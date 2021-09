Na, geht doch: Die Neckarhäuser haben auch im Lockdown das Tanzen nicht verlernt. Am ersten Festabend kümmerte sich die Band Grey, Black & Blond um die Musik, am Sonntag folgten die Musikvereinigung und DJ Sattler. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war eine sehr besondere Kerwe, die Neckarhausen mit seinen Gästen feierte: Statt auf der Hauptstraße und im Schlosshof zwei Anlaufstellen von Viktoria und Gesangverein zu haben, hatten sich die Fußballer und die Sänger zu einem gemeinsamen "Kerwe-Bembel" auf dem Parkplatz am Hallenbad zusammengeschlossen.

Es war bei einem Grillabend vor rund acht Wochen, als Tobias Hertel (Viktoria) und Christian Rosenzweig (Gesangverein) überlegten, "dass es zusammen einfacher wäre", wie Hertel gegenüber der RNZ formulierte. Der Gesangverein, ergänzte Rosenzweig, habe die Kerwe nutzen wollen, um das Corona-bedingt abgeblasene Dorffest "Rund ums Schloss" angemessen zu ersetzen. "Der Mehraufwand ist erheblich, aber es funktioniert gut", sagte Wolfgang Ding bei der Eröffnung des dreitätigen Fests. Der Kultur- und Heimatbundvorsitzende freute sich nicht allein über das "Stück Normalität", diese Kerwe feiern zu können. Auch das Konzept sei gut. Er dankte den beiden Initiatoren, allen Helfern und der Gemeinde: "Ich hoffe, die Kerwe wird gut angenommen." Das wurde sie. Schon am Samstagnachmittag waren die Biertischgarnituren gut besetzt, abends bildete sich am Eingang eine kleine Schlange auf Abstand. Dort kontrollierte unter anderem Gesangvereins-Vorsitzender Sven Betzold die 3 G-Regelung: Einlass erhielt, wer einen Impfnachweis, einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis auf Genesung vorweisen konnte. Wer sie auf dem Handy hatte, konnte sich über die Luca-App registrieren.

Bei den Böllerschüssen der Schützen lief alles reibungslos. ​Foto: Pilz

"Danke für den Mut, den man heutzutage haben muss", erklärte Bürgermeister Simon Michler. Von der Kulisse her habe das Ganze Volksfestcharakter. Diese Kompaktheit – in der Mitte die Sitzgelegenheiten, am Rand Essens- und Getränkestände sowie einige Buden von Schaustellern – gefalle ihm gut. Und vielleicht könne diese Kerwe Vorbild sein für andere Feste.

Eingangs hatten Christian Rosenzweig und Tobias Hertel die Gäste mit leichter Verspätung begrüßt. Draußen vor dem Begrenzungszaun warteten erst noch die Neckarhäuser Schützen auf die lokale Prominenz, um dann die obligatorischen drei Böllerschüsse aus der selbst gebauten Kanone abzufeuern. Ein weithin hörbares Signal, dass nun gefeiert werden darf.

Beim Anzapfen durch Bürgermeister Michler (links) nicht ganz. Foto: Pilz

Ein seit einigen Jahren wiederkehrender Scherz ist die Rolle der Kerwe-Schlumbel. Diesmal erschien sie in Bauarbeitermontur und beklagte schriftlich, sie sei trotz fehlenden "Zasters" bereit, im Neubaugebiet Neckarhausen-Nord endlich loszulegen. Ein "stückweit" habe die Gemeinde ja ihre Hausaufgaben gemacht und den Fußballern bereits einen neuen Kunstrasenplatz im Sport- und Freizeitzentrum legen lassen, gab Michler zu Protokoll. Und noch in diesem Monat stehe ein Gespräch mit den von der Umsiedelung betroffenen Vereinen an, meinte er.

Seine Befürchtung, er sei wegen der ausgefallenen Feste aus der Übung, erwies sich tatsächlich als richtig: Beim Fassbieranstich bockte der Hahn, Michlers Schürze rutschte. "Es waren zwei Schläge", behauptete der scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers am Ende der Prozedur. Ihn hieß der Bürgermeister gesondert willkommen, quasi zum letzten Mal vor Ort im Dienst. "Du warst immer präsent und ansprechbar", meinte Michler. Lamers zu Ehren stimmten Gemeinderat und Musiker Stephan Kraus-Vierling und Tenor Manfred Eckert das "Badner Lied" an.

Diese Kerwe, nach nur vierwöchiger Vorlaufzeit beispielhaft auf die Beine gestellt, traf irgendwie den Nerv der Zeit. "Ach Gott, ich hab‘ Dich schon so lange nicht mehr gesehen", hieß es allerorten. Sehnsucht nach Normalität und Festivität lag in der Luft. "Alle haben an einem Strang gezogen – die Gemeinde, die Zulieferer und die Bands", lobten Rosenzweig und Hertel. Blickfang im Rund der Schausteller war das nostalgische Kinderkarussell von 1900 der Kaiserslauterner Familie Henn. Am ersten Abend kümmerte sich die sechsköpfige Band "Grey, Black & Blond" um tanzbare Musik, ihnen folgten am Sonntag die Musikvereinigung und DJ Sattler.

Heute geht die Kerwe in Neckarhausen ab 11 Uhr weiter auf dem Parkplatz am Neckarhäuser Hallenbad.