog zur Pestalozzi-Schule in Edingen, wo über lange Zeit chaotische Zustände zu Bring- und Holzeiten der Kinder herrschten, Verbesserungen auch für Neckarhausens Schule gefordert. Die SPD-Fraktion hat nun wiederum beantragt, die Verwaltung möge einen Erfahrungsbericht zur Situation rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule vorlegen. Er ist Tagesordnungspunkt der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 19. November.

In der Verwaltungsvorlage heißt es, der Beteiligungsprozess sei „ergiebig“ gewesen. Mit den Anwohnern habe jedoch niemand von Verwaltungsseite gesprochen, sagt Birsen Yanarsönmez. „Wir waren alle überrascht von diesen Maßnahmen.“

Sie hält die Einbahnstraßenlösung, eine sogenannte „Trichterlösung“, für unbefriedigend und auch für gefährlich. „Wenn vorne an der Hauptstraße ein LKW steht oder die Müllabfuhr die Straße versperrt, sind wir hier gefangen“, sagt sie. Radfahrer, die die Einbahnstraße auch entgegengesetzt befahren dürfen, seien jetzt gefährdeter als zuvor.

Vor der Einfahrt zum Schulhof ist seit Sommer eine Doppelschranke eingebaut. Sie ist für die Anwohner rund um die Uhr zu. Zugang zum Schulhof haben nur der Hausmeister, die drei Besitzer der Garagen sowie der Pächter der Gaststätte „Bei Janni“. Lehrer dürfen nicht mehr auf dem Hof parken und sie „nehmen uns Anwohnern jetzt die ohnehin rar gewordenen Parkplätze weg“, sagt Yanarsönmez weiter. Durch die neu schraffierten Flächen sind Stellplätze an der Straße weggefallen. Auf der Hauptstraße gebe es auch Probleme, weil die für die Eltern gedachte Parkbucht anderweitig belegt werde.

Birsen Yanarsönmez sagt zwar auch, dass nun mehr Eltern mit ihren Kindern in die Schule laufen würden. „Aber die Sturen sind geblieben.“ Sie hält es für zielführender, auf dem Parkplatz am Freizeitbad eine Art „Abladestelle“ einzurichten. Von dort können die Kinder mit Eltern oder auch ohne Erwachsenenbegleitung in zwei, drei Minuten sicher zur Schule laufen.

Die Gemeinde habe die Probleme vom Schulhof jetzt in die Schulstraße und in die Neugasse verlagert, findet Birsen Yanarsönmez. Ihren Unmut teilte jüngst ein weiterer Bürger bei der Bürgersprechstunde der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL). Er sagte dort auch, dass die Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde nicht eingehalten werde. Ein verkehrsberuhigter Bereich rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule sei besser, meint auch Birsen Yanarsönmez.

Info: Der Erfahrungsbericht zur Verkehrssituation rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Bürgersaal des Edinger Rathauses.