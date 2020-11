Edingen-Neckarhausen. (nip) Acht Monate lang musste der Jugendgemeinderat (JGR) auf eine Antwort der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) warten, jetzt gibt es ein "Lebenszeichen".

Die Jugendvertreter hatten angeregt, die Abfahrtszeiten der Bahn-Linie 5 und der Buslinie 46 E in Seckenheim am Alten Rathaus zu optimieren. Dort fährt den Edingen-Neckarhäuser Schülern aus Mannheim der Bus fahrplangerecht auf dem Nachhauseweg vor der Nase weg. Das bedeutet eine knappe halbe Stunde Wartezeit. Letztlich geht es um zwei Minuten, die angepasst werden müssten.

In ihrem ersten Schreiben im Februar wies Jugendgemeinderats-Vorsitzende Finja Kettner bereits darauf hin, dass die Buslinie 46 E "extra für den Schülerverkehr eingerichtet wurde, daher wäre es sinnvoll, wenn eine Nutzung auch ermöglicht werden könnte".

Lange Zeit tat sich gar nichts, und der JGR schickte seine Anregung erneut an die RNV. Auch dann erfolgte keine Reaktion, was Kettner in der jüngsten Sitzung des Gremiums beklagte. Dietrich Herold, Kreisrat der FDP und Gemeinderatsmitglied der UBL-FDP/FWV-Fraktion, sagte seine Unterstützung zu und hakte bei RNV und Landratsamt nach, was denn aus dem Schreiben der Jugendlichen geworden sei.

Eine "Zwischennachricht" der RNV lässt nun hoffen: Die Anfrage sei in Bearbeitung, eine Verbesserung der Situation im Gespräch. Zugleich entschuldigt sich der Sachbearbeiter dafür, "dass dies ein wenig liegen geblieben ist". Es seien derzeit sehr viele Themen zu behandeln. Womöglich gibt es in der nächsten Sitzung des JGR bereits ein Ergebnis.

Erfolgreich waren die Jugendlichen bei der Suche nach einer Lagermöglichkeit: Das Bündnis für Flüchtlingshilfe überlässt ihnen in Absprache mit der Gemeindeverwaltung einen Raum in der Wohnanlage am Nussbaum.