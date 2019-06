Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Mit einem Bolzenschneider haben sich zwei Männer am Donnerstagabend an einem Container auf einem Recyclinghof zu schaffen gemacht, als sie von neun Streifenwagen-Besetzungen erwischt wurden. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei kurz nach 18 Uhr alarmiert und über den Einbruch auf einem Privatgelände im Gewann In den Milben informiert. Noch an Ort und Stelle gestanden die 33 und 38 Jahre alten Männer, dass sie Elektroschrott klauen wollten.

Die Polizei stellte das Aufbruchswerkzeug der Täter als Beweismittel sicher. Dieses werde nun untersucht und mit Spuren anderer Einbrüche verglichen, sagte ein Polizei-Sprecher. Da die Männer über den Zaun des Recyclinghofes gestiegen waren, um an den Container zu gelangen, müssen sie sich wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Der Recyclinghof, der nahe der Grünschnittannahmestelle der Gemeinde liegt, gehört dem Abfallunternehmen Suez.